Kućne orgije, bijeg iz hotela, šestomjesečni 'nestanak' i ostale priče jednog od posljednjih primjeraka klasičnog engleskog napadača

Nakon tjedna pauze, vraćamo se s novom pričom iz serijala "Više od sporta", koju ovoga puta objavljujemo u srijedu zbog utakmice Hvatska - Mađarska.

Duga kosa svezana u rep, visok 193 cm, ne baš najestetičnijeg trka i kontrole lopte. Često ga se može vidjeti u duelima s protivničkim stoperima, najpoznatiji je po dobroj igri glavom, a kada ga vidite s loptom u nogama imate osjećaj da se za svaki potez mora dobrano pomučiti.

Tako bi glasio najbolji opis Andyja Carrolla, jednog od posljednjih predstavnika već pomalo izumrle vrste klasičnih engleskih napadača, barem kada je riječ o Premier League.

Ali, nisu samo njegov izgled i stil igre ono što ga svrstava u tu kategoriju, već i život izvan terena.

Geordie

Rođen i odgojen u Gatesheadu, gradu od 120.000 stanovnika smještenom uz rijeku Tyne, nasuprot Newcastleu, Carroll je klasični predstavnik Geordie mentaliteta.

Od malih nogu bio je nestašan, živio je za nogomet i bio veliki navijač Newcastle Uniteda. Ipak, igrajući za mlađe uzraste "svraka" ničim se nije isticao i nitko nije obraćao posebnu pažnju na njega.

Kada je ušao u svoju 14. godinu, vodstvo kluba htjelo je smanjiti broj igrača u akademiji, a Carrollovo ime je bilo na vrhu liste za odstrel većine trenera u klubu.

- Izgledao je neugledno i neuredno. Mislim da je to bio razlog. U dvije ili tri godine koliko je do tada bio u klubu treneri ga jednostavno nisu voljeli, otkrio je Peter Kirkley, tada direktor Newcastleove akademije.

Kada je došao dan u kojem je Carroll trebao saznati odluku o svojoj budućnosti, s njim su došli i njegovi roditelji. Svi su bili sigurni da je otpisan, ali na njihovo iznenađenje, Carrollu je priopćeno da će ga još zadržati u klubu.

Mladi Englez je nakon toga eksplodirao, a iako su neki nagađali da je razlog tome bio jedna odlična utakmica koja mu je dala samopouzdanje, a drugi da je ključno bilo to što su ga premjestili s lijevog krila na poziciju centralnog napadača, Kirkley ima jednostavan odgovor.

- Unatoč svoj negativnosti koja se stvorila oko Andyja, jedan od mojih najpouzdanijih trenera Vince Hutton, jednostavno mi je rekao da ga vrijedi zadržati. Vince je cijelo vrijeme vjerovao u njega i govorio mi da ga zadržim.

Prvi incidenti

Dobre igre 2007. su mu osigurale poziv u U19 reprezentaciju Engleske, a već je tada na vidjelo počeo izlaziti njegov problematični karakter.

Naime, ususret ogledu s vršnjacima iz Rumunjske, Englezi su bili smješteni u jednom hotelu u Londonu. Carroll je bio u sobi s prijateljem iz djetinjstva Jamiejem Chandlerom koji je bio izabran u startnu jedanaestorku za tu utakmicu. Carroll, pak, nije, stoga je odlučio iskrasti se iz hotela i otići u grad, a pridružili su mu se Scott Sinclair i Ryan Bertrand. Trojac je izašao kroz vrata za izlaz u slučaju nužde koja su, naravno, aktivirala alarm. Oni se nisu previše obazirali na to te su, unatoč Chandlerovim upozorenjima, nastavili sa svojim planom. Iako su navodno samo otišli na pizzu, kada su se vratili, izbornik ih je očekivano potjerao.

- To je bio klasični Andy. Uvijek je bio bezobrazni i prkosni mali gad, kroz smijeh se situacije prisjetio otac Jamieja Chandlera.

Dvije godine kasnije Carroll je uhićen nakon tučnjave u jednom noćnom klubu u Newcastleu u kojoj je razbio čašu od čovjekovo lice. Priznao je krivnju te je kažnjen sa samo 1000 funti, dok je čovjeku s kojim se sukobio morao platiti još 2500 funti.

Nedugo zatim je pretukao svoju tadašnju djevojku, a policiji je rekao da je to učinio u samoobrani. S obzirom na to da je kao svoje prebivalište dao adresu jednog hotela, jer je bio u potrazi za novim domom, sud ga je odlučio pustiti uz jamčevinu, ali samo pod uvjetom da se do razrješenja slučaja preseli u kuću tadašnjeg kapetana Newcastle Kevina Nolana.

Ova pomalo seinfeldovksa odluka suca djelovala je u neku ruku logično. Najbolji način da se problematičnog 21-godišnjaka drži pod kontrolom jest ako je pod paskom kapetana momčadi, najodgovornijeg pojedinca nakon trenera.

