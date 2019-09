On je trener, farmer, 'bračni posrednik' i komentator društvenih zbivanja: ovo je priča o najduhovitijem čovjeku engleskog nogometa kojem je, unatoč teškom životu, čaša uvijek bila napola puna

Mnogima je ime Ian Holloway nepoznanica, a većina onih koji su čuli za njega poznaju ga samo kao trenera koji je maleni Blackpool nakon skoro 40 godina izbivanja 2010. uveo u Premier League.

No, taj simpatičan čovjek jedan je od najkarizmatičnijih i najomiljenijih pojava u engleskom nogometu, što je neobično za nekoga tko ima jednostavan pogled na život i malo kontroverzi koje se vežu za njegovo ime. Ali, obožavan je s razlogom.

Njegove konferencije za medije nerijetko se znaju pretvoriti u monolog o smislu života i o tome što ga trenutno muči, a vrlo često sadrže i elemente stand-up komedije. Tako je jednom prilikom nakon "ružne" pobjede izjavio: "Da se izrazim džentlmenskim jezikom, kad izađete van, tražite djevojku za povesti je sa sobom, ona nekada izgleda bolje, a nekada lošije. Naša današnja predstava bila je kao ne baš najzgodniji komad, ali smo je barem uspjeli ugurati u taksi. Nije izgledala najbolje, ali smo je odveli kući jer je bila dobra i pristojna, tako da, hvala lijepa, idemo popiti kavu", a na upit novinara nakon jedne utakmice ima li problema s ozljedama, Holloway je vragolasto odgovorio: "Ne, dobro se osjećam. Hvala na pitanju" i produžio. Znao se našaliti i na svoj račun pa je jednom rekao da "jako voli Blackpool jer, kao i on, najbolje izgleda u mraku".

Bez dlake na jeziku, uvijek je spreman javno reći svima što ih ide, bili to igrači koji nisu učinili ono što se od njih traži, protivnici, savez, suci, ili, pak, navijači. Tako je jednom dok je bio trener Crystal Palacea navijačima koji su napustili stadion prije kraja utakmice i tako propustili spektakularno spašavanje bodova svoje momčadi u posljednjim minutama utakmice poručio da drugi put ni ne dolaze na stadion.

Najveća greška u životu

Ali, najoštriji je uvijek bio prema samom sebi i nikada mu nije predstavljalo problem priznati svoju pogrešku. Nakon parade kroz grad u čast Blackpoolovog ulaska u elitno društvo engleskog nogometa, Holloway se osvrnuo na nešto što ga je jako tištilo: "Imao sam godinu dana pauze od nogometa i morao sam razmisliti što je krenulo po zlu u mom životu. Mama i tata su me podučili životnim vrijednostima u našoj skromnoj kući koju nam je dodijelila država, a neke od njih bile su iskrenost, povjerenje i odanost. Ja sam sve to zaboravio u Plymouthu. Napustio sam ih i napravio najveću grešku u svom životu".

Holloway je, naime, 2006. postao trener tadašnjeg drugoligaša Plymouth Argylea i obećao ih uvesti u Premier League. No, nakon 11. mjesta u ligi te sezone, u studenom 2007. ponudio je ostavku da bi preuzeo klupu Leicester Cityja, koji je također bio drugoligaš. Plymouth ju nije prihvatio, ali je vlasnik Lisica Milan Mandarić otkupio njegov ugovor i Englez je zasjeo na klupu Leicestera.

Na žalost po obje strane, Lisice su ispale iz Championshipa, a Holloway je dao ostavku i toliko bio pogođen cijelom situacijom da je odlučio uzeti pauzu od nogometa.

Činjenica da se, nakon velikog uspjeha koje mu je omogućilo trenerski debi u Premier League, a koje je on sam nazvao "najljepšim trenutkom u svom životu, sa strane rođenja djece", osvrnuo na tu situaciju staru tri godine, najbolje pokazuje koliko je Holloway bio principijelan čovjek i koliko ga je bolio taj njegov postupak.

Bračni posrednik

Za period u kojem je sjedio na klupi Plymoutha veže se i jedna zanimljiva priča.

Marcel Seip, nizozemski stoper koji je tada tek došao u Plymouth na tromjesečni ugovor, sudjelovao je u tučnjavi ispred jednog noćnog kluba, a cijelu su situaciju zabilježile kamere. Predsjednik kluba pozvao je Hollowaya da pogleda snimku i da odluče što im je činiti. Na snimci se moglo vidjeti kako je Seip pretukao dvije osobe i isto toliko redara, a iako je predsjednik bio stava da ga trebaju otpustiti, Holloway je rekao da prvo želi čuti igračevu stranu priče.

