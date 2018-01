Samo on to može kazati: evo kako je veliki Goran prokomentirao finale Australian Opena

Goran Ivanišević vrlo dobro zna koliko je teško pobijediti Rogera Federera, iako je on uspio u tome kao Marinov trener na US Openu 2014.

Nadomak pobjedi bili su i u četvrtfinalu Wimbledona 2016. kad je Čilić imao 2:0 u setovima i tri meč-lopte u četvrtom.

- Kad pokušavaš “ubiti” Rogera, on se stalno ustaje. Moraš ga “ubiti” 38 puta ili će se on svaki put ustati. To vam je slično kao u filmovima. Moraš biti siguran da si ga “ubio” - rekao je 46-godišnji Splićanin u najavi finala za BBC Radio.