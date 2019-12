Darijo Srna je bio uzbuđen, sretan i uvjeren da će se dobro snaći izvan nogometnog terena, nakon što je završio igračku karijeru i prihvatio novu ulogu u Šahtaru. S predsjednikom Rinatom Ahmetovom dogovorio je da će biti dio stručnog stožera momčadi, ali i veza između igrača i kluba.

Nekoliko mjeseci kasnije - nakon jeseni u kojoj je Šahtar imao sjajnih stvari, ali i nekih podbačaja - Srna se javio Sportskim novostima.

U razgovoru se osvrnuo na Šahtarovu sezonu, svoju ulogu unutar organizacije i situaciju u reprezentaciji.

- Hrvatska je u Rusiji uzela svjetsko srebro, što je nevjerojatan rezultat, za mnoge u svijetu potpuno neshvatljiv, jer nas ima četiri milijuna. U Rusiji se poklopilo puno toga, ali ključni su bili kvaliteta, iskustvo i dobro vođenje. Hrvatska je nakon Rusije doživjela mnoge promjene, sada je drugačija, mlađa, ali ono što su ovi mladi igrači dobili u nasljeđe zahvaljujući tom srebru jest evidentni - gard! Hrvatska ga ima, ona puca od samopouzdanja u važnim trenucima, taj je gard sportski bahat, dojmljiv, osjećaju ga i suparnici i nije im lako igrati protiv takve momčadi. Zahvaljujući tom gardu i kvaliteti možemo mi i na Euru biti sjajni, blistavi kao u Rusiji, ali ako se to ne dogodi, ne treba biti jako kritičan jer - opet ću ponoviti - puno je novih i mladih igrača, a to je i sila i moguća slabost. Baš kao i kod Šahtara.

Srna je iskomentirao i dolazak svog velikog prijatelja Marija Stanića u Hajduk...

- U stalnom sam kontaktu sa Stanićem. Kada mi je rekao da se sprema otići na Poljud, moja je prva reakcija bila - pa kamo ćeš to, Mario? Onda sam malo razmislio i rekao mu - zašto ne? Sposoban si, pošten, moralan, imaš jasnu viziju o tome što bi napravio na Poljudu. Ono što me se posebno dojmilo bila je ta sreća koju sam osjetio u njegovom glasu. Pun je entuzijazma, a kako je cijeli život bio borac, ne dvojim da će napraviti dobre stvari u Hajduku. Usudio bih se reći da Hajduk takvo pojačanje nije dobio već godinama. Mario ima stav, ima hrabrost provesti ga, kod njega nema kalkulacija, nego ga uvijek vodi njegova ideja. Naravno da će u početku morati biti strpljiv i on i Hajduk, ali Hajduk će s njim profitirati, doći će na svoje. Naravno da to neće doći preko noći.

