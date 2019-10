Stotine milijuna uložili u stadione, ali fale talenti: Splićanin koji više od deset godina igra za Honved objašnjava kojim putem Mađari žele opet postati nogometna velesila

Kako je i koliko hrvatski predsjednik Franjo Tuđman ulagao u tadašnju zagrebačku Croatiju, tako danas mađarski premijer Viktor Orban ulaže u mađarski nogomet.

No on, točnije mađarska država, ne ulaže samo u jedan klub, nego gradi nogometnu infrastrukturu po cijeloj zemlji i zakonima stvara pozitivno ozračje za razvoj domaćeg nogometa. Kako to izgleda u stvarnosti, prikazat ćemo na primjeru budimpeštanskog Honveda, čiji dres više od deset godina na stoperskoj poziciji nosi Splićanin Ivan Lovrić, koji je dobio i mađarsko državljanstvo.

A ne biti stranac je jako važno za financijsko preživljavanje klubova naših sjevernih susjeda.

Mađarski nogometni savez stimulira igranje domaćih igrača u momčadi, nagrađuje ako klub igra sa samo tri stranca, stimuliraju i igranje mladih igrača iz vlastitog pogona, kao i nastup nogometaša za mladu ili A reprezentaciju,...

Pravila se iz godine u godinu mijenjaju, prilagođavaju, ali budite sigurni da nisu na štetu razvoja mađarskog nogometa.

Zarade i kad nema publike

Honvedu ne mora biti niti jedan gledatelj na utakmici, a može zaraditi 30 tisuća eura. Dovoljno je da u prvoj ekipi igraju dva igrača koja nisu napunila 21 godinu života, i Savez klubu uplaćuje 10 tisuća eura, za neigranje više od tri stranca na račun kluba dolazi još 10 tisuća eura, a pobjeda na utakmici donosi još 10 tisuća.

Time klubovi koji slijede logiku Saveza dobiju više od milijun eura po sezoni, pa mnogi tako u biti opstaju. U mađarskoj ligi igra 12 klubova i gotovo svatko može dobiti svakoga, dijelom baš zbog ovakvog nagrađivanja od Mađarskog nogometnog saveza.

Jedino se tog pravila ne pridržavaju, jer su puni kao brodovi, Ferencvaros iz Budimpešte i MOL Vidi iz Fehervara (hrvatski naziv za to mjesto je Stolni Biograd jer su se u njemu krunili ugarsko-hrvatski kraljevi do Ferdinanda I).

Fradiju (nadimak za Ferencvaros) je sponzor francusko osiguravajuće društvo Groupama (tako se zove i novoizgrađeni stadion na kojem igraju), a Vidiju mađarska naftna kompanija MOL. Sponzorstva dosežu i do 30 milijuna eura godišnje. Po klubu.

Ispali iz lige i MTK i Vasas

Da je mađarska liga nepredvidljiva, pa je time i raj za vlasnike kladionica, svjedoči i ispadanje u drugu ligu poznatog MTK iz Budimpešte, što im je drugo ispadanje u kratko vrijeme, i Szombathelyi Haladása koji je bio solidan prvoligaš na glanc - novom i skupom stadionu. Već ranije je iz prve lige ispao i čuveni Vasas, koji nikako da se vrati društvu najboljih. U Ligu su ove godine ušli Zalaegerszeg i Kaposvar Rakoci.

U europskim natjecanjima ove godine Ferencvaros je ispao od Dinama u kvalifikacijama, sada igra u grupi Europa lige sa Ludogorecom, Espanyolom i CSKA Moskvom.

MOL Vidi, Honved i Debrecen ispali su u drugom pretkolu Europa lige. Debrecena je izbacio Torino MOL, Vidija lihtenštajnski (!!!) Vaduz, a Honved se na jedanaesterce oprostio od Europe. Dalje je išla rumunjska Univesitatee iz Craiove.

Mađarska liga ima 12 klubova, sponzor je OTP banka, pa je tako Sandor Csanyi, šef banke ujedno i predsjednik Saveza, a Orban ga je osobno nagovarao da prihvati tu funkciju.

Splitski div iz Kamenite ulice

Da Mađari baš i ne mrze strance svjedoči nam primjer Ivana Lovrića, splitskog diva (196 cm) iz Kamenite ulice koji već deset godina uživa u Budimpešti.

