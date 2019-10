Na današnji dan počela se pisati nova povijest svjetskog nogometa: prije točno 15 godina na travnjak je prvi put ušao dječak koji je danas najbolji svjetski igrač

Bio je 16. listopad 2004. godine kada je Argentinac Lionel Messi zaigrao prvi put za seniorsku momčad Barcelone. Igrala se 84. minuta kada je Messi ušao na teren zamijenivši Deca u dvoboju protiv Espanyola. Bilo mu je 17 godina i 22 dana, tada je postao najmlađi debitant u povijesti Barcelone, a i tek nedavno ga je pretekao Ansu Fati, novi biser iz čuvene La Masije.

Taj dan prije 15 godina promijenio je nogometnu igru, povijest se drugačije piše. Messi je osvojio ukupno 34 trofeja s Barcelonom, deset titula Primere, četiri Lige prvaka, pet pokala osvajača Kupa Kralja, tri UEFA Superkupa, tri FIFA Svjetska prvenstva, osam španjolski Superkupova. Ima pet Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački i nedavno je osvojio nagradu "The best".

Iako je osvojio apsolutno sve s Barcelonom, a ima 32 godine, Messi i dalje ima ambiciju osvajati trofeje.

Kako bi proslavio 15 godina u dresu Barce, njegov sponzor dizajnirao je posebne kopačke koje će Leo nositi u subotu protiv Eibara na gostovanju, kao i protiv Slavije u Pragu idućeg tjedna u Ligi prvaka.

- Još nije gotovo – poručio je Leo prije izlaska novih kopački.

Do sada je u odigrao 692 utakmice i postigao je 604 gola. Svojim igrama pomakao je granice nogometa i upisao svoje ime među najbolje u povijesti. Još mu nedostaje veliki trofej s reprezentacijom Argentine pa da karijera bude kompletna. No pitanje je hoće li to uspjeti ...