'Sve se vraća, sve se plaća': Ibrahimović priznao da je četiri godine čekao na osvetu i namjerno napravio brutalan prekršaj nad Interovim igračem

U velikom intervjuu za talijanski magazin GQ Zlatan Ibrahimović prisjetio se zanimljive anegdote iz talijanskih igračkih dana i otkrio kako je dočekao svoju osvetu kontra Marca Materazzija, dugogodišnjeg igrača milanskog Intera, prenose Sportske novosti.

"Bio sam u Juventusu i igrali smo protiv Intera. Materazzi je jednom prilikom startao poput ubojice i ozlijedio me. On je bio grub igrač i to je ok. Ali postoje dva načina kako možete bioti grubi, a jedan od njih je da startate na suparnika s namjerom da ih ozlijedite. i Maldini je bio grub, ali s drugačijim ciljem. Igrali su Juventus i Inter 2006. i nakon tog starta Materazzija morao sam nakratko napustiti travnjak. Capello me želio izvaditi, a ja sam rekao ne, nastavit ću. Želio sam se vratiti na travnjak kako bih se osvetio Matrixu. Jer ako netko meni to napravi, neću mu oprostiti. Ali nakon dvije minute morao sam izaći jer me previše boljelo i nisam mogao igrati. Tada sam otišao u Inter, Barcelonu, Milan...", rekao je Ibrahimović.

Kada je potpisao za Milan stigla je i prilika za osvetom.

"U prvoj utakmici u derbiju 2010/11 svi su bili protiv mene. Ok, to me motiviralo. Ali nije dobro ako nemate kontrolu, tada možete napraviti nešto glupo. Ja sam izborio penal, a tko me faulirao? Materazzi i Milan vodi 1:0. U drugom dijelu Matrix me nasrnuo na mene i udario sam ga taekwondo udarcem i poslao u bolnicu. Stanković me pitao zašto sam to napravio. Rekao sam mu: 'Čekao sam ovaj trenutak četiri godine, eto zašto' Sve se vraća, sve se plaća. Milan je pobijedio i bio je to dobar trenutak.

Ibrahimovic: "In a derby I sent Materazzi to the hospital: I was waiting for that moment from ..." https://t.co/pQ7sSBoeDT #inter Zlatan Ibrahimovic retraced and told GQ hi... — FcInter.news (@wwwFcInter_news) December 5, 2019

Na odgovor Materazzija nije trebalo dugo čekati. On je na Instagramu reagirao ironičnom objavom fotografije na kojoj kapetan tadašnji 'Nerazzurra' Javier Zanetti podiže pehar pobjednika Lige prvaka jedan od rijetkih koji je legendarnom Šveđaninu izmicao tijekom velike karijere.

"Dođoh, vidjeh, pobjedih...U svakom slučaju, hvala ti Ibrahimoviću, bez tebe ne bismo nikad POBIJEDILI!", napisao je Materazzi.

Inače, Ibrahimović je uoči povijesne Interove sezone u kojoj su osvojili treble prešao u Barcelonu u transferu u kojem je Samuel Eto'o stigao u Milano.