Ispostavilo se da je Seipov prijatelj pričao s nekom djevojkom koja mu je prišla, nakon čega je napadnut od strane njezinog dečka i njegovog prijatelja. Seip ih je pozvao van da to riješe, a kada je tučnjava započela, uskočila su dvojica redara.

- I tako ja gledam snimku na kojoj moj stoper sređuje četvoricu ljudi, a policajac me pita što ćemo učiniti u vezi ovoga. U tom sam se trenutku okrenuo prema predsjedniku i rekao: "Mislim da ga trebamo potpisati za stalno" - prepričava Ollie svoje drugo gledanje snimke nakon što je saznao da se Seip samo zauzeo za prijatelja.

Na kraju se ispostavilo da je Nizozemac jedno vrijeme imao svoj klub u domovini i da je u njemu bio izbacivač, a Plymouth mu je zaista i ponudio ugovor na tri i pol godine. Najzanimljivije od svega jest to da se Seip kasnije oženio s kćeri predsjednika kluba.

Pod svjetlima Blackpoola

Nakon što je u sezoni 2009/10. odveo Blackpool do 6. mjesta u Championshipu čime je izborio doigravanje za ulazak u Premier League, klub sa zapada Engleske u polufinalu je izbacio Nottingham Forest, pobijedivši ga u obje utakmice.

- Koliko god sam razmišljao, nisam vidio kako bismo uspjeli ne primiti gol. Stoga sam odlučio da ćemo ih pokušati zabiti više od njih. Vjerovao sam da to možemo - rekao je Holloway, osvrnuvši se na finalnu utakmicu u kojoj su s 3:2 bili bolji od Cardiffa i objasnio svoju taktiku koja se jednostavno temeljila na iskorištavanju onoga najboljega što njegova ekipa posjeduje.

I tako bismo zapravo najbolje mogli opisati njegov pristup nogometu. Ollie nikada nije pristajao na kompromise niti je ulazio u utakmice sa željom da ih ne izgubi, on je jednostavno uvijek tražio način kako što više izvući iz svoje momčadi i na taj način doći do uspjeha.

- Ja želim igrati atraktivan nogomet, ali ga želim igrati na engleski način - često je znao reći, komentirajući sve veći uvoz stranih trenera na Otok. On je inače veliki domoljub i zagovaratelj engleskog načina života, ali da ne biste pomislili da je možda šovinist, treba naglasiti da je veliki protivnik rasizma te da je izuzetno angažiran u kampanjama koje potiču jednakost svih ljudi.

Bez obzira koji uspjeh postigao i što ga u sljedećoj utakmici čekalo, Holloway je uvijek bio opušten i spreman na šalu. Kada su ga nakon pobjede nad Cardiffom novinari pitali kakav je osjećaj izboriti promociju u najviši rang engleskog nogometa, mrtav-hladan je ispalio: "Bolji nego izrađivati kućice za kokoši koje nitko ne želi ".

Ollie je govorio o svojoj mini-farmi koju je osnovao u godini dana pauze od nogometa, odlučivši sam proizvoditi hranu za svoje potrebe, a kada su ga u to vrijeme pitali kada se misli vratiti nogometu, pokušao je objasniti stanje u kojem se nalazi rekavši: "Trenutno mogu voditi samo kokoši, iako me ni one ne slušaju već samo trče u krug po kokošinjcu".

Zapravo se često znao osvrnuti na svoje farmerske probleme pa je tako pred dvoboj s Liverpoolom na Anfieldu dobar dio press konferencije, umjesto govoreći o nadolazećoj utakmici, proveo opisujući kako izgleda njegova farma, koliko životinja ima (ako vas zanima, radilo se o 33 kokoši, tri konja, dvije patke i dva psa) te podijelio s prisutnima da ga poprilično muči to što mu je klupski oružar rekao dati sedam purica, a on ih nema gdje smjestiti. Blackpool je, inače, taj susret dobio 2:1.

Ali, nije propustio ni posuti se pepelom kada je situacija to zahtijevala pa se tako jednom prilikom, nakon što je izvrijeđao Mike Deana nazvavši ga je**no beskorisnim, na rijetko viđen način iskreno ispričao dotičnom sucu.

