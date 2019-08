Baš kako mu je prezime sugeriralo, George Best u svemu je bio najbolji: zavodio je svjetske ljepotice, kockao i pio kao nitko drugi, a istovremeno je bio i najbolji nogometaš svijeta

Naš feljton 'najveći sportski skandali' nikako nije mogao proći bez da se prisjetimo jednog od najvećih, ali i najluđih i najskandaloznijih nogometaša svih vremena. 22. svibnja 1946. godine u Belfastu je rođen George Best. Legendarni sjevernoirski krilni napadač bio je poznat po svojim majstorijama na terenu, ali i po sklonosti prema alkoholu, ženama i koci i brojnim ekscesima koji su iz toga proizašli, piše 100posto.hr.

Tko zna što bi bilo da mladi George nikada nije zaigrao nogomet i da ga s 15 godina nije primijetio Bob Bishop koji je radio kao skaut Manchester Uniteda, ali ovako je Bestu upravo nogomet omogućio život boema kakav je želio. Bishop je vidio talentiranog klinca i odmah shvatio o kakvoj se igračini radi.

Genije koji je zauvijek zadužio Manchester United

"Mislim da sam otkrio genija", napisao je u telegramu koji je Bishop poslao Sir Mattu Busbyju i tako Besta doveo u Manchester United.

Sve je krenulo sjajno za mladoga Besta. Debitirao je za United 1963. godine i klub je tu sezonu završio na drugom mjestu. S 18 godina je već postao nezamjenjiv u napadačkom trojcu Law - Charlton - Best, a 1965., 1967. i 1968. godine je osvojio naslov prvaka Engleske. 1968. godine je donio europsku titulu u Manchester i proglašen je za najboljeg europskog igrača.

Za United je ukupno odigrao 470 utakmica i zabio 179 golova, dok je za Sjevernu Irsku u 37 utakmica zabio devet puta. S 27 godina je napustio Old Trafford i igrao za brojne manje klubove dok se nije umirovio, no ozbiljna karijera mu je završila s Manchesterom.

Kola su nizbrdo krenula baš 1968. godine kada je bio na vrhu. U 11 godina na Old Traffordu šest puta je bio najbolji strijelac kluba, a te 1968. godine i najbolji strijelac prve engleske lige. Tu je krenula slava i njegova ljubav prema alkoholu i ženama je došla do izražaja čak i više nego njegova sposobnost na terenu.

'Peti Beatle' u 25 godini je prestao igrati ozbiljan nogomet

Alkohol, žene i kocka bili su prevelika strast mladog Besta koji je s 25 godina zapravo prestao biti ozbiljan nogometaš. Legendarna sedmica kojoj je posvećen možda i najpoznatiji transparent u povijesti nogometa: 'Maradona dobar, Pele bolji, George Best (najbolji)' navijače je oduševljavala i svojim izjavama u kojima je uglavnom hvalio svoj nesportski način života. Zbog toga je dobio i nadimak 'Peti Beatle'.

"Puno sam novaca potrošio na piće, žene i brze automobile. Ostalo sam spiskao", jedna je od njegovih legendarnih izjava, a bilo je tu i brojnih drugih bisera poput:

"Prestao sam piti, ali samo kada sam spavao."

"U jednom trenutku svojeg života uspio sam se odreći alkohola i žena. Bilo je to najdužih dvadeset minuta u mojem životu."

"Bol je prolazna... Slava je vječna."

Znao je legendarni Best oplesti i po svojim kolegama, a tih izjava ne bi se posramio ni Zlatan Ibrahimović. Tako je jednom komentirao Davida Beckhama koji je imao sjajnu karijeru. Besta, međutim, nije impresionirao.

"Ne zna igrati lijevom nogom, ne zna igrati glavom, ne zna ni oduzeti loptu, no osim toga je dobar", ispalio je Best koji nije štedio ni ostale kolege.

"Da sam se rodio malo ružniji, nikada ne biste čuli za Pelea", rekao je aludirajući na to da su ga žene odvukle od terena i treninga.

Poštedu nije dobio ni legendarni Paul Gascoigne za kojeg je Best ustvrdio da je jako glup:

"Rekao sam da je Gazzin IQ manji od broja na njegovom dresu, a on me upitao: 'Što je to IQ?'", a Gazzu je bocnuo i drugom prilikom:

"Kažu da je on novi George Best, ali je li on spavao s tri Miss svijeta?", pohvalio se Best i pri tom spustio Gascoigneu.

Jedini koji je dobio prolaznu ocjenu bio je Eric Cantona.

"Dao bih sav šampanjac koji sam u životu popio da sam igrao s Cantonom na Old Traffordu", jednom je prilikom rekao Best.

Ostao je upamćen kao najveći u povijesti

Brojni nogometni zaljubljenici tvrde kako nikada nije viđen veći talent, ali ni veći boem od Besta. Za alkohol i žene je prodao i svoju medalju Kupa europskih prvaka, a nije prestao piti ni kada mu je transplantirana jetra. Umro je 2005. godine, ali u nogometnim krugovima će živjeti vječno.

Tri godine prije smrti proglašen je najboljim igračem Velike Britanijesvih vremena, a najbolji opis toga što je Best značio svijetu dala je njegova sestra Barbara McNarry koja je za službene stranice Uniteda rekla:

"U najmračnijem razdoblju Sjeverne Irske George je bio svjetlo koje je ljudima davalo nadu."

Koliki je talent za nogomet posjedovao govore i izjave brojnih velikana o njemu. Svi se slažu da će se veći teško ikada roditi. Bio je toliko dobar da mu gotovo nitko nije mogao ništa kada bi primio loptu. Roy Fairfaxga je morao čuvati na jednoj utakmici, a Best je pored njega dao šest golova.

"Najbliže što sam mu stajao bilo je kada smo se rukovali na kraju utakmice", zaključio je nakon susreta Fairfax koji nije mogao napraviti baš ništa da spriječi katastrofu koju im je nanio Best.