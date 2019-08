Lovre Kalinić u subotu je utakmicu Aston Ville gledao s tribine. Menadžer Dean Smith doveo je iz Burnleya Toma Heatona, a hrvatskog reprezentativca gurnuo u stranu.

U dva kola njegov je klub, povratnik u Premier ligu, pretrpio dva poraza, primio pet golova, Heaton se nije proslavio, a što će Lovre? Ostati i boriti se na treninzima ili napraviti transfer?

Javio nam se u nedjelju poslijepodne, odgovor na tu dvojbu nije imao, međutim nije izgubio vjeru, ne dopušta da ga zadnji događaji pokolebaju.

- Dobro sam raspoložen, kvalitetno treniram, sve radim odlično. A eto, dogodilo se što se dogodilo. Nisu mi tako prezentirali situaciju prije početka priprema za sezonu. Tražio sam tada razgovor da vidim što je, računa li se na mene. I sve je bilo u najboljem redu. Rekli su - nikakve posudbe, nikakve prodaje, ništa, ti nam trebaš. Idemo na pripreme pa ćemo vidjeti.

Potom radim odlično i tri dana prije početka prvenstva dovedu golmana. Normalno, trener potom traži razgovor sa mnom, da čuje moje razmišljanje. Rekao sam mu otvoreno da me klupa ne zanima ni u kojem slučaju. U njihove odluke koga će kupiti i prodati ne mogu se miješati. Ni sam nisam zadovoljan onime što sam pružio u prvih šest mjeseci u klubu, to nije moja razina, iako sam zadobio potres mozga i operaciju koljena, dosta se toga naredalo, no imam reprezentaciju, imam ambicije...

Na to mi je Smith rekao da me razumije, da zna da sam reprezentativac, da želim igrati, ali kaže, nama je trebalo premierligaško iskustvo. Odgovorio sam mu, OK, ali ja imam nastupe za reprezentaciju, igrao sam velike utakmice, Europsku ligu, nije baš da nemam iskustva. Što ću, to je njihova odluka, naravno da se s njom nikad neću pomiriti, ali ću je poštovati. Moram prihvatiti da je trenutno takvo stanje, što ne znači da se neće promijeniti - ispričao je Lovre pa nastavio o mogućem odlasku.

- Postoje neke opcije, dakako, izvan Engleske, jer ovdje je prijelazni rok zatvoren, a u mnogim su zemljama ostala još dva tjedna. Neću žuriti, gledam što je na stolu pa ću na kraju odvagnuti.

Aston Villa je loše krenula, a golmanski su krediti ponekad sitni. Pogotovo je to dosad vrijedilo u tom klubu, možda se i nastavi.

- Nažalost, nismo osvojili još nijedan bod. Što se mene tiče, vratarska uloga nosi odgovornost, ali najvažnije je da ja znam koliko vrijedim. Sve sam stvorio svojim radom. I u Hrvatskoj oko mojeg imena postoji klima da se postavlja pitanje - je li on taj?

Problem je što smo kratkog pamćenja, uvijek gledamo samo što je trenutačno, a sve napravljeno ranije brzo se zaboravlja. Uzmite primjer: za Svjetsko prvenstvo u Rusiji često čujem - da si ti branio finale, mi bismo možda i osvojili. A sad me se dovodi pod sumnju. Ja stvari ne gledam tako, prvi ističem da je Subašiću trebalo dati podršku.

Osobno znam gdje sam pogriješio, ali svjestan sam svojih kvaliteta, miran sam što se toga tiče. Sve ću raditi u dogovoru s klubom, izrazio sam svoju želju da igram. Bit ću zadovoljan jedino bude li tako. Na treningu radim kvalitetno, ne mogu se pomiriti s aktualnom pozicijom. Grizem. Dok god vidim svoju šansu, grist ću; ako ne budem vidio priliku, otići ću u drugi klub. Situacija nije baš bajna, međutim na kraju ćemo pronaći neko rješenje.

Tko vam je točno uoči priprema kazao da računa na vas, menadžer Smith ili netko drugi?

- Svi. I Smith, i trener golmana, i ljudi iz uprave.

Šokiralo vas je da su doveli Heatona?

- Kad sam čuo da rade na tome, nisam htio ništa pitati dok ne bude službeno. Nakon što se dogodilo, porazgovarali smo.

Golmani obično gube mjesto kad zaredaju s lošim nastupima, ali Kalinićeva je situacija zanimljiva: nitko mu nije stavio na dušu nijedan primljeni gol. Točno je da u tom periodu kad je došao i branio ekipi nije išlo dobro, ali to definitivno nije u prvom redu krivica golmana. Pa ipak, nakon potresa mozga nikad se nije vratio na jedinicu.

