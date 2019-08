'Mislio sam da će biti gore. Vidio sam neke poruke na tribinama, ali nikad nisam učio ćirilicu...': hrvatski reprezentativac zadovoljan se vratio iz Beograda

Karlo Bartolec, Dalićev izabranik koji je odigrao dvije utakmice za hrvatsku A vrstu, zadovoljan se iz Beograda vratio u Kopenhagen:

- Sad su naše šanse za prolaz veće, rekao bih u postocima 60:40 - kazao je za Sportske novosti Bartolec o dvobojima s Crvenom zvezdom u 3. kvalifikacijskom kolu Lige prvaka.

- Na početku utakmice bilo je kod nas malo napetosti i nervoze, domaćin je zabio gol, ali s 1:1 sve je u redu. Bit će drugačije u uzvratu.

Kakvo je bilo ozračje na stadionu?

- Super. Na tribinama se našlo oko 45 tisuća ljudi. Malo su nas izviždali, ali nije bio nikakav problem.

Mnogi sportaši iz Hrvatske igraju u Srbiji za klubove ili reprezentaciju, no vi ste došli baš na dan kad su s tribina ponovno odaslane političke poruke s ratnom tematikom kakve sigurno nisu na listi dobrodošlih na stadione, a po pisanju srpskih medija adresirane su Hrvatskoj.

- Vidio sam da su imali neke poruke, ali nikad nisam učio ćirilicu da bih pročitao, a nije me ni zanimalo što piše. Nisam obraćao pažnju. Svatko ima svoje, oni svoje, ja poštujem svoje i to je to. Kad sam ušao u igru malo su zviždali, međutim nije bilo strašno, mislio sam da će biti gore.

Na terenu ste bili od 88. minute.

- Bio sam spreman igrati, kao i svatko, od prve minute. U Beogradu je bio i Robert Mudražija, i on mi je govorio da bi volio zaigrati, ali je ozlijeđen. Ipak je to za nas nešto veći motiv. Međutim trener je odlučio tako, dobio sam nekoliko minuta, odradio što je trebalo.

Kako vam se čini Zvezda?

- Mislim da ćemo proći dalje. Oni su momčad s dva lica, puno su bolji na svojem terenu nego kad igraju vani. Imaju pojedince koji su kvalitetni kao Marin i Ben, ostalo je sve prosjek. U Beogradu ih nosi publika. Vidjelo se i lani u Ligi prvaka da su kod kuće bili vrlo dobri s Liverpoolom i Napolijem, a u gostima dobivali porcije. Analizirali smo ih s Helsinkijem, također su doma na ho-ruk u prvom dijelu nešto napravili, potom dođu na uzvrat i potpuno su drugačija ekipa.

Je li vam imperativ ulazak u Ligu prvaka?

- Je, to nam je cilj. S Europskom ligom bismo bili zadovoljni, međutim nije to ista razina. Liga prvaka je glavni plan.

Je li vam se što javio izbornik Zlatko Dalić u posljednje vrijeme?

- Nije. Ako budem na popisu za Slovačku i Azerbajdžan super, ukoliko ne koncentriran sam na klub i europske obveze.

Slovačka vjerojatno neće biti laka utakmica.

- Neće. Razgovarao sam s Denisom Vavrom, koji je igrao u Kopenhagenu i prešao u Lazio, te sa Stanislavom Lobotkom, on mi je bio suigrač u Nordsjaellandu. Dobra su momčad, bit će teško. Jaka je skupina, svatko svakoga može dobiti. Mi smo bili drugi na svijetu, pa smo favoriti u svakoj utakmici, no to je i obveza više.

Lobotka je sad zvijezda Slovaka.

- Jedan je od najboljih, afirmirao se u Celti. Na izlaznim je vratima za bolji klub. Odličan je igrač, a još bolji čovjek. Dvije godine smo bili u istom klubu. Prema nama ima veliki respekt, kaže - kad vidite u veznom redu Modrića, Brozovića i Rakitića, zna kakva je to priča - zaključio je Bartolec kojeg čeka posao da bude standardan u Kopenhagenu, kao prvi preduvjet za bolji status u reprezentaciji.