Idiličan suživot

Nedugo nakon Carrollovog useljenja u dom Nolanovih, njegov kromirani Range Rover je zapaljen na prilazu, ali osim tog incidenta, priča je izgledala idilično. Nolan se u medijima simpatično osvrtao na neuredne životne navike svog mlađeg kolege i na to da uvijek moraju žuriti negdje jer Carroll spava do zadnjeg trenutka.

- Supruga mi je ovaj tjedan bila u Liverpoolu, ali znam da će tražiti od Andyja da čita priče djeci kada se vrati. Imamo četverogodišnju kćer i devetomjesečnog sina i imamo razne priče od kojih može birati. Tu je Peppa Pig, tu je jedna priča o majmunu... - pričao je kapetan Newcastlea, u šali aludirajući na nevoljkost njegovog podstanara da sudjeluje u kućnim obavezama i prikazujući ga kao ništa više od nestašnog mladića.

Ali nije trebalo proći dugo da taj nestašni mladić zajedno sa svojim stanodavcem organizira orgije s alkoholom i kokainom kao prilozima.

Početkom studenog 2010. godine policija je zaprimila prijavu i fotografije snimljene u domu Kevina Nolana na kojima se mogao vidjeti stol prekriven kokainom. Navodno je bila riječ o 14-satnom pijančevanju kojem je prethodila 5:1 pobjeda nad Newcastleovim najvećim rivalima Sunderlandom, a koje je kulminiralo zabavom u kući Nolana, kojem su žena i djeca tada bili odsutni. Na zabavi su bile prisutne i dvije djevojke, od kojih je jedna bila obučeno u odijelo mačke, a prema riječima svjedoka Carrolla se između ostalog moglo čuti kako viče: "Jaši me! Jaši me!!"

Nakon prvotnog nijekanja navoda od strane obojice, stav im se ubrzo ublažio, pa su tako Nolan i Carroll priznali da na zabavi jest bilo kokaina ali da ga oni nisu konzumirali, dok su obojica potvrdila da Nolan nije imao ništa s tim djevojkama, već samo Carroll.

Nolanova supruga naredila je Carrollu da se iseli iz njihove kuće, a Englez je ubrzo kupio kuću te mu je sud dozvolio selidbu.

To nije bio jedini incident u kojem je sudjelovao dugokosi napadač, a da je uključivao nečiji stambeni prostor.

Demoliranje kuće i rekordni transfer

Kada je 2012. prešao iz Liverpoola u West Ham, iza sebe je ostavio demoliranu kuću vrijednu dva milijuna funti u kojoj je stanovao dok je igrao za Redse. Prema riječima vlasnika kuće koji su podigli tužbu protiv njega, Carroll je prouzročio štetu u vrijednosti od oko 50-ak tisuća funti, dok je također ostao dužan skoro 70.000 funti stanarine. S obzirom na to da su se među oštećenim predmetima našli roštilj, vrtne ležaljke te stol za zračni hokej, teško je ne povjerovati u priču vlasnika imanja kada znamo Carrollove životne navike. Strane su se nagodile prije nego što je slučaj došao na sud, a nije otkriveno koji iznos je Englez platio oštećenicima.

U siječnju 2011. Carroll je prešao iz Newcastle u Liverpool za tada ogromnih 35 milijuna funti, čime je postao najskuplji engleski nogometaš u povijesti i ukupno osmi najskuplji igrač ikada. No, ni to nije moglo proći bez repova pa je tako Carroll tvrdio da ga je Newcastle prisilio na odlazak, a klub da je igrač sam zahtijevao transfer. Bilo kako bilo, od samog početka se činilo kao da je toliki iznos za Carrolla ipak malo pretjeran, a on je to na neki način i dokazao postigavši samo jedanaest pogodaka u crvenom dresu.

Od 2012. pa sve do ove godine, Andy Carroll nosio je dres West Ham Uniteda, za kojeg je nastupio ukupno 142 puta i postigao 34 pogotka.

Ali, u nijednom se trenutku Carroll nije stabilizirao, a veliku ulogu u tome igrale su i ozljede. Na terenu se nije štedio, a pridodamo li ome i nezdrav način života, dobijemo recept za česta izbivanja s terena. No, Nile Ranger, njegov suigrač iz Newcastlea koji je također poznat po, nazovimo ih tako, nepodopštinama, jednom je prilikom prošle godine iskomentirao Carrollovu najnoviju ozljedu na zanimljiv način.

- Ne znam što sada radi, vjerojatno samo uživa u životu. Čuo sam neke glasine da se išuljao i namjerno ozlijedio nogu. Poznavajući ga, to definitivno zvuči kao nešto što bi on učinio, izjavio je Ranger, usput nazvavši svog bivšeg suigrača luđakom.

Cjelodnevno pijančevanje i vikanje na ptice

Zapravo se čini fascinantno da je usprkos svemu Carroll ostao toliko dugo u klubu.

