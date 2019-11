Brat Bayernovog predsjednika bio je najgorljiviji zagovornik Kovačevog ostanka i očekivao je drugačiji rasplet: Prošle sezone uspio je preokrenuti sezonu. Ne vidim razloga da tako ne bude i sada

Izgledalo je kako će Niko Kovač preživjeti potop u Frankfurtu, jučer je sve ukazivalo na to, međutim, kasno navečer iz Bayerna je u svijet poslana vijest. “Niko Kovač više nije trener Bayerna”, pišu Sportske novosti.

Odluka koja je donesena nakon intezivnih razgovora tijekom večeri, na kojima su sudjelovali predsjednik Uli Hoeness, izvršni predsjednik Karl-Heinz Rummenigge, sportski direktor Hasan Salihamidžić i sam Niko Kovač.

- Igre naše momčadi posljednjih tjedana nisu bile na očekivanoj razini, a posljedično ni rezultati. Uli, Hasan i ja smo u nedjelju imali otvoreni i vrlo ozbiljan razgovor s Nikom, analizirali smo posljednje događaje i dogovorili smo se da on više nije trener Bayerna. Svi žalimo zbog ovakvog razvoja događaja i želio bih se zahvaliti Niki na predanom radu i posebno na osvojenoj duploj kruni protekle sezone - izjavio je Rummenigge, inače najveći oponent Nike Kovača, koji je od njegova dolaska često u javnosi jasno pokazivao da bivši hrvatski izbornik nije njegov izbor.

Kovač je bio izbor Ulija Hoenessa, upravo je predsjednik zaslužan što se već prošle jeseni nije dogodio ovakav rasplet, no kako njegov mandat završava 15. studenoga očito više nije mogao obraniti neobranjivo. Zanimljivo, jučer je u popularnoj emisiji Doppelpass njegov brat Dieter bio najgorljiviji zagovornik ostanka Kovača na klupi Bayerna.

- Prošle sezone uspio je preokrenuti sezonu. Ne vidim razloga da tako ne bude i sada. Bili smo ovdje u isto vrijeme i pričali u istoj temi - rekao je Dieter Hoeness u popularnoj emisiji Doppelpass.

- Ove sezone će mu biti teže, jer ima velikih problema s ozljedama, pogotovo u defenzivi koja ionako nije bila na visini. Duže vremena neće biti Sülea i Hernandeza, bit će to teško nadoknaditi. Osim toga, Niko je dao nekoliko izjava koje nisu baš dobro sjele u klubu, očito je da i on osjeća veći pritisak nego prije. No, to ne mora ništa značiti, vidjeli ste kako je Lucien Favre bio pod velikim pritiskom, a sada je nakon dvije pobjede odmah sve u redu u Borussiji. Gledao sam Manchester City, nisu zapucali prema golu Southamptona do 70. minute, a svi ovdje misle da je Pep Guardiola najbolji trener - nastavio je brat Bayernova predsjednika.

- Ništa čudno nije što se sada događa, puno je tu novih lica, Coutinho još nije na očekivanoj razini, baš kao ni Perišić, Lucas Hernandez je ozlijeđen. Znam da je u ovom trenutku sve crno, ali moram se sjetiti kako sam vidio nekoliko sjajnih utakmica Bayerna pod Kovačem, primjerice kada su do nogu potukli Borussiju D. u sličnoj situaciji - branio je mlađi Hoeness dojučerašnjeg trenera Bayerna.

No, na koncu je pala odluka, braća Kovač odlaze, a privremeno rješenje je drugi Nikin pomoćnik, Hansi Flick, koji će sigurno voditi utakmicu s Olympiacosom, a vjerojatno i derbi s Borussijom D. Kako onda slijedi reprezentativna stanka vjeruje se da će Bavarci angažirati poznato ime, a trenutačno ih ima dosta bez posla.

Među njima je Jose Mourinho koji je intezivno učio njemački jezik u posljednje vrijeme, a nekoliko puta je javno rekao kako bi želio raditi u Bundesligi. Tu su još i Massimiliano Allegri, pa čak i Arsene Wenger, a neki poznavatelji odnosa u Bayernu smatraju da bi na Isaru najsretniji bili s Ajaxovim trenerom Erikom ten Hagom.

- Sada očekujemo pozitivnu reakciju momčadi, i ispunjenje svih naših ciljeva - kratak je bio Salihamidžić, a svoje je rekao i Niko Kovač.

- Mislim da je ovo najbolja odluka za klub, način na koji smo igrali i posljednji rezultati doveli su me do tog zaključka. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo se na povjerenju u ovih godinu i pol dana u kojima smo osvojili naslov prvaka, Kup i Superkup. Bilo je to lijepo vrijeme, želim klubu sve najbolje - završio je Niko Kovač koji je na klupi proveo 490 dan.

Ukupno je Kovač vodio 65 utakmica, dobio je 45, 12 puta je odigrao bez pobjednika i doživio je osam poraza. Ove sezone Bavarci nisu ni u jednom trenutku uhvatili pravi ritam, pa čak i u pobjedi kod Tottenhama od 7:2, nakon koje je izgledalo da je njegova pozicija čvrsta kao nikad do sada, Bayern je imao loš ulazak u utakmicu. Da su Spursi zabili sve što su trebali, mogli su nakon pola sada voditi 4:1.

Najveće probleme imao je u obrani, ali nisu samo stoperi i defenzivci griješili, bio je to plod igre cijele momčadi, previše je Kovač imao oponenata i na kraju je ovo logična posljedica. Za razliku od nekih trenera on ni u jednom trenutku nije imao bezrezevnu podršku...