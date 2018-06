Drugi put u karijeri: Marin Čilić preko Đokovića do naslova u londonskom Queensu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić osvojio je travnati ATP turnir u londonskom Queensu pobijedivši u finalu bivšeg prvog igrača svijeta Srbina Novaka Đokovića s 5-7, 7-6 (4), 6-3 nakon tri sata igre.

Čilić je Queens osvojio po drugi puta, a drugi puta u karijeri pobijedio je Đokovića, koji je do prije dvije godine i Čilićeve pobjede u Parizu vodio protiv Marina s čak 14-0 u međusobnim dvobojima. Na putu prema pobjedi Čilić je spasio i jednu meč-loptu, a Đoković je propustio i vodstvo od 4-1 u "tie-breaku" drugog seta. Marin je u meču imao 18 aseva, no samo 48 posto ubačaja prvog servisa, dok je od osam lopti za obrat realizirao samo jednu.

"It's really great to see him coming back and playing so well," @cilic_marin says of Novak Djokovic. #Respect #QueensTennis pic.twitter.com/8kGHbtW1Cl