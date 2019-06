Đoković izgubio živce, bjesnio na organizatore Roland Garrosa, a isprovocirao ga i sudac: 'Ovo još nisam doživio. To nije sport...'

Austrijanac Dominic Thiem izborio je veliku pobjedu protiv Novaka Đokovića i plasirao se u finale prestižnog Roland Garrosa. Thiem je bio bolji sa 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 nakon iscrpljujuće dvodnevne drame koja je ukupno trajala četiri sata i 20 minuta.

Dramatično polufinale prekidano je tri puta i to - zbog vjetra, a Đoković je bio poprilično nezadovoljan uvjetima za igru:

"Ne znam što da kažem, što je taktika na ovakvom terenu i uvjetima kao što su bili danas i jučer... To je preživljavanje, ubaciti jednu lopticu više od protivnika u teren i pronaći način kako osvojiti poen. Ovo još nisam doživio... Zapravo, jesam jednom protiv Ferrera, mislim da je bilo polufinale US Opena. Izgubio sam tad prvi set i onda je sudac prekinuo meč te ga odgodio za sutradan. Ali, baš ovakvi uvjeti, ovako nešto nisam doživio", uzrujan je bio Nole, ali je odmah odlučio i čestitati Austrijancu:

"Čestitke Thiemu koji je uspio ostati psihički snažan, tvrd i stabilan. U posljednjem setu imao sam nekoliko prednosti, ali sam izgubio meč."

Uvjete za igru komentirali su i novinari. Đoković je zamjerio organizatorima turnira što se ovako važni susreti igraju unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima:

"U prvom ili drugom gemu, čini mi se, uletio je jedan kišobran i zamalo povrijedio čovjeka na tribinama koji je bio na tri metra od mene. Ne možete mi reći da je u toj situaciji kišobran bezopasan. No, razumijem da se mora uzeti u obzir važnost turnira. Za njih je odgađanje jednog meča ogroman trošak. Tu ima mnogo više biznisa nego sporta i onoga što žele igrači i što je dobro za sport, za samu igru. Očigledno je da to nije prioritet samo u tenisu, nego i u svim većim komercijalnim sportovima. Ja to prihvaćam, moram to prihvatiti, dio sam sporta koji volim i igram ga na profesionalnoj razini. Natječem se i nije mi prvi put da se to događa. Izuzetno sam razočaran porazom i boli me što se dogodio u samoj završnici Grand slama. Sve što sam rekao na temu uvjeta, rekao sam. Želio bih završiti sad s time. Vjerojatno će mi se sad svi navaliti na grbaču zbog toga svega što sam izgovorio i zato je najbolje da sad s time završim."

Novaka Đokovića zasigurno je izbacio iz takta i sudac Jaume Campistol. Nakon što ga je više puta opominjao tijekom serviranja i brojao mu sekunde, sudac je doslovno poklonio jedan poen austrijskom tenisaču.

Pri rezultatu 40:40 u odlučujućem setu dosudio je jedan poen Thiemu. Đoković je stajao u nevjerici i pokušavao dati sucu do znanja da je pogriješio, no Campistol svoju odluku nije promijenio. Snimka koja se ne prikazuje na terenu, ali je gledatelji na svojim TV ekranima mogu vidjeti, pokazala je da je Nole bio u pravu. Srećom po srpskog tenisača, uspio je spasiti tu break-loptu i neutralizirati sučevu pogrešku, međutim to je moralo ostaviti traga na već vidno nervoznom Đokoviću.

Dominica Thiema u finalu čeka Rafael Nadal, koji je u polufinalu svladao Rogera Federera sa 6-3, 6-4, 6-2, te će u nedjelju pokušati po 12. puta osvojiti Kup mušketira. Bit će to repriza prošlogodišnjeg finala u kojem je slavio Nadal, kao i 2017. u polufinalu, te 2014. u 2. kolu.