Došao je u Kecskeméti 2008. godine iz maloga Goška (Kaštel Gomilica), a onda se zadržao više od desetljeća u Honvedu.

- Imam 34 godine i ugovor sa klubom do ljeta. Nakon karijere ostajem živjeti u Mađarskoj sa suprugom Georginom, koja je rođena Mađarica, i naše dvoje djece.

U braku smo šest godina u kojem smo dobili šestogodišnju djevojčicu Lanu i sina Luku koji ima godinu i tri mjeseca. S Honvedom sam prošao sve, bio čak prvak države 2017., a sada sam i zamjenik kapetana momčadi. Mađari te na početku testiraju, ajmo reći od pola do godinu dana, i ako si u redu i korektan prihvate te za sva vremena. To je kod njih više oprez, a ne mržnja prema strancima, govori nam Lovrić.

Ne krije da obožava današnjeg izbornika Mađarske, Talijana Marca Rossija, pa mu smeta kad u novinskim napisima pročita komentare o 'trećerazrednom treneru'.

Mađari nemaju šansi na Poljudu

- Rossi je odličan trener, veliki motivator i iznad svega dobar čovjek. Vrlo prosječnu ekipu Honveda je 2017. doveo do titule prvaka Mađarske, a prije toga je vodio slovačku Dunajsku Sredu, te Cavese i Speziju.

Ipak ne vjerujem da Mađari mogu napraviti nešto više na Poljudu u utakmici protiv Hrvatske, ali su vrlo opasni ako ih u prvih petnaest minuta poljubi gol ili stvore jednu - dvije prilike.

Tada igraju protiv svog mentaliteta (ima još vremenea i lako ćemo) koji nije kao naš balkanski gdje nikada nema ni predaje ni prodaje. Mađarska reprezentacija nema lidera, a nema ni igrača svjetske, pa čak ni europske klase, a reprezentacija se oslanja na starije igrače. Nova nada bi mogao biti 18-godišnji vezni igrač i polušpic Dominik Szoboszlai koji briljira u austrijskom Red Bull Salsburgu, a traži ga cijela Europa, posebno engleski klubovi.

Visok je 186 centimerata, zna sve o nogometu i nepredvidljiv je. Mogao bi po značaju i ulozi u mađarskoj nogometu vrlo brzo prestići i Balazsa Dzsudzsaka koji je, dok je igrao za PSV kao iznadprosječno krilo trebao doseći europsku razinu, ali je rađe otišao tragom novca u Rusiju, pa potom i u arapski svijet, čime je i svoju priliku zakopao u pustinju.

Mađarska nema lidera, a iz naše, mađarske lige u reprezentaciji igra samo Gergő Lovrencsics, desni bek Ferencvarosa, informira nas Lovrić i upućuje na još neke poznate mađarske reprezentativce.

Čitamo da mađarska reprezentacija nema pravog lijevog beka, ali i da su neki mađarski reprezentativci potražili nove klubove u borbi za veću minutaži i napredak u svojim karijerama.

Slovaci ih uvijek napale protiv nas

Tako je defanzivni vezni Adam Nagy otišao u kolovozu iz Bologne u Bristol City, gdje igra puno više nego u Italiji, centarfor reprezentacije Adam Szalai je prešao iz njemačkog bundesligaša Hoffenheimu u Mainz, gdje ga puno više cijene i ima bogatiju minutažu. U bivšem klubu je praktički bio 12. ili 13. igrač, a u 31-oj godini života nije lijepa spoznaja da nisi ni prvi u klubu, a istovremeno želiš biti prvi u reprezentaciji.

Mediji stalno pripomenu da je velika stvar za čvrstoću mađarske obrane bitno što je stoper Willi Orban, koji igra za bundesligaš RB Leipzig, dobio mađarsko državljanstvo, u formu se vraća i Tamas Kadar (lijevi bek i lijevi stoper) koji je počeo standardno igrati sa Dinamo Kijev, da je Peter Gulacsi, unatoč kiksevima, u klubu RB Leipziga još u dobroj vratarskoj formi...Puno je detalja s kojima će se zasigurno baviti i naš izbornik Zlatko Dalić.

Mi Hrvati imamo nesreću da naše susjede Mađare uvijek pred utakmicu sa nama opasno naljute Slovaci.

