Kompanyjev poučak: igrači-treneri u današnjem nogometu ne mogu opstati, a razloga za to je mnogo

Vincent Kompany ovog je ljeta napustio Manchester City da bi preuzeo ulogu igrača-trenera u belgijskom Anderlechtu.

Ideja da igrač može obnašati obje funkcije i to na razini koju vrhunski nogomet zahtijeva, u startu se činila malo preoptimistična, a nije trebalo dugo da se ona i javno počne kritizirati.

Anderlecht je u prve četiri utakmice domaćeg prvenstva upisao dva remija i dva poraza, a njihov bivši napadač Marc Degryse otišao je toliko daleko da je izjavio kako osjeća da “Kompany sebe smatra Bogom, iako je samo čovjek”.

U prošlom kolu klub iz Bruxellesa izgubio je od Kortrijka 4:2, a bivši kapetan Manchester Cityja bio je direktan krivac za dva pogotka. No, loše utakmice i pad forme su igračka svakodnevica, i to je svima jasno, stoga kritike nisu bile upućene u tom smjeru.

Jedno od pitanja bilo je kako će se Kompany ponijeti u situaciji u kojoj on sam loše igra. Hoće li se posjesti na klupu ili će cijeniti svoje iskustvo više od svoje trenutačne forme? Kako će procijeniti treba li on momčadi na terenu ili joj je bolje bez njega?

To su sve pitanja koja bi trebala biti ostavljena treneru na procjenu, no, problem nastaje kada ti prosudbu zamuti činjenica da si igrač o kojem razmišljaš - ti sam. I tu rasprava uopće ne ide u smjeru da netko misli da će Kompany preferirati sebe iz neobjektivnih razloga, već se postavlja teza da on niti ne može biti objektivan.

Također, kod Kortrijkovog drugog gola mogla se vidjeti slika koja postavlja jedno drugačije pitanje. Kompany je bio loše postavljen u trenutku protivničkog ubačaja te je propustio igrača iza svojih leđa, a ovaj je bez problema pospremio loptu u mrežu. U tom trenutku moglo se vidjeti kako 17-godišnji desni bek Anderlechta Sardella u čudu širi ruke, što je najnormalnija reakcija.

No, što kada bi mu Sardella prigovorio? Ako mu ne prigovori, je li to zbog toga što ima poštovanja prema njemu kao prema starijem i iskusnijem igraču ili je to zbog toga što se boji činjenice da je u pitanju trener koji odlučuje o njegovoj igračkoj sudbini?

Nadalje, kako će se Kompany ponijeti ako mu Sardella prigovori? Hoće li se obrušiti na njega kao što stariji igrač možda i bi? Hoće li mu, kao trener koji ne želi negativnost u svojoj momčadi, održati lekciju? Ili mu neće prigovoriti da se svi ne bi okomili na njega zbog “zlouporabe položaja”?

Mogao bih nastaviti i dalje s pitanjima, ali ionako sam vas već dosta zamorio. Poanta je u tome da je nogometna momčad previše kompleksna društvena skupina da bi ijedna osoba istovremeno mogla “vladati” njome i ujedno biti dio nje.

Neki od najpoznatijih igrača-trenera u povijesti također su se susretali s istim problemima. Kenny Dalglish, legenda Liverpoola, koji je bio uspješan u dvojnoj ulozi, rekao je da se s vremenom morao odreći opuštene zezancije u svlačionici jer su suigrači bili rezervirani u njegovoj blizini.

Paul Dickov, koji je kao igrač prošao mnogo engleskih klubova, uključujući Arsenal i Manchester City, pričao je o situaciji u kojoj se našao dok je obnašao dužnost igrača-trenera u Oldham Athleticu.

- Uvijek sam od igrača zahtijevao da treniraju onako kako bi i igrali na utakmici. S obzirom na obveze koje su mi bile nametnute kao treneru, nerijetko bih bio prisiljen propustiti trening, što znači da bih bio licemjeran kada bih se svejedno imenovao u startnu postavu. Zato sam igrao samo kada bih morao. Osjećao sam se kao da sam opet 16-godišnjak i moram učiti sve ispočetka, izjavio je Dickov, koji se u tri godine na klupi Oldhama samo dva puta uveo u igru.

Dalglish je dužnost obnašao osamdesetih godina prošlog stoljeća, a Dickov početkom 2010-ih i to u tadašnjem trećeligašu. Kada čujemo s čim su se oni susretali i uzmemo u obzir da živimo u 2019. godini i da je u pitanju najviša razina nogometa, dolazimo do zaključka da je u današnje vrijeme model igrača-trenera jednostavno neodrživ.

Uz osmišljavanje plana i programa treninga te vođenje utakmica, glavni trener mora biti i odgajatelj, psiholog, mora skautirati protivnike, analizirati svaku utakmicu svoje momčadi i voditi računa o ulaznim i izlaznim transferima.

A pozitivnih strana gotovo da i nema. Jer niti ćeš biti bolji igrač zbog činjenice da si ujedno glavni trener ekipe, niti ćeš biti bolji trener zbog činjenice da još uvijek igraš.

Stoga, iako je belgijsko prvenstvo tek počelo, a Kompany preuzeo Anderlecht u ionako ne baš sjajnoj situaciji, dojam je da je Belgijac ipak uzeo malo prevelik zalogaj i da model po kojem je odlučio funkcionirati nije dugoročno održiv.

Nakon katastrofalnog ulaska u sezonu, čelnici srezali ovlasti legendi Manchester Cityja

Jednostavno, nogomet je prezahtjevan da bi mogao raditi dvije stvari u isto vrijeme, barem ako ih želiš raditi kvalitetno.

A s tim se slaže i Peter Reid, koji je početkom 90-ih vodio Manchester City kao igrač-trener.

- Bio je užitak obavljati obje funkcije istovremeno, ali i nevjerojatno naporno. Mislim da nitko u današnje vrijeme to ne bi mogao, jer čak i u moje vrijeme, to je bilo prokleto teško.