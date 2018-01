(UŽIVO) Čilić - Federer 1:2; Jedan break Švicarcu dovoljan za treći set

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić igra finalni susret Australian Opena protiv Rogera Federera. Čiliću je ovo treće, a Švicarcu nevjerojatno trideseto finale na turnirima iz Grand Slam serije.



Isti su igrači igrali i prošlogodišnje finale Wimbledona, a najtrofejniji igrač svih vremena slavio je s uvjerljivih 3:0 u setovima. Tekstualni prijenos pratite na portalu Slobodne Dalmacije.



TIJEK SUSRETA

ČETVRTI SET

Dobiva Čilić svoj servis i smanjuje na 3:2.

Federer nezaustaljivo juri prema naslovu, 3:1.

Dobio je Marin svoj servis, 2:1 za Švicarca u četvrtom setu.

Potvrđuje Federer break, još ga samo četiri gema dijele od pobjede.

Odlično otvaranje Federea. Odmah je oduzeo servis Čiliću i na pragu je osvajanja svog 20. Grand Slam naslova.

TREĆI SET

Bez izgubljenog poena Federer stiže do 6:3. 2:1 u setovima za Švicarca.

Dobar gem Čilića, Federer servira za set i vodstvo 2:1.

Federer potvrđuje break, 5:2. Čilić servira za ostanak u setu.

Nije Čilića služio servis u ovom gemu i Federer ima break prednosti. 4:2 za Švicarca.

Drži Federer svoj servis i dalje. 3:2 vodi Švicarac.

Čilić je sve bolji iz gema u gem. 2:2 u trećem setu.

Ukazala se sitna prilika za Čilća pri rezultatu 30:30, ali Federer stiže do 2:1.

Vrlo dobar servis gem Čilića, 1:1.

Dobro otvaranje za Federera, 1:0.

30 Grand Slam finals, each one like it's the first 😶#AusOpen pic.twitter.com/B7Rl0BVLJu — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2018

DRUGI SET

Čilić je izjednačio na 1:1! Ključni mini break je napravio pri vodstvu 5:4 i slavio sa 7:5 u tie breaku te sa 7:6 izjednačio.

Lagan gem za Federera, 6:6. Tie break će odlučiti pobjednika drugog seta.

Odličan servis gem Čilića, osigurao je tie break, 6:5.

Sjajnu je priliku imao Čilić da izjednači na 1:1, ali nije iskoristio poklone Rogera Federera. Švicarac je napravio dvije dvostruke pogreške, Marin je imao set loptu na drugi servis, ali je promašio i rezultat je 5:5.

Spašava Čilić još jednu break loptu i lijepim nizom poena dolazi do vodstva 5:4. Federer servira za ostanak u setu.

Puno griješi Čilić, čak i kada se otvori prilika, Marin pokloni Federeru poen. 4:4 u drugom setu.

Jedan malo lakši gem za Marina, 4:3.

Čilić bez ikakve šanse na Federerov servis. Švicarac bez izgubljenog poena, 3:3.

Ponovno Čilić spašava break loptu i sada vodi 3:2.

Lagan gem za Federera, 2:2 u drugom setu.

Više od devet minuta trajao je treći gem drugog seta. Uz jednu spašenu break loptu i četiri izjednačenja Čilić je poveo 2:1.

Propustio je Čilić dvije break lopte, Federer je izjednačio na 1:1.

Dobro otvaranje drugog seta za Čilića, 1:0.

PRVI SET

O odnosu snaga na terenu najviše govori činjenica da je Federer izgubio samo dva poena na svoj servis u prvom setu. 6:2 za Švicarca, još ga dva seta dijele od 20. naslova na Grand Slam turnirima.

Konačno je Čilić dobro odradi osvoj servis gem, 5:2 za Švicarca.

Još jedan lagan gem za Federera, Čilić i dalje griješi, 5:1.

Previše neprisiljenih pogrešaka Čilića, čak 11 u prvih pet gemova, ali ipak naš igrač dolazi do svog prvog gema u meču, 4:1 vodi Federer.

Federer i dalje dominantan, Marin ne izgleda dobro, 4:0 za Švicarca.

Užasan ulazak u meč našeg tenisača, novi break Federera za 3:0.

Lagan gem za Federera bez izgubljenog poena, 2:0 za Švicarca.

Loše otvaranje Čilića, Federer mu je odmah oduzeo servis i vodi 1:0 u prvom setu.