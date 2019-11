Hrvat na klupi vodeće momčadi Bundeslige otkriva tajne rada s ekipama koje su zadivile Europu i priznaje: Veliki sam navijač Hajduka, mogao bih se zamisliti na Poljudu

Prije nekoliko tjedana pisali smo o sjajnim rezultatima koje Borussia Mönchengladbach niže ove sezone. Trenutačno su prvi u Bundesligi s osam pobjeda iz 12 utakmica, dok se u Europskoj ligi bore za prolaz u jako teškoj skupini. A iza tog uspjeha stoji dvojac koji je proteklih godina zadivio nogometnu Europu na klupi Red Bull Salzburga.

Riječ je o Marcu Roseu i Renéu Mariću, Nijemcu i austrijskom Hrvatu koji su suradnju započeli sasvim slučajno i ubrzo prerasli u jedan od najuzbudljivijih trenerskih parova u Europi.

A mi smo s Renéom razgovarali o njegovu životu, karijeri, nogometnoj viziji i njegovu viđenju budućnosti najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Podrijetlom ste s Pelješca, ako se ne varamo, a moramo primijetiti i da dobro govorite hrvatski. Imate li obitelji u Hrvatskoj i posjećujete li Lijepu našu?

- Dio obitelji mi je podrijetlom iz jednog sela u Bosni i Hercegovini. Na Pelješcu mi je živio pradjed, jedno vrijeme i očevi roditelji, a trenutačno su mi tamo ujak i ujna. Tamo imamo kuću i dolazim svako ljeto. Odrastao sam u Austriji, ali smo doma govorili hrvatski jezik, a njemački sam počeo učiti tek s četiri godine. Osjećam se kao Hrvat i za Trpanj me vežu prijateljstva koja sam tamo i stekao.

Igračku karijeru ste prekinuli jako rano. Koji je bio razlog i kako ste se nosili s tim?

- Igrao sam do prošle godine još poneku utakmicu na amaterskom nivou, ali sam imao nekoliko težih ozljeda dok sam igrao u mlađim kategorijama. Zbog nekoliko operacija nisam mogao igrati duže vremena i u tom sam se razdoblju počeo više baviti trenerstvom. Nakon druge teže ozljede, sa 17 godina sam preuzeo uzrast U11 u mom tadašnjem klubu i počeo sam na internetu istraživati sve moguće i pisati o nogometu.

Jeste li u ijednom trenutku pomislili da bi vaš blog mogao zapeti za oko profesionalnim trenerima?

- Ne, iako se veoma brzo pojavilo nekoliko trenera, klubova, igrača i organizacija koji su htjeli čuti moje mišljenje i čak tražili neke savjete.

Tko su vam uzori i zbog čega?

Imam ih mnogo. Većina nije iz nogometa. Uglavnom su mi uzori ljudi koji imaju neke posebne vrline koje cijenim i koje mi se sviđaju. Primjerice, baka i djed su mi uzori jer su sretan, predivan par koji ima veliku empatiju prema drugim ljudima.

Pročitali smo da ste prva seniorska momčad koju ste vodili bila iz vašeg rodnog mjesta. Kako su igrači reagirali na vaše ideje i zahtjeve?

- Klub nije iz moga rodnog mjesta, ali je u blizini. Radi se o amaterskoj ligi. Rezervna momčad se natjecala u najnižoj, a prva ekipa u ligi dvije razine iznad. Igračima se svidio stil igre za koji sam se odlučio i mnogo detalja što se tiče stila igre smo kreirali skupa. Nekada bih im davao mogućnost da sami odaberu stil igre, a ja bih radio na detaljima i poboljšavanju. Odlično su se ponašali i zalagali. Zaista sam bio prezadovoljan i uvjeren sam da je to bila izuzetna momčad na tom nivou.

Kako ste došli do Red Bull Salzburga?

- Slučajno sam upoznao Marca (nap. a. Rosea) dok sam studirao psihologiju u Salzburgu. Pratio sam njegov rad u Red Bullu i počeli smo se družiti i razgovarati o nogometu. On meni o svojoj ekipi i načinu rada, a ja njemu o mojoj. Često smo razgovarali i o ostalim ekipama iz Europe i tako sam ga jednom prilikom pitao koja je mogućnost da jednog dana postanem njegov pomoćni trener.

Koji su kriteriji kojima se Red Bull Salzburg vodi pri dovođenju trenera?

