Bivši hajdukovac, najbolji strijelac i asistent kazahstanske lige, smatra da ima što za ponuditi Daliću: Mislim da sam ispunio sve reference, ali kod nas to valjda nije dovoljno

Kazahstanska Astana ostvarila je u četvrtak jednu od najznačajnijih pobjeda u klupskoj povijesti trijumfom protiv Manchester Uniteda (2:1), ali prvi bodovi u skupini L Europske lige neće puno značiti novom prvaku Kazahstana. Izgledi za plasman u idući krug odavno su izgubljeni, a čak 11 golova u dvije utakmice protiv Alkmaara velika mrlja za klub čije boje brani hrvatski ofenzivac Marin Tomasov (32), pišu Sportske novosti.

Protiv Uniteda ga nije bilo u sastavu, za Tomasova je sezona završila već prije desetak dana budući da je od kluba dobio dozvolu da u Hrvatsku dođe sanirati ozljedu.

- Imam problema s manjom ozljedom koja nije nešto ozbiljno ali smeta pa u dogovoru s klubom idem na terapije. Istina, ostala je ta utakmica protiv Manchester Uniteda koja je izazov za sve, ali zbog iduće sezone važnije mi je zdravlje i da pripreme dočekam potpuno spreman. Zbog toga sam i propustio neke utakmice u Europi, važnije nam je bilo uzeti naslov prvaka u Kazahstanu pa me trener tu malo pričuvao - kaže Tomasov.

Zbog toga je i njemu i treneru Romanu Grigorčuku puno važnija završnica nacionalnog prvenstva koja je završila na način da je Astana osvojila titulu prvaka, a Tomasov je bio najbolji igrač, strijelac (19 golova) i asistent (12 asistencija) lige.

- Već prošla sezona je bila odlična, možda su me malo zaobišle te individualne nagrade, ali ja sam stvarno zadovoljan kako sam igrao. Sada se to samo nastavilo, dobio sam nagrade za najboljeg igrača i strijelca prvenstva, bio sam i najbolji asistent lige tako da mogu biti samo zadovoljan. Naravno, ne bi vrijedilo da nismo ponovo uzeli titulu i nadam se da ćemo i Astana i ja ovako nastaviti što duže.

Tomasov je u sezoni koja je iza njega ipak pronašao put do hrvatskih naslovnica. Jednom je zabio pogodak s centra, drugi put postigao četiri pogotka za 33 minute.

- Možda sam subjektivan, ali kada pogledam unatrag mislim da sam ispunio sve reference koje su potrebne za naći put do reprezentacije, ali kod nas to valjda nije dovoljno. A možda sam nekome i star iako se ja tako ne osjećam, ako budem živ i zdrav planiram igrati do 40. godine.

Odlazak u Astanu za njega se pokazao pravim potezom.

- Kada sam došao osjetio sam isto što i po dolasku u Rijeku, onu neku toplinu kao da sam tu godinama, da te i nakon neke pogreške svi u klubu podržavaju. Pokazalo se da nije moglo bolje i osjećam da mogu još dosta toga dati.

I iduće godine se očekuje da predvodi Astanu u lovu na Ligu prvaka, ali i na novu titulu prvaka.

- Nikada nisam mogao zamisliti da ću biti najbolji strijelac, uvijek sam kroz karijeru bio igrač koji je uz liniju igrao od 16 do 16 metara, da igraš obranu i pomažeš u kreaciji... Ove i prošle sezone su se posložili i golovi, a nadam se da ću i dogodine moći na taj način pomoći momčadi. Pogotovo u Europi u kojoj nikako da se posložimo i napravimo rezultat kakvog klub zaslužuje.

Ove sezone nisu imali sreće ni sa skupinom u kojoj su morali na Manchester United i Alkmaar.

- Ma nije stvar teške skupine, nego zadnjih godinu dana igramo svaku utakmicu s dva, tri igrača manje. Rekao sam i za kazahstanske medije da svaku utakmicu igraju dva ili tri igrača koji nisu kapacitet za nešto više i dok u domaćem prvenstvu se to sakrije jer si kvalitetom nadmoćan, Europa takve stvari ne prašta... Dobiti 11 golova u dvije utakmice od Alkmaara je nešto što se Astani nije događalo ni protiv jačih klubova, neke su stvari nedopustive, ali i odraz trenutačne širine momčadi. Za sljedeću sezonu klub mora imati veći izbor od osam, devet kvalitetnih igrača.

Tomasov je dio dječačkih snova ostvario na Old Traffordu.

- Kada te netko pita da mu nabrojiš tri, četiri stadiona na kojima želiš jednog igrati Old Trafford je sigurno jedan od tih. Osjećaj je fenomenalan, sve što pričaju je sto puta bolje kada si tamo, ali na kraju ta jedna utakmica brzo prođe. Zato sam sada fokusiran da što prije saniram ozljedu i da pripreme za iduću sezonu dočekam potpuno spreman, zaključio je Tomasov za Sportske novosti.