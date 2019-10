Teške optužbe protiv Sir Alexa: svjedočila žena koja je imala specijalni zadatak

Legendarni trener Sir Alex Ferguson namjestio je utakmicu Manchester Uniteda i Juvnetusa u Ligi prvaka, sve to dogovorio je s jednim nogometnim menadžerom i za to je dobio zlatni i Rolex. Šokantna je to optužba protiv velikana svjetskog nogometa koja je izrečena na sudu od strane talijanskog nogometnog menadžera Giuseppea Pagliare, pišu Sportske Novosti.

Pagliara je s bivšim pomoćnim trenerom Burnleyja Tommyjem Wrightom jedan od optuženih koji su sudjelovali u nizu nepravilnosti u nogometu koje uključuju korupciju i namještanje utakmica. Nakon tog skandala tadašnji izbornik Sam Allardyce dao je ostavku.

Pagliara je na saslušanju spomenuo i Sir Alexa. Talijanu je bio namješten 'poslovni' sastanak s jednom ženom inače novinarkom poznatog engleskog lista koja se predstavila kao jedan od partnera. Pagliara je tijekom zajedničkog ručka spomenuo nekoliko engleskih trenera za namještanja, a među njima i Fergusona.

Glavni tužilac Brian O'Neill iznio je svjedočanstvo novinarke koja je rekla da je Pagliara kazao kako je Fergie bio sudionik namještene utakmice s Juvnetusom u Ligi prvaka, a za 'nagradu' je dobio zlatni Rolex. Nije točno precizirano o kojoj je utakmici riječ obzirom kako su dvije momčadi odigrale ukupno deset utakmica u spomenutom natjecanju.