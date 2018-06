Nema nepobjedivih: Borna Ćorić svladao prvog igrača svijeta i osvojio turnir u Halleu

Hrvatski tenisač Borna Ćorić osvojio je travnati ATP turnir u Halleu pobijedivši u finalu prvog igrača svijeta Švicarca Rogera Federera s 7-6 (6), 3-6, 6-2 za dva sata i sedam minuta igre.

Ćorić je u Halleu došao do drugog naslova u karijeri, ali i jednog od najvećih uspjeha jer je po prvi puta slavio protiv prvoga igrača svijeta Federera. Borna je protiv legendarnog Švicarca izgubio 2015. godine u Dubaiju i ove godine u Indian Wellsu, ali je u Njemačkoj dočekao svoj veliki trenutak i pobjedom svrgnuo Federera s trona jer će u ponedjeljak novi broj 1 biti opet Rafael Nadal.

