Andrija Vuković heroj u Turskoj: klub spasio od stečaja, navijači čak žele stadion nazvati po njemu

Da nije Andrije Vukovića, Balikesirspor bi danas bio trećeligaš. No splitski vratar nije spasio svoj klub obranama ili paradama, što biste možda prvo pomislili, već – uplatom 70.000 eura koliko je iznosio klupski dug prema bivšem igraču!

Za ne vjerovat’. Pa gdje to ima da igrač mora podmirivati dugove svoga kluba!? Ima u Turskoj. A i gdje ćete naći igrača koji bi to bio spreman učiniti? I to stranca u klubu. Ne bi svatko. Andrija Vuković bi.

– I prije sam bio popularan među navijačima, ali nakon ovoga se sve podiglo na višu razinu – priča nam Vuković, 36-godišnji nekadašnji vratar Splita, Zadra, Dugopolja, Mosora i Solina te blizanac našeg proslavljenog rukometnog olimpijca Drage Vukovića.

Vijest se brzo proširila Turskom i Andrija je postao heroj kluba koji već godinama igra u drugoj ligi. Vuković je ondje od siječnja 2015. godine.

Pojasnio nam je o čemu se radilo. Sve se izdogađalo koncem prošle sezone i ovog ljeta.

– Riječ je bila o dugu kluba iz sezone 2014./15. prema Portugalcu Nunu Andreu od 732.000 eura. Klub ga nije mogao isplatiti pa nam je koncem prošle sezone oduzeto šest bodova, ali smo ipak skupili dovoljno da ostanemo u ligi. FIFA nas je u travnju upozorila da moramo podmiriti dug do 24. lipnja, inače će klub dobiti zabranu dovođenja igrača dvije godine i ispasti iz lige, čime bi svi igrači postali slobodni. U tim smo trenucima samo ja, Tomislav Glumac i još dvojica igrača ostali pod ugovorom, a svi su ostali igrači bili iz omladinskog pogona.

Stigao je tako lipanj. Čelnici kluba veliki su dio duga pokrili, ali ne cijeli. Ponestajalo im je opcija i iskoristili su “joker zovi”. Okrenuli su Vukovićev broj.

– Nedostajalo im je još 70.000 eura da zatvore cijeli dug. Bio je petak, 21. lipnja. Sjedio sam na kavi sa suprugom kad sam dobio poziv direktora kluba. Molio je za pomoć.

I, što će. Pomogao je.

– Taj mi je klub puno dao. Srećom, imao sam novac na turskom računu i odmah sam prebacio sredstva. Da ga nisam imao, čekalo bi se dva dana i to bi bilo prekasno – priča nam u dahu Vuković.

Supruzi Gordani u početku nije ni rekao što radi, ali ističe kako nije imala ništa protiv.

– Shvaćala je da spašavam i ono što sam ja zaradio, premda zaista nije normalno da igrač, i to stranac, daje novac klubu.

Nije bio iznenađen što su od svih igrača nazvali baš njega.

– Znaju moj karakter i koliko dajem za klub. Takav sam. Dajem se u svakom klubu. Ovdje sam bio i kapetan. Bio sam im zadnja opcija, došli su pred zid. Nije mi palo na pamet odbiti ih.

Zar nije čudno da se profesionalni klub uopće doveo u situaciju da ga vlastiti igrač mora spašavati?

– Grad Balikesir se nalazi u istoimenoj pokrajini koja je dosta moćna, međutim čelnici grada više ne daju toliko novca kao prije, a nema ni sponzora kao nekad – objašnjava Vuković.

Cijela se operacija odvila u tajnosti, no sve je ipak procurilo u javnost.

– Već je sutradan netko došao do računa uplate i sve se proširilo na društvenim mrežama. Taj sam dan dobio tisuću poruka podrške na mobitel. U Turskoj nije doživljeno da stranac tako pomaže klubu.

Ali tu nije bio kraj problemima. Cijelo je ljeto trajalo natezanje s turskim igračima jer je klub morao riješiti dug i prema njima, a to je išlo preko nacionalnog saveza.

– Došao je 31. kolovoza i tek smo pet minuta prije ponoći napokon otvorili transfere i zaključili ugovore koji su igrači potpisali. Taj dan nisam znao gdje sam od nervoze. Zivkali smo igrače i uvjeravali ih kako će sve biti u redu. Došlo nam je 13 novih igrača, a otišlo 15. I trener je nov. Bivši igrač Bešiktaša, dobar je.

