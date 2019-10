Igrači moraju sami pospremiti stolove iza sebe i pozdravljati djecu iz klupske akademije: Dejan Lovren otkrio kako je Klopp promijenio način razmišljanja igrača i probudio im vjeru

Prije četiri godine njemački nogometni stručnjak Jurgen Klopp je u susretu protiv Tottenhama debitirao na klupi Liverpoola, a upravo će protiv "Spursa" ove nedjelje obilježiti prve četiri godine za kormilom "Redsa".

Jedan od igrača koji je bio u klubu na početku Kloppove vladavine bio je hrvatski reprezentativac Dejan Lovren koji je u razgovoru za engleske medije pokušao otkriti tajnu Kloppova uspjeha na Anfieldu.

"Prošle su već četiri godine? Stvarno starim," kazao je sa smiješkom hrvatski stoper.

"Počeli smo vjerovati kada je rekao "from doubters to believers". Uvjerio nas je da uz neka poboljšanja, radom tima možete postići bilo što," kazao je Lovren koji je stigao u Liverpool u srpnju 2014. iz Southamptona.

Lovren je otkrio kako je Klopp promijenio stvari u klubu, od sitnih detalja poput toga da igrači sami pospreme stolove nakon obroka, do toga da igrači pozdravljaju sve osobe pored kojih prođu, od djece iz klupske akademije do osoblja.

"To su jednostavne stvari, ali njegova ideja je bila da se u igrače usadi osjećaj poštovanja. Kad to budete imali izvan terena, osjetit ćete to i na terenu, znao nam je kazati," otkrio je Lovren.

Na pitanje novinara je li mu Klopp kada prigovorio zbog ostavljenih tanjura, Lovren je dodao: "'Ne! Odgojen sam da čistim svoj stol. Nije mi trebao reći."

U prvoj Kloppovoj sezoni Liverpool je završio na osmom mjestu, iduće dvije sezone "Redsi" su bili četvrti, a lani drugi. Najveći uspjeh ostvarili su u Ligi prvaka osvojivši europsku krunu ove godine, dok su 2018. poraženi u finalu od Real Madrida.

Ovu sezonu otvorili su sjajno i nakon devet kola na vrhu su ljestvice Premiershipa sa 25 bodova, šest više od aktualnog prvaka Manchester Cityja, dok Leicester City na trećem mjestu ima osam bodova minusa.

Navijači Liverpoola se nadaju kako bi ovo mogla biti 'slavljenička sezona' u kojoj će "Redsi" napokon osvojiti naslov prvaka, prvi nakon 1990. godine.

"'Naučili smo sve naše pogreške iz prethodnih godina. Mislim da smo na dobrom putu," zaključio je Lovren.