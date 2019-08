Umjetnik, filozof i 'kung fu majstor': 'kralj' s podignutim ovratnikom danas dobiva zasluženu nagradu

Eric Cantona danas će primiti nagradu predsjednika UEFA-e i time postati 19. osoba kojoj je ukazana ta čast.

Do sada su spomenutu nagradu primili sami velikani nogometa, između ostalih, Johan Cruyff, Eusebio, Bobby Charlton i Franz Beckenbauer.

U čast toga, prisjećamo se nekih od najboljih priča ekscentričnog francuskog nogometaša (na travi i na pijesku), glumca, sportskog direktora i političkog aktivista.

Rođen u Marseilleu kao dijete oca medicinskog tehničara i slikara, te majke krojačice specijalizirane za žensku modu, Cantona je i sam gajio umjetničku crtu.

Od samih početaka svoje karijere igrao je po svojim pravilima i nije pristajao na ograničenja. Tukao se sa suigračima na treningu, radio neoprezne startove na utakmicama, vrijeđao trenere i službene osobe, a period njegove karijere od 1988. do 1992. bio je turbulentniji nego cijela karijera velike većine nogometaša.

Prvo je izbačen iz reprezentacije na godinu dana jer je izbornika Henrija Michela nazvao „vrećom govana“, zatim je suspendiran od strane Marseillea jer je u prijateljskoj utakmici protiv moskovskog Torpeda napucao loptu na tribine te skinuo dres i bacio ga na suca nakon što je bio zamijenjen.

Tada je prvo otišao u Bordeaux na posudbu, a zatim trajno u Montpellier, u kojem je jednom prilikom bio suspendiran na deset dana jer je suigrača Lemoulta pogodio kopačkama u glavu. 1991. u dresu Nimesa dobio je tri utakmice kazne zbog gađanja suca loptom, a nakon što je pristupio saslušanju disciplinskog odbora i, naravno, pošteno ih izvrijeđao, kazna mu je povećana na dva mjeseca zabrane igranja, nakon čega se Cantona odlučio umiroviti.

Sljedeće godine izašao je iz mirovine i otišao na probu u Sheffield Wednesday, ali nakon što su ga tražili da ostane još tjedan dana, odlučio je potpisati za Leeds United.

Dobre predstave u bijelom dresu nagnale su Sir Alexa Fergusona da ga dovede u redove Manchester Uniteda, i to za 1.2 milijuna funti, a u svom prvom povratku na Elland Road, Francuz je pljunuo jednog domaćeg navijača i zaradio novčanu kaznu.

Prve dvije sezone u dresu Crvenih vragova bile su uspješne za Cantonu. United je osvojio dva naslova prvaka Engleske zaredom, a u sezoni 1994/95. Fergusonova družina lovila je i treći. No, onda se dogodio 25. siječnja 1995. i utakmica protiv Crystal Palacea koja će ostati urezana u pamćenje, ne samo onima koji su tada gledali tu utakmicu, već i svima onima koji su je pogledali godinama poslije.

- Eric je uvijek bio glavna meta protivničkih navijača diljem zemlje. Nisu ga samo igrači pokušavali isprovocirati, već i gledatelji. Maltretiranje koje je trpio ponekad je bilo strašno, a s vremenom je uzelo danak i doseglo svoj vrhunac te večeri - rekao je tadašnji branič Manchester Uniteda Gary Pallister.

Branič Crystal Palacea Richard Shaw bio je zadužen za čuvanje Cantone i nije ga štedio sa svojim startovima, a Ferguson se osvrnuo na to u svojoj autobiografiji.

- Sučeva nemogućnost da stane na kraj sramotnim startovima od strane Palaceovog stoperskog para dovela je do neizbježnog problema, napisao je legendarni trener.

Igrala se 48. minuta i Schmeichel je ispucao loptu, a Cantona je, u nemogućnosti da dođe do nje, ružno startao na protivničkog braniča pred očima suca i zaradio crveni karton. Uputio se prema svlačionici, ali je onda zastao...

- Odjednom se okrenuo i pogledao prema tribinama. Mislio sam da gleda mene, nemam pojma odakle se taj drugi tip odjednom stvorio. Vidio sam kako Cantoni oči isijavaju i u tom mi je trenutku bilo jasno da će učiniti nešto glupo, prepričao je navijač Palacea koji se bio našao u samom središtu zbivanja.

Provokator je bio Matthew Simmons, a navodno se spustio iz jedanaestog reda samo da bi izvrijeđao Francuza. Prema riječima tadašnjeg Unitedovog šefa sigurnosti Neda Kellyja, sve je bilo u redu dok ga je Simmons psovao i vrijeđao na nacionalnoj osnovi, ali kada mu je spomenuo majku...

Cantona se zaletio i "kung-fu udarcem" odvalio Simmonsa te ga nastavio udarati šakama, sve dok ga Kelly i Schmeichel nisu odvukli s terena.

Utakmica je završila bez pobjednika i Ferguson je bio bijesan. A ono što se dogodilo u svlačionici nakon utakmice priča je za sebe.

- Razvalio je vrata, skinuo jaknu i zasukao rukave. Iz ušiju mu je izlazila para, a na usta pjena, započinje priču ondašnji veznjak Crvenih vragova Lee Sharp.

