Što lošije igraju, to bolje zarađuju: Manchester United objavio financijske rezultate za prošlu sezonu i šokirao nogometni svijet; Nitko na Otoku do sada nije toliko trošio na plaće

Manchester United ove sezone bilježi najgori start u prvenstvu u posljednjih 30 godina. Ali, ako je suditi prema plaćama koje zarađuju njegovi igrači, na Old Traffordu cvatu ruže.

United je prvi engleski klub koji je objavio svoje financijske rezultate za sezonu 2018/19., a oni kažu da na svoje igrače troši više nego itko ikada na Otoku.

Naime, Crveni vragovi godišnje izdvajaju 380 milijuna eura na plaće igrača, što je porast od 43% u odnosu na period od prije tri godine.

Ako uzmemo u obzir to da su te posljednje tri godine protekle u slobodnom padu prema ovome gdje se Manchester United nalazi danas, teško se ne zapitati čime se vode na Old Traffordu.

Novi ugovor kojim je Davidu De Gei povećana plaća na 20 milijuna eura godišnje i Pogbinih 16 milijuna najviše odskaču, a ne smijemo zaboraviti ni to da će Inter plaćati manje od polovice plaće Alexisa Sancheza dok je na posudbi. Čileanac na Old Traffordu zarađuje 21 milijun eura godišnje.

Solskjaerova momčad trenutno se nalazi na 12. mjestu te se ne čini izgledno da će uspjeti doći do jednog od mjesta koja vode u Ligu prvaka, stoga se ova svota koja troše na plaće igrača čini tim više neopravdana.

No, izgleda da je, unatoč svim neuspjesima, status kluba s Old Trafforda u svijetu i dalje netaknut te da nije došlo do značajnog smanjenja prihoda.

Koliko će to trajati, ostaje za vidjeti.