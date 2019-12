'Sedamdeset milijuna funti? Jesi li ti lud?': pročitajte nevjerojatnu priču o tome kako je Manchester City umalo zabunom doveo Messija

Ne postoji momčad koja u svojim redovima ne bi htjela vidjeti Lionela Messija, ali čak i kada bi Argentinac pristao na transfer, gotovo nitko ne bi mogao platiti odštetu koju Barcelona traži. No, 2008. Manchester City je bio jako blizu njegovom dovođenju, a da toga nisu bili ni svjesni.

Nevjerojatnu i poprilično smiješnu priču prepričao je Garry Cook koji je od 2008. do 2011. radio kao izvršni direktor Manchester Cityja.

Klub je tada još uvijek bio u vlasništvu tajlandskog političara i biznismena Thanksina Shinawatre, a njegova desna ruka Pairoj Piempongsant je razgovarao s Cookom i operativnim direktorom Paulom Aldridgeom o tome s kojim igračima pojačati momčad.

- Aldridge je u jednom trenutku rekao: "Pairoj, moraš mi reći što ćemo učiniti, stvari se otimaju kontroli", prepričava Cook pa nastavlja:

"Pairoj je ležao na fotelji dok su ga masirali i vikao: "Da, da, da! Jako je zbrkano, postaje jako zbrkano" (eng. Very messy, messy, it's getting messy). Kćer mi je svjedok da sam shvatio da Pairoj viče: "Moramo dovesti Messija!" (eng. We've got to get Messi)".

Da cijela situacija bude smješnija, i Aldridge je shvatio da Piempongsant želi dovesti Messija te je podijelio svoju zabrinutost s Cookom. No, Cook je htio ispoštovati želju svog nadređenog i odlučio da će poslati Barceloni ponudu za Argentinca vrijednu 70 milijuna funti (danas oko 80 milijuna eura). Podsjećamo da je u to vrijeme najskuplji igrač svih vremena još uvijek bio Zinedine Zidane za kojeg je Real 2001. platio 77.5 milijuna eura i koji je do danas jedini igrač u TOP 40 čiji transfer datira prije 2008. godine.

Sljedećeg dana Cooku je stigao poziv od Davea Richardsa, predsjednika Premier lige.

- Garry, jesi li ti poslao ponudu za Lionela Messija? Sedamdeset milijuna funti? Jesi li ti lud?, upitao ga je šokirani Richards.

Nesporazum je ubrzo riješen, a ponuda povučena. A najzanimljivije od svega jest to što su iz Barcelone Richardsu rekla da bi ponudu razmotrili da je ona bila stvarna.

Klubovi danas mogu samo sanjati o dovođenju najboljeg igrača današnjice za "samo" 80 milijuna eura, a City se u tom prijelaznom roku naposljetku okrenuo Robinhu kojeg su doveli iz Reala za 43 milijuna eura. Brazilac se u Manchesteru zadržao sezonu i pol i nije se baš proslavio.