Veliki planovi sportske direktorice teniskog saveza: Nacionalni centar je ključ, ne za Čilića, već za mlade koji dolaze

Jelena Kostanić Tošić, jedna od najboljih hrvatskih igračica svih vremena, nova je sportska direktorica Hrvatskog teniskog saveza.

Onima koji je poznaju, a zainteresirani su za dobrobit našeg teniskog Saveza, ovo je uistinu prekrasna vijest. Nekada 32. tenisačica svijeta u međuvremenu je prošla put obrazovanja, ima dvoje djece, iza sebe pregršt teniskog iskustva, a zahvaljujući školovanju i znanja u managementu i financijama. Idealan je to “pedigre” da Jelena odradi dobar posao u Savezu baš na mjestu sportske direktorice. U Savezu je već neko vrijeme...

- Sad već ima dvije godine i mjesec dana da sam u HTSu – počela je Jelena.

Ali sada na novoj poziciji. Sportska direktorica. Zvuči ozbiljno?

- Zvuči, a i jest ozbiljno. Dosta je odgovornosti sada na meni, prije svega s obzirom da se sportski teniski dio s Izvršnog odbora sada delegira na mene. Puno je tu potrebno komunikacije između roditelja i djece koja nije do sada najbolje funkcionirala, želimo to promijeniti. Da postanemo pristupačniji našim pogonima, od najmlađih pa sve do seniora. Moja je zadaća komunicirati sa svima, izbornicima, roditeljima i djecom.

Kakvo je stanje s mladima?

- Uvijek imamo talenata, imamo Milija Poljička koji je godinu završio kao prvi do 14 godina u Europi, Antoniju Ružić koja je osvojila europski Masters do 16 godina, Taru Wurth... Ne fali dobrog mladog kadra. Nije dvojbeno da su velikim dijelom produkt roditelja koji su entuzijasti, a uloga je Saveza da im pomogne koliko god može na tom putu. Istovremeno ne smijemo ni zanemariti ostale koji ne iskaču toliko, ali će možda kasnije ili su na putu za koledže...

Sveučilišni tenis, pogotovo u SAD-u, uvijek je solidna opcija mladima?

- Naša je želja pomoći tenisačima na tome putu. Za sada smo Tajnu Lukas zadužili za taj posao, da budemo spona između Saveza i igrača, da ih spajamo, delegiramo na osobe koje surađuju sa Savezom i imaju kontakte s američkim Sveučilištima. Često su igrači i roditelji prepušteni sami sebi, različitim kanalima dolaze do koledža. No u Savezu imamo ljude, bivše igrače, imamo i privatne kontakte... Ako mogu nekome pomoći svojim vezama, zašto ne. Može se to dići na puno viši nivo i nije zanemarivo.

Što je tebi neki osnovni cilj?

- Imamo različite programe koje sufinanciramo od HOO -a, toga se moramo pridržavati, pratiti. Velika stavka i jedna od mojih želja jest nacionalni teniski centar. Imamo prvi regionalni centar u Zadru, a prioritetno je negdje “stvoriti” nacionalni centar gdje ćete na jednome mjestu moći popiti kavu i čuti puno kvalitretnih informacija, gdje će dijete odraditi kvalitetni trening, čuti iskustva starijih.

On je postojao u Zagrebu, na “Velesajmu”?

- Imali smo ga i puno je igrača profitiralo od toga, ja osobno, Čilić, Konjuh, Ćorić... Neki su i spavali tamo, bilo je to super za hrvatski tenis. Nekako je dojam da javnost slabo razumijem koncept nacionalnog centra. Kao da misle da bi on bio nešto poput nacionalnog nogometnog stadiona, u ovom slučaju namijenjen Marinu Čiliću, Borni Ćoriću... Pa se stvara na neki način i negativna slika prema tome, u stilu “pa neka ga sami sebi izgrade”?

- Marin Čilić, ruku na srce, ima svoj mjesto za trening jako blizu svoje kuće u Zagrebu i to je nešto što njemu najmanje treba. Nacionalni centar treba ponajviše djeci, od najmanjih kikića do seniora u usponu, da možemo razvijati nove igrače za reprezentaciju, da to bude tenisko mjesto. Prije je postojao i kažem, iznjedrio je puno toga dobroga.

Kakvu si funkciju do sada obavljala u HTS-u?

- Ja sam radila u financijama dvije godine. Nakon fakulteta sam i trenirala Anu Konjuh, a predavala sam na faksu sportski management. Onda sam dobila priliku raditi u struci, specijalistički sam završila financije i ostala tako u tenisu na neki način, ali držala sam se van struke. Sada na novoj poziciji još više mogu primijeniti znanje iz financija i razumijevanja organizacije i to spojiti sa sportskim aspektom. Vjerujem da mogu puno.

Drukčiji je to posao.

- Istina, do sada sam sjedila u uredu i radila s računima i pred kompjuterom, a sad je puno, puno razgovora. Moram duboko sve snimiti, sjesti s roditeljima mladih, perspektivnih tenisača. Čuti probleme, preporuke, razmišljanja... Tenisači, klubovi, organizatori turnira s čime se susreću. Pronaći zajednički jezik, da svi pušemo u istu tikvu, da nam svima bude bolje.

Igraju li tvoja djeca tenis?

- Moj Patrik igra, ima sedam i pol godina. Krenuo je u školu, ali čeka proljeće da se može upisati na nogomet. To je ipak najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ja kao mama i bivša tenisačica bih jako željela da ostane u tenisu, ne mora biti profesionalac, ali ako propustiš ovaj najmlađi dio, uđeš s 11 – 12 godina, propustiš puno.

Ima i primjera tenisača koji su počeli kasnije, a uspjeli.

- Ima, ali vidiš razliku na nekome tko je počeo sa 14 ili sa sedam. Možda mogu i doći na istu razinu tenisa, ali tehnički to mom oku ne bi pobjeglo. Mislim da je dosta važna tehnika u tenisu.

A kćerka?

- Kćerka Ana ima pet godina. Ona je na ritmičkoj gimnastici i pozitivno je luda, imaju sportske gene, ona je drskija, on je više dobrica...

Kad je onda pravo vrijeme za početi trenirati tenis?

- Mogu govoriti samo na razini svoga iskustva, dobro je da dijete krene s nekim bazičnim sportovima. Ali tenis ima različitih primjera, od onih koji su počeli s dvije godine, dok je Jim Courier počeo s 14 pa je bio broj jedan, ima stvarno svega. Nije rano nikad ako će dijete trenirati u skladu sa svojim godinama, a istovremeno imati puno igre s vršnjacima na igralištu. Ako ćete sa šest – sedam godina svaki dan raditi individualno, lako je moguće da ćete dijete slomiti. Ambicije roditelja su različite, meni je bitno da se bave sportom, da steknu radne navike...

A tenis je često dobar trening za život?

- Kako nije, ja moram reć’ da, otkako sam počela, od ranih kategorija pa do danas na funkcijama, apsolutno svaku situaciju mogu sagledati kroz tenis. Kroz mečeve ili nešto što se događalo na Touru. Sada se Jelena uhvatila u koštac s novim izazovom, trebat će vremena da bismo procijenili koliko je na novoj funkciji donijela dobroga hrvatskom tenisu. Sve predispozicije da ovaj posao odradi kvalitetno doista ima, samo je treba pustiti da radi.