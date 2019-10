Veliki skandal trese turski nogomet: procurila snimka trenera koji u svlačionici za vrijeme poluvremena šamara igrače zbog loše igre

Veliki skandal trese turski nogomet. Nakon tri godine pojavila se video snimka iz svlačionice Kayserija na kojem se jasno vidi kako trener šamara igrače u svlačionici za vrijeme poluvremena. Naime u tom trenutku Kayseri je gubio 3:1 i to je izazvalo trenera Halita Kurta.

- Žao nam je zbog svega što se dogodilo, otvorili smo disciplinski postupak - poručio je predsjednik Saveza amaterskih sportskih klubova grada Kayserija.

Nakon svega što se zbilo i silnih komentara oglasio se i sam trener Kurta i javno je kazao da nimalo ne žali zbog svog postupka.

- Znate kako je, kada sam išao u školu moj nastavnik je također znao me udariti. I zašto to ne uraditi ako se netko ne zna ponašati. Učitelj mora reagirati kada je to neophodno. Što drugo uraditi ako roditelji nisu dobro odgojili dijete - slikovito je objasnio Halit Kurt.

Dapače Kurt se pohvalio kako je ovo šamaranje "urodilo plodom'' i kako je njegova ekipa okrenula rezultat na 5:3 do kraja utakmice.

- Nije to neki nova metoda koju samo ja primjenjujem, rade to i drugi. Cijeli svijet za slavnu priču kada je Alex Ferguson šutnuo kopačku i pogodio Davida Beckhama, a priča se da je i Fatih Terim znao šamarati igrače. Volim svoje igrače, imamo odnos kao otac i sin, a ono što se dogodi u svlačionici tu treba i ostati. Žao mi je samo što je snimka dospjela u javnost. Ispričavam se, ali nimalo ne žalim zbog šamaranja. Žalim samo zato što ne možete dobro ćuti kako psujem - zaključio je Kurt.