- Mađari su prije pobjede protiv vatrenih u Budimpešti od 2:1, prethodno izgubili na gostovanju u Slovačkoj rezultatom 2:0.

U Split putuju s hipotekom novog, rujanskog poraza od Slovaka od 1:2 na stadionu u Budimpešti.

Ne sumnjam da će učiniti sve na popravljanju dojma i bodovnog salda, ali ako Hrvatska bude prava to će ostati samo na nadama, progovara hrvatski dio Ivana Lovrića.

Osim njega u Mađarskoj od Hrvata u prvoj ligi igraju Osječani Antonio Perošević u Ujpestu, Josip Knežević (Puskas Academija), Aljoša Vojnović u Kaposvaru, Varaždinac Matija Katanec je u Mezokovesdu, a Čakovčanin Zoran Lesjak nosi dres Zalaegerszega. Zanimljivo, sva petorica igrala su za Osijek. No to je i živi dokaz da Mađari, ne samo da vrebaju igrače u blizini granice, nego i ulažu značajna sredstva u klubove sa mađarskim nacionalnim predznakom u drugim državama.

To radi ili mađarska vlada izravno ili poduzetnici koji od vlade dobivaju značajne poslove, pa ostane nešto novca i viška.

Mađari smatraju da nogometom mogu držati na okupu svoje zajednice u susjednim državama pa su tako mađarski poduzetnici vlasnici Dunajske Srede i Komarna u Slovačkoj, Osijeka u Hrvatskoj, TSC Bačke Topole u Srbiji, Nafte iz Lendave u Sloveniji, Sepsi i Miercurea Ciuc u Rumunjskoj.

Sovjetska čizma satrala im nogomet Mađari su dvostruki finalisti svjetskih prvenstava, tri put zlatni na Olimpijadi, podarili su svjetskom nogometu niz sjajnih nogometaša. Ferenc Puskas, Sandor Kocsis i Nandor Hidegkuti, pod vodstvom izbornika Gusztava Sebesa predvodili su mađarsku Laku konjicu, koja je od 1950. do 1956. godine u 50 utakmica poražena samo jednom. Nažalost po Mađare, bio je to poraz od Zapadne Njemačke u finalu SP 1954. Iako nije uspjela trofejem okruniti svoje umijeće, zlatna generacija mađarskog nogometa ostala je upamćena po mnogim rekordima (četiri godine bez poraza, 73 uzastopne utakmice sa zabijenim golom, Ferenc Puskas kao najbolji reprezentativni strijelac u 20. stoljeću s 84 gola). No, možda još značajniji je njihov doprinos taktici u nogometnoj igri. Sa svojom 2-3-3-2 formacijom Laka konjica je bila preteča totalnog nogometa, a Nandor Hidegkuti je bio možda i prva "lažna devetka" u povijesti. Ovo najsjajnije doba mađarskog nogometa završilo je 1956. godine, kada je ugušena mađarska revolucija, a zemljom zavladala sovjetska čizma. Mađarsku su tada napustili najbolji igrači, Kocsis i Czibor otišli su u Barcelonu, a Puskas u Real Madrid. Generacija koja ih je naslijedila nije bila toliko moćna, no bilježila je solidne rezultate 60ih i početkom 70ih godina prošlog stoljeća. Po dva su se puta plasirali u četvrtfinale svjetskog (1962. i 1966.) i polufinale europskog prvenstva (1964. i 1972.), a Florian Albert je 1967. godine izabran za europskog nogometaša godine.

Svi imaju akademije - Akademije su počele raditi početkom 2000-ih. Krenulo se polako, a prvi je bio MTK. Od 2010. svi klubovi imaju akademije. Problem je taj što su u vrijeme loše financijske situacije u Mađarskoj mnogi mladi igrači otišli u inozemstvo i tamo nisu uspjeli. Nekoliko generacija na taj je način izgubljeno. - Sada se čeka da stasa nova generacija, a za to treba vremena i strpljenja. Mađarska se oslanja na starije igrače u reprezentaciji, a i programski se luta u kopiranju malo Nizozemaca, pa Nijemaca pa onda Portugalaca, objašnjava Lovrić.

