Davis Cup odlazi u prošlost: krivi su sami igrači, novac im je ispred navijača

Što sad? Hrvatska je izbacila Amerikance i plasirala se u finale Davis Cupa, zadnjeg u ovom tradicionalnom formatu. Formatu koji je u Zadru tijekom tri dana ponudio baš sve zbog čega je godinama i trajao, opstajao i oduševljavao.

Tenisači obiju reprezentacija fanatično su se borili za prolaz dalje, za mjesto u finalu. Bilo je tu preokreta koliko vam duša poželi, navijanja, pjesme, tuge, veselja, dramatičnih trenutaka, krivih procjena... No, takav Davis Cup format odlazi u prošlost, još nas čeka finale s Francuzima i fajrunt. Dogodine, više novca, manje navijača.

U tenisu već dugo novac drma, baš kao i u nogometu. Mnogim navijačima takav nogomet u kojemu je novac gotovo sve nije drag, pa se razvila krilatica “Against modern football”. Traži se približavanje nogometa navijačima, narodu... A ne da postane još jedan od proizvoda koji se konzumiraju kao na traci i ispljunu ili probave, do idućeg puta.

Presušila zadnja oaza

I dok u pojedinačnim teniskim turnirima novac vlada već dugo, Davis Cup je, kao i FED Cup u ženskom tenisu, ostao nekakva vrsta oaze koja je odolijevala tom naletu novčanica. Navijači su imali priliku u svome dvorištu navijati za domaće igrače, što mnogi inače nisu u prilici. Kad primjerice Ćorić igra negdje u Torontu, pratimo ga, ali nema te emocije kakva je kad igra kući, za reprezentaciju.

Tako je sada i Zadar dobio šansu uživati u vrhunskom tenisu, mečevima koji su po kvaliteti mogli biti i dio završnice nekog Grand Slam turnira. Zadrani su se baš “zapalili” za tenis, navijali... Istina, u nedjelju ih je dio “ubijen” od sunca napustio tribine prije kraja, ali stvarno je bilo “ko’ na gradelama”.

Sada toga više nema. Svjetska skupina igrat će se u jednom tjednu, završnica iduće godine u Madridu s 18 reprezentacija. Ne sumnjamo da će to biti istinski spektakl, donijet će veću zaradu igračima i savezima, ali će i udaljiti tenis od publike.

Za to su velikim dijelom krivi sami tenisači. Oni ponajbolji koji zapravo godinama izbjegavaju Davis Cup, osim kad im “ćefne” da žele ipak osvojiti i to natjecanje. Rijetki su poput naših asova tako često na raspolaganju svojim izbornicima. Stoga je kroz godine kvaliteta Davis Cupa erodirala, a otvorio se procjep za novac kroz koji je ušao nogometaš Barcelone Gerard Pique sa svojom tvrtkom Kosmos.

Nema mobilnosti navijača

U tenisu nema tolike mobilnosti navijača kao u nogometu, teško je vjerovati da će ih se tisuće dogodine sliti u Madrid kako bi bodrili svoje. Bit će ih nešto, ali velika je razlika kada par stotina recimo Hrvata ode u Madrid ili kad ih nekoliko tisuća druka kod kuće.

Bilo je ranije nekih pokušaja spašavanja ovakvog Davis Cup formata uvođenjem ATP bodova, ali napravilo se tu premalo. Sad ćemo dobiti natjecanje reprezentacija koje će se po malo čemu razlikovati od bilo kojeg drugog turnira. Pedesetak igrača na jednom mjestu, tjedan dana, veliki novac u igri... Samo će se na kraju proglasiti koja je država bila najbolja, ali u konačnici, neće tu biti ovakvog žara kakvog smo vidjeli u Zadru.

– Ja sam do sada bio za ovaj novi format, ali kad vidim ovo što se događalo u Zadru, više i nisam siguran – kazao je Damir Ćorić, Bornin tata.

Baš je reprezentacija posljednjih godina u Zadru digla tenis, Francuska, sada SAD... A sad je gotovo. Možda ćemo uskoro vidjeti i transparente s natpisom “Against modern tennis”.

Mladi su reprezentativci već trenirali na Višnjiku

Tijekom teniskog vikenda na Višnjiku nisu igrali samo hrvatski Davis Cup reprezentativci. Tamo iza glavnog terena na kojemu su Zadrani i njihovi gosti navijali za Ćorića, Čilića i ostale našli su se naši mladi reprezentativci: Mili Poljičak, Dino Prižmić, Luka Mikrut, Ivan Karlo Ban, Dorian Salopek, Duje Markovina, Fran Rakonić i Matej Dodig, a došao ih je pozdraviti i Roko Horvat.

Slika je to koja bi se trebala događati sve češće.

– To želim, da priznate Zadar kao teniski centar – kazao nam je Lovre Rončević koji je povukao veliki dio organizacije ovog polufinala Davis Cupa, a vuče i prema cilju da Zadar postane teniski što bolji.

Splitske Firule su, jasno je, centar tenisa u Dalmaciji, a i šire. Pokazuju to i rezultati u mlađim kategorijama, TK Split 1950 je nedavno osvojio Momčadsko prvenstvo Hravtske do 14 godina. No, lijepo je da konkurencija jača, a Zadar baca rukavicu izazova.

Prvo infrastrukturno, a vjerujemo da će na tim temeljima izrasti i sportski, natjecateljski. Rončević je pun entuzijazma, energije te će uz podršku nove predsjednice Hrvatskog teniskog saveza Nikoline Babić sasvim sigurno raditi na tome da najbolji hrvatski igrači u svim kategorijama što češće dolaze na Višnjik. Trenutno su tu tri zemljana terena, u planu su još tri te tri s tvrdim podlogama, ali i jedan travnati.