- Ispričavam se zbog nasilničkog jezika koji sam koristio. Trebao sam mu mirno reći što mislim i pitati ga zašto je dosudio to što jest, jer čovjek je samo pokušavao raditi svoj posao najbolje što zna.

Čovjek koji nije volio reality show

Ollie je imao mišljenje o svemu, a ranije ove godine ponovno je zabavio britansku javnost gostujući u jednoj radijskoj sportskoj emisiji.

- Onog vatrogasca Michaela bih ubio. Moraš se držati svoje riječi - isprovocirano je započeo Holloway komentirati, ni više ni manje, nego reality show Love Island.

Taj njegov komentar izazvao je smijeh kod voditeljice, a na njeno iznenađenje činjenicom da 56-godišnji nogometni trener prati spomenuti show, Holloway je rekao da ga on zapravo ne gleda, već da mu supruga i kćer to prate pa on samo načuje što se događa dok igra pikado pokraj njih.

Zatim ga je voditeljica nagnala da apsolutno izgubi živce i održi moralno predavanje o tome kako bi se ljudi trebali ponašati, a sve opisujući situacije iz spomenutog realityja. A kada mu je, umirući od smijeha, sugerirala da ipak voli gledati Love Island, s obzirom na to da je upućen u zamršene odnose sudionika kojima, također, zna i imena, Ollie je još nekoliko puta ponovio da on zapravo to ne gleda, već samo igra pikado pokraj televizije.

Čaša napola puna

Ali, iza svog tog humora i nasmijanog lica, nalazi se težak život koji je Holloway proživio još od mladih dana.

Svoju suprugu Kim upoznao je s 14 godina, a nedugo nakon što su se vjenčali, ona je saznala da ima limfocitnu leukemiju ili rak bijelih krvnih zrnaca. Nasreću, uspjela je pobijediti opaku bolest, no, tu nije bio kraj teškim trenucima za Hollowayeve.

Par je prvo dobio sina Williama, koji je bez komplikacija došao na svijet, ali blizanke Eve and Chloe rođene su gluhe. Razlog tome bio je nasljedni gen kojeg su i Ian i Kim nosili u sebi, a iako su im liječnici rekli da su šanse da im sljedeće dijete bude gluho zanemarivo male, njihova treća kćer Harriet također se rodila s istim hendikepom.

Hollowayevi su se mučili pronaći adekvatno školovanje za svoje kćeri, a Ian, kao i u svemu u životu, nije pristajao na polovična rješenja. Tako ih je za vrijeme igranja u Queens Park Rangersima svakog dana vozio u školu u rodni Bristol i natrag u London, što predstavlja put od ukupno 400 km. Tri godine takvih putovanja uzelo je svoj danak na Englezovo zdravlje pa je razvio težak oblik išijasa, ali se nikada nije žalio.

- Još se uvijek osjećamo sretnima. Da, djeca nam imaju težak invaliditet, ali on je nevidljiv, a ona su na svaki drugi način savršena, stoga smo zahvalni na tome. Iskusiti povjerenje i ljubav gluhog djeteta je nevjerojatno. Gluhoća naših djevojaka nas je dirnula i obogatila naše živote te nas učinila boljim ljudima - rekao je jednom prilikom Englez, otkrivši optimizam kojim se vodi u životu.

I upravo je zbog tog stava Ollie do danas zadržao osmijeh na licu i nije se nikada prestao šaliti. Teška bolest voljene osobe, djeca rođena s invaliditetom, pogrešne odluke u karijeri i razočaranje u samog sebe, sve su to situacije koje život može donijeti, a na svakom pojedincu je da odluči hoće li iz njih izaći kao jača i sretnija osoba ili će pred njima pokleknuti.

U 23 godine trenerske karijere najveći mu je uspjeh uvođenje Blackpoola u Premier League, a i da nikada ne postigne ništa značajnije, Holloway će ostati upamćen kao velika ličnost engleskog nogometa.

Nije važno što nikada nije dospio u sam vrh najelitnijeg društva nogometnih trenera, jer nogomet je ipak samo najvažnija sporedna stvar na svijetu. Najvažnija stvar na svijetu je nešto drugo, a u tome se malo tko može mjeriti s Hollowayem.

On nije nekakav tužni klaun koji humorom skriva svoju žalost, on je iskreno sretan čovjek koji uživa u svakom danu svog života, bilo to uz nogometni travnjak, na svojoj farmi ili ispred televizora gledajući Love Island sa suprugom i kćeri.