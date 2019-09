Barcelona je spremna hrvatskog reprezentativca prodati Juventusu: no umjesto velikih novaca za odštetu želi ova dva igrača

Ide, ne ide, možda ide, izgleda da u siječnju ipak ide. Riječ je o sagi koja se vrtjela ovog ljeta oko hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića kojeg je Barcelona pokušavala prodati i mijenjati u raznim paket-transferima.

Sada je izgleda sve opet blizu realizacije, Rakitić bi u siječnju trebao preseliti u redove Juventusa. Ernesto Valverde ga ne drži previše u momčadi, prednost imaju Frenkie De Jong i Arthur koji su se savršeno uklopili u Barcinu igru. A Rakitić još uvijek ima visoku cijenu i može poslužiti ne sam za puku zaradu, nego i za dovođenje određenih igrača koji bi pojačali Blaugranu na "tankim pozicijama".

Upravo se o tome radi oko dogovora s Juventusom, Barcelona je Rakitića 2014. godine dovela za 18 milijuna eura iz Seville, sada su spremni ga poslati u Torinu kako bi zauzvrat dobili dvojicu igrača. Prvi je Daniele Rugani stoper koji još nije zaigrao niti minute, a teško da će se izboriti za minutažu pored Matthijsa De Ligta i Meriha Demirela. Drugi je pak Emre Can, njemački nogometaš koji je odigrao tek dva susreta do sada u sezoni. I on je u drugom planu, Sarri ga baš i ne vidi blizu početne postave.

Uz tu zamjenu Barceloni bi ostalo novca za pokušaj kupovine Fabiana Ruiza iz Napolija, a ne zaboravimo da još uvijek zajedno s Realom čeka odluku oko Neymara. Sa svim ovim transferima u siječnju Barcelona bi bila spremna i za borbu za titulu prvaka Europe.