- Red Bull Salzburg je odlično strukturiran i kao organizacija zna što želi i očekuje. Imaju filozofiju i metodologiju u svemu i po tome skautiraju igrače i trenere. Bitan im je mentalitet trenera više nego kvaliteta. Žele ambiciozne trenere koji očekuju puno od sebe i svojih igrača, rade dobro i već po samoj prirodi gaje stil igre Red Bulla. Konkretno mislim na rad s mladim igračima, stil igre i način treninga. Ponašanje prema igračima i protivnicima je također veoma bitno. Sama kvaliteta i uspjeh mladom treneru daju mogućnost da ga primijete klupski skauti, a njegov mentalitet i ponašanje su presudni u tome hoće li dobiti posao ili ne. Ali, naravno, postoje iznimke. Za primjer bih uzeo sebe, jer skauting mene i pogotovo moje razmišljanje o nogometu nije bilo po načinu njihova rada, ali su me baš zbog toga i uzeli kako bi uveli i drugu perspektivu. Klub uvijek teži ka inovacijama, diskusijama i promjenama. Vrlo su otvoreni i kritični. Tamo sam puno naučio i u mnogo stvari prilagodio svoju filozofiju i mišljenje.

Čemu se pridaje najviše pažnje u radu s mlađim uzrastima u klubovima u kojima ste radili?

- Socijalnom razvoju igrača. Po mom mišljenju najbitnije je ponašanje igrača prema suigračima, protivnicima, starijim osobama i kolegama u školi.

Smatrate li da svi uzrasti kluba (od prve momčadi, preko rezervne, do akademije) moraju igrati u istom, ili barem sličnom sustavu?

- Ne smatram. Većina uspješnih klubova u razvoju mladih igrača, bez obzira na stil igre, radi na taj način. Barcelona i Red Bull su klasični primjeri toga. Po mom mišljenju, to nije toliko bitno. Bitni su principi igre te metodologija i terminologija treninga. Sustav nije bitan. Čak bih rekao da je bitno da se mijenjaju detalji i sustav svake godine jer igrači tako prolaze kroz više situacija u svom razvoju i bolje su pripremljeni za buduću karijeru.

Koliko ostvarivanje taktičkih zamisli ovisi o kvaliteti igrača? Odnosno, koliko uz adekvatno usvajanje taktičkih zamisli momčad može postići bolji rezultat nego što bi “objektivno” mogla?

- Savršenim igračima ne treba taktika. Oni mogu rješavati probleme i bez taktike. No, definicija taktike po mom mišljenju nije točna. Taktika je samo zbroj odluka jedne ekipe i vode li te odluke prema pobjedi ili ne. Razumijevanje igre kod igrača se može na svakom nivou razvijati i na svakom nivou je vrlo bitno za uspjeh. Ako se to poboljša, onda se poboljšava i ekipa i igrač kao individualac. To nije samo tako u vezi s taktikom, tj. razumijevanjem igre, nego i u fizičko-tehničkoj izvedbi.

U Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji, mnogi nogometni stručnjaci izruguju se s novom generacijom stručnjaka nazivajući ih “laptop-trenerima” i tvrde da je nepotrebno raditi duboke analize i pridavati mnogo pažnje taktici. Što vi kažete na to?

- Svatko mora za sebe i svoju ekipu pronaći način rada koji im donosi najviše sreće i uspjeha. Mnogo trenera koristi druge metode i to dosta uspješno.

Može li klub koji cilja na “overachievement” u kontinuitetu nizati uspjehe držeći se isključivo svoje glavne ideje, ili je nužno prilagođavati se protivniku?

- Po mom mišljenju se može raditi i jedno i drugo. Npr. naši principi igre su u svakoj utakmici protiv svakog protivnika isti, ali mijenjamo detalje u izvedbi naših akcija. Važno je i jedno i drugo. Nemoguće je igrati uvijek isto, ali kontinuitet nekih globalnih principa igre je potreban da se steknu automatizam, identitet i povjerenje.

Koja osnovna formacija po vašem mišljenju pruža najviše taktičkih mogućnosti? Je li to 4-4-2 (romb) ili...?

