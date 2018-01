Pavić nakon drugog naslova u samo 16 sati: Presretan sam, bio je ovo prekrasan tjedan za mene

U pobjedničkom govoru nakon osvajanja drugog naslova na Australian Openu Mate Pavić na početku se osvrnuo na sam tijek meča.



- Pokušat ću biti kratak, Gabrijelin govor se ne može nadmašiti. Prije svega čestitke protivnicima na sjajnom meču, bilo je zaista teško, želim im puno sreće i da dođu i dogodine i odigraju bolje.



Pavićeva izjava izazvala je smijeh kod Babos i Bopanne, a nakon toga se obratio svom treneru.



- Počeli smo raditi u Stockholmu i odmah smo jako krenuli. Pitao sam ga hoćemo li imati koristi od tolikog rada, a on mi je dao garanciju da će se sve isplatiti. Pa čini mi se da se isplatilo, zar ne treneru? Hvala na tome!



Za kraj je zahvalio i navijačima.



- Hvala vam svima što ste nas došli bodriti, iza mene je sjajan tjedan, dva naslova. Jako sam sretan, osjećaj je sjajan i nadam se da ću se i dogodine vratiti ovdje i ponovno biti dobar kao ove.