Ljudi su ga znali vidjeti kasno uvečer (ili rano ujutro) na ulici, u fast foodu ili u klubu, a nemali broj puta su i fotografije osvanule na društvenim mrežama. Jednom prilikom su ga fotografirali bez longete koju je nosio na nozi cijelo vrijeme i zbog čega nije mogao igrati pa su se u klubu potrudili detaljno objasniti da je iz načina na koji mu na fotografiji stoje hlače vidljivo da ipak nosi longetu ispod njih.

Ali možda i najsmješnija priča jest ona iz vremena dok je trener "čekićara" još bio Slaven Bilić.

West Ham je nanizao nekoliko poraza te su se našli na posljednjem mjestu ljestvice. Bilić je zbog toga odlučio organizirati večeru i druženje igrača te im dao odriješene ruke da provedu večer kako žele. Naravno, to je značilo popiti koje piće nakon večere i malo se opustiti, stvari koje inače nisu dozvoljene, ali koje nisu toliko strašne. To nipošto nije značilo piti cijelu noć pa sutradan, još uvijek pod utjecajem alkohola, hodati po gradu i vikati na ptice na jednom od glavnih londonskih trgova.

A to je upravo ono što su bili napravili Andy Carroll i Darren Randolph, tada rezervni vratar momčadi iz istočnog Londona.

Nekoliko prolaznika, ili točnije mnogobrojni prolaznici koji su se usred bijela dana našli na jednom od najprometnijih mjesta u Londonu prvo su dvojac spazili u jednom fast foodu, a zatim se veseli duo preselio na klupu na kojoj su se smijali, zezali i, kao što smo već rekli, vikali na ptice.

Ubrzo je na društvenim mrežama pokrenuta akcija pod nazivom "Reci mi gdje se točno dolaze, da i ja dođem", a u klubu je pokrenuta istraga koja nakon mjesec dana detaljne rekonstrukcije događaja nije urodila plodom. Ako je suditi po riječima Slavena Bilića, to je ionako već preraslo u staru priču, a on nije imao vremena voditi istragu nečega što se dogodilo izvan terena, već je bio fokusiran na ono što se događa na njemu. No, s obzirom na to da su "dokazi" koji su kružili po društvenim mrežama bili poprilično čvrsti, logičnije je zaključiti da su u vodstvu kluba vjerojatno slegnuli ramenima, znajući da im se protiv toga jednostavno nema smisla boriti.

Rumours that Andy Carroll & Darren Randolph are currently 'pissed out their heads' shouting at birds in London.



😂😭 pic.twitter.com/zZd9R60oef — West Ham Central (@WestHam_Central) September 27, 2016

Problemi s porocima i "nestanak"

Da Carroll ima problema s alkoholom natuknuo je i Fabio Capello dok je bio izbornik Engleske, poručivši mu da bi mogao malo smanjiti s pićem, a priča da ima ozbiljnih problema s kokainom javila se kada je Englez nestao iz očiju javnosti na šest mjeseci. U klubu se nisu mogli dogovoriti koja ozljeda je zapravo u pitanju, kao ni liječi li se u Belgiji ili Nizozemskoj, pa je u javnost pušteno nekoliko kontradiktornih informacija. Dilemu su nakon nekog vremena riješili ljudi koji su ga ugledali na ulicama Amsterdama i fotografirali, a kada se sam Carroll obratio javnosti objavivši na svom Twitteru fotografiju s Amsterdam Arene, njegov suigrač Carlton Cole komentirao je: "O moj Bože, pa ti si živ!"

Mnogi su tada pretpostavili da se napadač zapravo liječio od ovisnosti o kokainu, a do danas nije razjašnjeno što je engleski napadač doista radio u glavnom gradu Nizozemske šest mjeseci.

Andy Carroll getting treatment in Amsterdam, think it's clear what that means... pic.twitter.com/EivQdMLtFi — Ryan Crittenden (@ryan_crittenden) November 23, 2013

Carroll nikada nije dosegao visine koje je novac potrošen na njega sugerirao da bi mogao, i to dobrim dijelom zbog svog stila života. "Geordie" mentalitet nikada nije izašao iz njega, ali bez obzira na to, nikada nije bio neželjena roba na tržištu. Koji je razlog tome, zaista je teško reći. Možda je to njegovo držanje zbog kojeg izgleda kao da bi svakog trenutka mogao postići pogodak, a možda je to njegov pogled na život koji pripada nekim drugim vremenima i na kojeg će navijači uvijek gledati sa simpatijom.

Bilo kako bilo, Carroll u glavama većine ljudi neće ostati zapamćen kao jedan od najprecjenjenijih igrača ikada, već kao jedan od posljednjih predstavnika vrste koja sve više izumire.

Ovog ljeta se vratio u svoj matični klub u kojem će se osjećati najugodnije, što zbog poznatog okruženja, što zbog trenera koji njeguje engleski stil igre, i to je vjerojatno najbolje za njega.

Jer profesionalizam i Andy Carroll su dva nespojiva pojma, a koje je mjesto bolje za biti neprofesionalan od svog kraja i kluba za koji navijaš od malih nogu.