- Mislim da formacija nije odlučujuća. No, za određeni stil igre određena formacija omogućava lakši put do željene akcije. 4-4-2 (romb) formacija je koja za naš stil igre dobro funkcionira jer je zbog broja igrača u sredini terena jako adaptivna. Također, formacije s tri igrača u obrani ili 4-2-3-1 koristimo redovno u Borussiji, a 4-4-2 (romb) smo u većini utakmica igrali u Red Bullu jer smo s igračima stekli jedanaest varijacija koje smo mogli koristiti ovisno o protivniku.

Koliko je optimalno razdoblje da bi momčad usvojila taktičke zahtjeve stručnog stožera?

- Nema optimalnog razdoblja. Što više vremena, to bolje. Imamo neke principe na kojima radimo u početku i neke detalje koje povremeno dodajemo.

Treba li trener inzistirati na svojim idejama bez obzira na igrače, ili se treba prilagoditi kadru koji mu je na raspolaganju?

- Dat ću sličan odgovor kao i na pitanje u vezi s adaptiranjem na protivnika. Svaki trener ima svoje principe, nebitno je li na terenu ili u svlačionici, koje svi moraju poštovati. Sve ostalo se prilagodi situaciji, kao npr. igračima na raspolaganju.

Kako objašnjavate to da treneri austrijske i njemačke škole polako postaju najtraženija roba na tržištu i nižu sjajne uspjehe?

- Škola nogometa Red Bulla ne pomaže samo igračima nego i trenerima. Kultura rada, izvor informacija i mogućnost za razvoj su ogromni. Također, edukacija trenera u Njemačkoj je na visokoj razini. Austrijski i njemački treneri su jako ambiciozni, puno se bave detaljima i imaju definiran stil igre. No, želio bih dodati i to da sam svoju trenersku B licenciju polagao u BiH i bio oduševljen razinom edukacije.

Sada jedno možda malo čudno pitanje. Uzevši u obzir današnje trendove, da morate birati, biste li u momčadi radije imali vratara koji odlično igra nogom i napadača koji nema dobru završnicu, ili vratara koji ne zna igrati nogom i napadača koji bez problema može postići 20+ golova po sezoni?

- Teško pitanje. Po mom mišljenju, logično je da se sve više traže kompletniji igrači. Ako je protivnički stoper dobar u izgradnji igre, protivnički napadač mora biti što bolji u razgradnji igre. Tako je u većini sportova danas. Ako pogledamo primjerice NBA, možemo primijetiti da se i tamo traže “petice” koje mogu pogoditi šut izvana ili “jedinice” koje nisu “mismatch” na “switchu”. Ne mislim da je to samo trend, nego jednostavno smjer razvoja sporta. Na apstraktnom nivou može se definirati dizanje učinka preko same kvalitete akcije, kvantitete mogućih akcija, frekvencije akcija ili samog broja akcija. Od naših nogometaša očekujemo ne samo da izvode akcije što bolje nego i da savladaju razne druge akcije na što većoj razini i da ih često i što duže ponavljaju. Primjer vratara i napadača je vrlo logičan. Vratar koji zna igrati nogom i sudjeluje u igri pomaže ekipi ofenzivno i defenzivno. Ista stvar je i s napadačem koji sudjeluje u fazi obrane.

S obzirom na to da ste studirali psihologiju, koliko je važan psihološki pristup igračima da biste izvukli ono najbolje iz njih. I koliko je teško pronaći najbolji način da biste pristupili svakom igraču posebno?

- Magistrirao sam psihologiju te se i dalje bavim fakultetom i znanošću. U nogometu je kao i u životu. Najvažniji je pristup prema ljudima. Ustvari, postoje četiri aspekta: pristup prema sebi, pristup prema igračima kao osobama, znanje o nogometnoj teoriji i znanje o metodologiji treninga. Sve to spojiti na visokoj razini izuzetno je teško. No, na kraju se uvijek radi s ljudima i oni su najbitniji, a ne nekakav rezultat. Zbog toga je izuzetno važno pronaći individualni pristup prema svakom igraču i prilagoditi se, iako se uvijek treba pridržavati toga da svi igrači dobiju jednako poštovanje neovisno o njihovoj kvaliteti i važnosti u timu.

Trener treba koristiti iste principe i zakone iako je pristup prema svakom igraču individualiziran. Momčad je najuspješnija dok je trener autentičan, empatičan i iskren, čak i u kritici prema igračima. Jer, sve je to dobro za samog igrača i njegov razvoj kao i za uspjeh momčadi.

Koji vam je cilj u karijeri?

- Nemam ga.