Norvežanin najskuplji Najskuplji nogometaš koji igra u Mađarskoj je lijevo krilo Ferencvarosa Norvežanin Tokmac i njegova je plaća oko 50 tisuća eura mjesečno. Jako dobro zarađuje i Anel Hodžić, bivši igrač Dinama koji igra za MOL Vidi. Ne znamo koliko zarađuje u Vidiju centarfor Marko Futacz, ali nam tri izvora kažu da je igrao puno bolje u Hajduku nego sada u Mađarskoj. Nova prinova Puskas akademije Adam Gyurgo je debitirao za novi klub sa dva postignuta gola.

Konačno na Euru Sva silna ulaganja su dovela do toga da se Mađarska 2016. nakon 30 godina plasirala na veliki turnir. Sudjelovala je na posljednjem Euru i polučila sasvim solidan rezultat. U jakoj skupini osvojila je prvo mjesto, remizirala je s kasnijim osvajačem turnira Portugalom. Prošla je u drugi krug natjecanja i tamo je glatko poražena od Belgije. Najveći uspjesi mađarskih klubova u eurokupovima datiraju iz davnih vremena. Tri kluba bila su u polufinalu Kupa prvaka, Ferencvaros osvojio Kup velesajamskih gradova 1965., a Ferencvaros i MTK su gubili i finale Kupa pobjednika kupova.

Mnoštvo novih stadiona Orbanove prethodne vlade su općinjene izgradnjom stadiona u Mađarskoj gdje su utukle stotine milijuna eura do sada, ali to nije značilo nužno i veću zainteresiraanost za domaći nogomet. Na utakmicama je od tri do četiri tisuće ljudi, osim u nogometnim sredinama kao što su Ferencvaros i DVTK iz Miskolca. Haladás iz Szombarthelya koji je ispao iz prve lige ima stadion od 10 tisuća mjesta, a stajao je 52 milijuna eura. DVTK iz Miskolca ima stadion od 15 tisuća mjesta, stajao je 42 milijuna eura. Szekesfehervar MOL Aréna Sóstó, stadiona Videotona iz Szekesfehervara, prima 15 tisuća ljudi, a stajao je 47 milijuna eura. Manje stadione izgradili su Mezökövesd, Kisvard i Paks. Pancho Arena, na kojoj igra Puskás Akadémia, ima 4000 mjesta i stajala je 13 milijuna eura. Novi stadion gradi i nekoć veliki Honved.

Pančo arena u čast Franca Puskasa Orbanova je obitelj u početku živjela s očevim roditeljima u selu Alcsutdoboz. Kada je Orban navršio deset godina preselili su se u susjedno selo - Felcsut, smješteno 30-ak kilometara zapadno od Budimpešte. A upravo je u Orbanovom selu izgrađena Pancho Arena za koju kažu da je jedan od najzanimljivijih nogometnih stadiona na svijetu. Arena je dovršena 2014., a po izgledu više je nalik katedrali nego na stadionu. Ime nosi po nadimku koji su navijači Real Madrida dali najvećem mađarskom nogometašu svih vremena, napadaču Ferencu Puskasu. Na svoje tribine Pancho Arena može primiti 3800 ljudi, što je dvostruko više od broja stanovnika Felcsuta. Prvog travnja 2007., na 80. rođendan Franza Puskasa po kojem je stadion dobio ime, Orban je zajedno s prijateljem Meszarosem osnovao Puskas akademiju s početnim kapitalom od svega 500 eura. U međuvremenu je Meszaros, zajedno s Orbanovom suprugom Anikom i njegovim ocem, počeo stjecati sve više zemljišta oko kluba.

Orban zaluđen nogometom Mađarski premijer Viktor Orban opsesivno je vezan uz ovaj sport, a jednom se javno pohvalio kako gleda čak šest utakmica dnevno. Kao premijer u inozemstvo je prvi put putovao 1998. i to baš na na finale Svjetskog kupa u Pariz. Priča se i da od tada nije propustio ni jedno finale Svjetskog nogometnog prvenstva ili Lige prvaka. Orban, koji je s 35 godina postao najmlađi mađarski premijer, nogometom je zaluđen još od djetinjstva. Iako nije bio talentirani nogometaš sa 15 godina je počeo igrati u momčadi nogometnog kluba Videoton, koji je tada bio jedan od najboljih mađarskih klubova. To mu je, kako je sam rekao, dalo priliku da upozna tadašnje mađarsko društvo. - Igra je povezivala ljude iz različitih obitelji. Svaki put kad sam promijenio momčad, promijenio sam kulturu, kazao je Orban.