Status miljenika među navijačima koji je Vuković imao i otprije sada je prerastao u status božanstva. Drago mu je što ga cijene. Takvu privrženost klubu, pogotovo ako si stranac, u današnjem se nogometnom svijetu rijetko viđa.

– Ako im daš sebe, kao što ja dajem, cijenit će te i voljeti. Takvi su Turci. Emotivac sam i povežem se. Čak sam vidio neke komentare navijača na društvenim mrežama da se stadion nazove po meni. Zaustavljaju me na ulici, ne mogu u miru ni na kavu sjesti... Ali to mi je gušt. Osjećam se kao igrač. To mi puno znači.

Dobio je i novi, laskavi nadimak.

– Zovu me “baskan” (op.a. čita se bažkan). To znači predsjednik. Čak su mi navijači napravili transparent nakon što sam dobio sina. Mali mi je u bolnici slučajno dobio narukvicu s brojem 1881, a budući da je to godina Ataturkova rođenja, navijači su u tome pronašli simboliku, tim više što su 10. studenog, kad mi se sin po njihovom vremenu rodio (op.a. Balikesir je dva sata ispred Splita), obilježavali godišnjicu smrti Ataturka.

Andriji je u Turskoj prekrasno. Baš uživa. Igra, cijenjen je u klubu i navijači ga vole. Ne čudi stoga što se nada kako bi u toj zemlji mogao ostati raditi i nakon igračke karijere. Ugovor ga za Balikesirspor veže još 18 mjeseci, do lipnja 2021. Nije isključeno i da nakon toga nastavi braniti, no sve ga više privlači menadžerski dio. Štoviše, već polako ulazi u taj svijet.

– Glumac, Antonio Mršić, Josip Tadić, Ante Erceg i Nermin Hodžić došli su u klub preko mene. Mnogi me ovdje pitaju za mišljenje o igračima. Tursko je tržište ogromno, a profesionalni transferi rade se u prve tri lige. Dobro poznajem bazu ovdašnjih igrača, sa svima sam u dobrim odnosima i mnoga su mi vrata otvorena.

Ako bi se, pak, vratio u Hrvatsku, onda se vidi u ulozi trenera vratara. Posao prvog trenera baš ga i ne zanima.

– Obitelj mi je najvažnija. Ne želim propuštati vrijeme s njom – jasan je po pitanju prioriteta Vuković.

– Budu sa mnom u Turskoj par mjeseci pa se vrate kući. Koje god probleme imao na terenu, kad dođem kući zaboravim na sve. Da sam mlađi, ne bih izdržao ovoliko dugo u Turskoj. Sa svima bih se posvađao, haha. Tu moram zahvaliti Luki Vučku koji mi je dao dragocjene savjete kako se ponašati ovdje.

S obitelji je, priznaje, sazrio. Supruga Gordana čvrst mu je oslonac u životu, ima kćer Martu, sada je dobio i sina Mara...

– Djeca sve promijene. Kad sam bio mlađi, nisam to shvaćao. Ne mogu svi sazreti s 18 godina kao moj brat, haha.

Kad je 2015. iz Splita odlazio u Tursku, nije mogao ni zamisliti da će se ovoliko dugo zadržati.

– Kad se sjetim gdje sam bio 2014., tek treći vratar Splita, mogu biti prezadovoljan kako se sve rasplelo. Trebao sam tada prijeći u Hajduk, sve je bilo spremno, ali je propalo. Turska me spasila. Otvorilo mi se u zadnji čas.

Koliko mu je dobro u Turskoj pokazuje i time što će aplicirati za dobivanje turskog državljanstva. Ostat će Hrvat, naravno. Radi se o dvojnom državljanstvu.

– Glumac i ja tražit ćemo državljanstvo. Ispunjavamo sve uvjete, a glavni je da moraš pet godina u nizu živjeti ovdje. Meni je 7. siječnja točno pet godina. Klub nas onda više ne bi morao registrirati kao strance, a i nama bi olakšalo situaciju za budućnost.

Mogao bi dobiti i tursko ime.

– Palo mi je na pamet Arda. Kao, Andrija, Arda. Slično je. To sam rekao iz zafrkancije, ali možda ga i stave u dokumente ako nam odobre zahtjev.

A baš sad prije nekoliko dana, uoči Božića, Andrija Vuković primio je priznanje za svoja djela. Na ceremoniji obilježavanja Dana stranaca u Turskoj guverner pokrajine Balikesir Ersin Yazici uručio mu je posebnu plaketu u znak zahvale za sve što je proteklih godina napravio za Balikesirspor, uključujući i ovaj potez kojim je spasio klub od ispadanja u niži rang.