Preokret u Mandžukićevom transferu: United poslao izdašnu ponudu, bivši hrvatski reprezentativac odbio prelazak u Englesku!

Čekao sam se samo bijeli dim iz odaja Old Trafforda, a onda se dogodio neočekivani obrat. Na službenu ponudu Manchester Uniteda zahvalio se Mario Mandžukić i odbio transfer! Iako su uvjeti bili izvrsni, iako je trener Ole Solskjaer osobno kontaktirao s hrvatskim napadačem, a u Juventusu je 'gužva u šesnaestercu', Mandžukić je odgovorio: - Čast mi je i hvala vam, ali neću doći, pišu Sportske novosti.

Kako se prijelazni rok zaključuje u 17 sati po engleskom vremenu jasno je da u ovom trenutku postoje samo teoretske šanse unutar tri sata da bi se moglo nešto promijeniti. No, kako doznajemo, Mandžukić je na ponudu sa Old Trafforda, koja je stigla jučer navečer, zatražio time out za odluku do jutros. Sama činjenica da je Manchester poprilično špekulirao sa tajmingom konkretiziranja ponude već nije bila baš po volji hrvatskom igraču. Točno je da je United tek jučer navečer napokon zaključio sapunicu oko Romela Lukakua, koji je prodan Interu, te se okrenuo osiguranju drugog napadača za novu sezonu.

No, linija Mandžukić - Manchester United traje već mjesec dana i uvjerljiv je dojam da se to otezanje nije svidjelo hrvatskom igraču. Stoga je u prijepodnevnim satima četvrtka Ivan Cvjetković, FIFA agent 33-godišnjeg Brođanina, priopćio negativan odgovor direktorima s Old Trafforda!