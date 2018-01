Čilić dobio i drugi set protiv Britanca Edmunda u borbi za finale Melbournea

U polufinalu prvog Grand Slam turnira sezone Australian Open u Melbourneu, naš najbolji tenisač Marin Čilić igra protiv 49. igrača svijeta Britanca Kylea Edmunda.



11:17 - Drugi set je otišao u tie-break 7:6(4), Čilić vodi 2:0 u setovima.



10:13 - Marin Čilić dobio je prvi set rezultatom 6:2.

There it is! @cilic_marin claims the first set in his bid to become the first 🇭🇷 player - man or woman - to reach the #AusOpen Final. pic.twitter.com/BJm526EHim