- Na sredini svlačionice nalazile su se klupe s dresovima i loptama koje su trebale biti potpisane, šalice čaja i sendviči. Odjednom je sve odletjelo u zrak. Preliveni čajem i sa sendvičima od jaja u krilu, gledali smo se po svlačionici i mislili u sebi: "Cantona je naj***o!"

Zatim je šef počeo: "Je***i Pallister, ne možeš dobiti zračni duel, ne možeš uklizati. Incey, gdje si ti, dovraga, bio danas? Sharpey, moja baba je***o brže trči od tebe. Svi ste je***e sramote! Sutra, devet ujutro, je***o ću vas izmrcvariti na treningu".

Zatim je došao do Cantone i smirenim glasom rekao: "Eric, sine, ne možeš raditi takve stvari."

Nakon tog incidenta, francuski napadač zaradio je osmomjesečnu suspenziju i novčanu kaznu od strane saveza, te dvotjednu kaznu zatvora koja je naknadno preinačena u 120 sati društvenog rada kojeg je odradio trenirajući djecu u klubu.

Na press konferenciji koja je sazvana povodom te odluke, Cantona je izrekao rečenicu koja će ostati zapamćena kao jedna od najbizarnijih ikada i koju javnost do današnjeg dana pokušava dešifrirati: "Kada galebovi prate koču, to je zato što misle da će sardine biti bačene u more. Hvala vam lijepa." Nakon toga je ustao i otišao.

S obzirom na to da mu je bilo zabranjeno da igra čak i prijateljske i trening-utakmice, Cantona je opet zaprijetio mirovinom, ali ga je ovog puta Sir Alex uspio odgovoriti od te ideje. Zapravo, Ferguson je bio jedini koji je znao s ćudljivim Francuzom, a to je potvrdio i sam Cantona, kada je kao glavni razlog svog uspjeha u dresu Crvenih vragova naveo upravo pristup legendarnog Škota.

- Ljudi žele nekakav kompleksan odgovor, neku vrst tajne, ali zapravo je vrlo jednostavno. Sir Alex Ferguson bio je majstor u jednoj stvari: kada bismo stali na teren, nakon sati i sati napornog rada, mogli smo biti slobodni. Imali smo apsolutnu kontrolu kretati se gdje želimo i igrati kako želimo. Ne bih mogao podnijeti igrati nogomet na drugačiji način, rekao je Francuz i time dodatno razotkrio svoj umjetnički duh.

Umirovio se 1997., sa samo 31 godinom na leđima, i to zato što je htio postati glumac. Do danas se pojavio u mnogim filmovima, između ostaloga i u „Anki“ Dejana Aćimovića u kojoj je čak i progovorio hrvatskim jezikom, a glumio je i sebe u izvrsnom ostvarenju iz 2009. "Looking for Eric".

Paralelno s glumačkom, dugo je vodio i karijeru u pješčanoj verziji nogometa te je bio jedna od ključnih figura u njegovom razvoju. Kao igrač-trener s Francuskom je osvojio Europsko prvenstvo 2004. i premijerno izdanje Svjetskog prvenstva godinu poslije.

U ulozi izbornika je ostao sve do 2011., kada je preuzeo mjesto sportskog direktora New York Cosmosa, s ciljem da - pazite sad - "vrati klub na prvo mjesto u SAD-u, a zatim od njega stvori jednu od najjačih momčadi na svijetu".

Cosmosi su ga otpustili kada se sukobio s fotografom, a nakon što ih je tužio tražeći milijun dolara i obećanih 4% udjela, iz kluba su mu poručili da je njegova uloga ionako bila samo ceremonijalna i da je zaposlen da bi služio kao "promotor i ambasador brenda". Francuz je kasnije povukao tužbu, a detalji nagodbe nisu objavljeni.

Cantona je i politički involviran pa ga se tako često moglo čuti kako kritizira banke i društveno-političku scenu u domovini, a jednom prilikom otišao je toliko daleko da je izjavio: "Trebao sam se roditi kao Englez. Kada čujem God Save the Queen dođe mi da plačem. Mnogo me više dirne nego Marseljeza."

Osebujan, ekscentričan, kontroverzan i nikad dosadan, King Eric uživa kultni status u svijetu nogometa i njegov doprinos popularnosti sporta u svijetu je neosporan.

Iako je odigrao ukupno 414 službenih utakmica i upisao 151 pogodak, kada su ga pitali koji mu je najdraži trenutak u karijeri, rekao je: "Imam mnogo dobrih trenutaka, ali najdraži mi je onaj kada sam udario huligana."

Budući da ne postoji dovoljno dobar način za završiti priču o jednoj od najupečatljivijih pojava koja je ikada kročila nogometnim travnjacima, finalnu riječ dat ćemo njemu samom.

- Često nailazimo na igrače kojima je nogomet jedini način za izraziti se i nikada ne razviju druge interese. I onda kada prestanu igrati, više ne rade ništa; ne postoje, ili barem imaju osjećaj da više ne postoje. Ja sam ponosan na sve što sam postigao u nogometu, ali život na račun sjećanja i nije neki život.