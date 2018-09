Marin Čilić: Ključan je bio taj tie-break, iskliznuo mi je, nesretno...

Pognute se glave Marin Čilić pojavio među novinarima nakon poraza od Sama Querreya, bilo je 6:7 (2), 7:6 (6), 6:3, 6:4 za američkog tenisača. Iznenadio je taj poraz mnoge, Amerikanac je u polufinalu Davis Cupa izjednačio na 2:2 i ostavio priliku svome kolegi Francesu Tiafoeu da protiv Borne Ćorića napravi potpuni preokret.

Čilić je vodio 1:0 u setovima, a u drugom u tie-breaku vodio 6:1... No, izgubio je taj tie-break.

- Izgubio sam ritam, postajao sam nervozniji nego što sam bio prvi dan. Bilo mi je teško pronaći ritam, osjećao sam da sam prvi set i pol igrao dobro. Izgubio jesam servis u drugom setu, ali sam i dalje igrao dobro.

Što se onda dogodilo?

- Bila bi velika stvar povesti 2:0 u setovima, ali sam propustio 6:1 u tie-breaku. Kad je izjednačio na 1:1, počeo je jako dobro servirati. Ja sam promašivao lopte koje inače ne promašujem. Dao sam mu priliku da pritišće, nisam igrao na svojoj najvišoj razini.

Koliko te to potreslo?

- Ključan je bio taj tie-break, iskliznuo mi je, nesretno...

Razbio si u bijesu reket, to se zadnjih godina događa češće? Koji je razlog?

- Ponašam se kako se ponašam, u tim trenucima tražim pravu iskru, dajem sebi pozitivne sugestije. Pokušao sam se probuditi iz negativnih emocija. To je stvar koju ja kontroliram na terenu, nekad funkcionira, nekad ne.

Koliok te poremetila subota? Gledao si parove, Matu Pavića i Ivana Dodiga. Igrali su dobro, ali meč je potrajao gotovo pet sati i izgubili su.

- Gledanje parova nije me poremetilo. Navijali smo za njih, bodrili ih... Ja sam se osjećao dobro prije meča. Malo jesam bio nervozniji. Prestao sam servirati dobro, on je počeo dobro reternirati... Nisam pronalazio pravi način da uđem u ritam, u igru. Puno sam lopti morao bolje odraditi, nisam, i to me činilo nervoznim. Onda, nisam u drugom dijelu meča servirao dobro, on je stvarao pritisak... Nije bilo lako se vratiti.

Ostaješ li u reprezentaciji?

- Nisam puno razmišljao o reprezentaciji dalje. Drugi je format, vidjet ću. Bio je ovo moj loš dan...