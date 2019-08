Ante Rebić i dalje je u centru pažnje u Frankfurtu: oglasio se i sportski direktor Eintrachta i prokomentirao situaciju s hrvatskim reprezentativcem

Ante Rebić lako bi mogao napustiti redove Eintrachta iz Frankfurta do kraja ljetnog prijelaznog roka (2. rujna).

Rebić u nedjelju nije bio niti na klupi za pričuve Eintrachta u bundesligaškom okršaju protiv Leipziga, a nakon susreta novinare je najviše zanimalo što se s njime događa. Njemački mediji naveliko špekuliraju o njegovoj budućnosti, a ugledni Kicker kroiz redove provlači tezu da će teško ostati u Eintrachtu.

"Ante je igrač Eintrachta i jako smo sretni s njime. On je u tri godine dokazao da može puno pomoći Eintrachtu. To je i razlog zašto smo sretni s njime", komentirao je sportski direktor Eintrachta Fredi Bobić.

Službeni razlog Rebićevog izostavljanja za utakmicu protiv RB Leipziga bila je ozljeda, a dogodilo se to nakon kritika trenera Adija Hüttera i utakmice Europske lige protiv Strasbourga.

"Ako želi ovdje ostati, onda će se morati ponašati onako kako ja to tražim od svakog igrača ovog kluba. Dakle, morat će mi radom i zalaganjem na terenu pokazati da na njega mogu računati. Ako pak želi otići, vrata su mu otvorena. Snaći ćemo se mi i bez njega", poručio je tada trener Hütter.

Bobić je pokušao spustiti loptu na zemlju.

"Znamo da je nekoliko različitih klubova pokazalo interes za Rebića. A mi ga želimo zadržati i pokušat ćemo to napraviti. Vidjet ćemo što će se dogoditi zadnjeg tjedna prijelaznog roka koji je uvijek lud. Ante ima želju ići dalje i možda pronaći veliki klub. To je totalno legitimno razmišljanje jednog nogometaša. Ali da bi se to dogodilo moraju biti zadovoljeni svi parametri. Na kraju dana mi nećemo biti ti koji će mu reći da ide", rekao je Bobić.

Rebić je pod ugovorom s Eintrachtom do ljeta 2022. godine, a ranije ovog ljeta medijski se spominjalo moguć transfer u redove milanskog Intera i madridskog Atletica. Ali očito na adresu Eintrachta još nije sjela ponuda koja bi zadovoljila klupske apetite. Igračeva tržišna vrijednost procijenjena je na 40 milijuna eura.