- Mjesec dana nakon potresa mozga operirao sam koljeno, sve se namjestilo. Razgovarao sam s njima o tome. Niti su oni mene vidjeli u najboljem svjetlu, niti sam se ja pokazao u najboljem svjetlu. Kad sam igrao, ekipa je bila jedna, kad su se počele dobivati utakmice, sasvim druga.

Trener mi kaže da je svjestan svega, ali u nogometu nekad nema milosti; takve su odluke, moraš ih prihvatiti i živjeti s njima. To je jedini način. Nema posustajanja i spuštanja glave. Kad je najteže, treba biti najjači. Nije bitno koliko si puta pao, nego koliko si se puta digao. Kroz karijeru sam imao mnogo uspona i padova. Znam se nositi s tim, dobro mi ide.

U Aston Villi je stvorena atmosfera da vam ne vjeruju.

- Nije to pitanje samo mene nego i Steera, koji je bio iza mene, i Nylanda prije toga. Od nas trojice nikome ne vjeruju i doveli su četvrtoga. Napravila se neka negativna klima, ali ja nikad neću pokunjiti glavu ni pred kime jer nemam zašto. Znam što sam napravio u sportskoj karijeri, koje sam uspjehe postigao. Nastavit ću raditi i nadam se da će, uz Božju pomoć, sve biti dobro.

Slažem se da je bitan kontinuitet nastupa, međutim nisam mulac od 20 godina da potonem ako ne branim šest mjeseci. Istina, imao sam loš period, neke se stvari nisu posložile kako su trebale, međutim gazim naprijed. Nisam previše zabrinut.

Ljutite li se na Smitha? Nije vam dao tretman kakav su najavili kad su vas doveli iz Belgije.

- Ne gledam to previše. Ugovorom sam za klub vezan četiri godine. Trener odlučuje; ispravno ili krivo, pokazat će vrijeme. Moje je da radim. Ne volim komentirati ni izbornike ni trenere, priznajem samo red, rad i disciplinu. Na meni je da se nametnem.

Kako vam je poraz od Bournemoutha od 2:1 izgledao s tribine? Heaton je nepotrebno skrivio kazneni udarac pa primio gol s 25 metara.

- Takav sam da ću uvijek stati u obranu golmana, nebitno o kome se radi. Svakome se može dogoditi pogreška. Kad pogledaš cijelu utakmicu, mi jesmo dominirali, ali ako nemaš završnicu, teško je napraviti bolji rezultat.

Najavljuju li porazi u prve dvije utakmice borbu za ostanak ili mislite da Aston Villa može ući u mirnije vode?

- Ekipa je kompletno nova, došlo je 14-15 igrača i nije lako to uigrati. Klub je preuzeo rizik samom odlukom da napravi tolike izmjene. Mislim da imamo kvalitetnu momčad, samo treba postići da svi dišemo kao jedan. Nije realno bilo očekivati “bum”, da odmah uskočimo među sedam-osam vodećih. Predstoji nam borba, svaka će utakmica biti za goli život, ali ne sumnjam ni u karakter ni snagu Aston Ville, kako ekipe tako i kluba. Ostanak neće doći u pitanje.

Bole vas komentari po medijima i društvenim mrežama?

- Nažalost, u nas je takva klima da ništa ne valja. Kad čitaš okolo medije, njihovi su igrači bogovi, kraljevi, a mi u maloj državi napravimo da se izrugujemo svakome. Ništa me to ne čudi. Bio sam u Gentu, jednom od najjačih klubova u Belgiji, a sada sam u Aston Villi, za koju sam na jednom hrvatskom portalu pročitao da je prosječan drugoligaš.

Neka malo uđu u povijest pa će vidjeti da je veći klub od Chelseaja primjerice. Ne sjećam se baš previše hrvatskih vratara koji su vani napravili takve karijere. Nije ugodno čitati kad se loše piše o tebi, ali iza sebe imam rezultate koji govore kakav sam vratar.

Pred Vatrenima su bitni dvoboji.

- Imamo jaku ekipu i pitat će se nas. Svatko od suparnika bit će maksimalno motiviran jer svi znaju kakav smo rezultat napravili prošlog ljeta u Rusiji, to im je u glavi. Nijednog rivala ne smijemo nimalo podcijeniti, moramo shvatiti kao da je svaka utakmica finale.

Nije ugodno jer dosta igrača ne igra u svojim klubovima, ali s obzirom na kvalitetu to neće doći do izražaja. Znam karakter svih momaka i znam da će svatko dati svoj maksimum ne bismo li izvukli iz te dvije utakmice šest bodova. Naravno, Slovačka će nam papirnato biti veća prepreka nego Azerbajdžan, ali svaki protivnik ima vrijednost i želi dobiti. Mi moramo biti ti koji će dominirati.