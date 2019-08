Još jednog protivnika Bijelih stiglo hajdučko prokletstvo: do prije samo tri godine borili su se za naslov prvaka, a sada su prikovani za samo dno

Hajdučko prokletstvo uzima nove žrtve. Nema milosti. Najnovija je norveški Stromsgodset, Hajdukov nekadašnji suparnik u Europskoj ligi koji je danas na rubu ispadanja iz prve lige.

U ljeto 2015. Hajduk je pod vodstvom trenera Damira Burića u trećem pretkolu s dvaput 2:0 izbacio Norvežane koji su tada imali pedigre četvrtoplasirane momčadi Norveške i prvaka iz 2013. godine. Međutim, protiv Splićana nisu pokazali ništa i zasluženo su pali bez ispaljenog metka. Među njima je bio i današnji Hajdukov igrač Bassel Jradi.

Tih je godina Stromsgodset redovito bio pri vrhu norveškog nogometa, a ljeto okršaja s Hajdukom bilo mu je najuspješnije u Europi jer je prošao albanski Partizani i češku Mladu Boleslav. Uzeo je Kup 2010., u prvenstvu dva puta završio drugi (2012., 2015.), a onda je nakon sedmog i četvrtog mjesta upao u probleme.

Prošle sezone Stromsgodset je prvenstvo okončao na 13. mjestu, sa samo dva boda više od kluba koji je morao u doigravanje za ostanak u ligi. Ove je sezone situacija još tmurnija. Točno na polovici sezone, poslije 15 odigranih kola, Godset je posljednji (16.) sa samo deset osvojenih bodova. Dvije pobjede, četiri remija i devet poraza uz gol-razliku 15:27 (op.a. sinoć su igrali protiv Bodo/Glimta). Izravno ispadaju posljednja dva, dok treći s dna ide u doigravanje. Razlike su male – samo devet bodova dijeli Godset od sredine tablice – no kad ste u cijeloj sezoni osvojili deset, to vam i nije neka utjeha. Da stvar bude gora, ispali su i u trećem kolu Kupa i to od trećeligaša Frama. Ne može gore.

Gledajući vrijednosti momčadi prema Transfermarktu, Stromsgodset bi trebao biti u gornjem domu tablice. Njegova je vrijednost 7,5 milijuna eura, po čemu je šesti u ligi. Najskuplji je igrač 30-godišnji desni bek Lars Christopher Vilsvik, jedan od trojice igrača koji su ostali iz vremena utakmica s Hajdukom. Od važnijih igrača iz ljeta 2015. prodali su Fossuma u Hannover, Wikheima u Gent i Valsvika u Braunschweig, od čega su kombinirano zaradili oko 4,3 milijuna eura, a dovodili su primarno igrače na posudbu i(li) bez odštete. Najviše su uložili u stopera Jakoba Glesnesa, 350.000 eura platili su Sarpsborgu za svog današnjeg kapetana.

Trener je Danac Henrik Pedersen (41) koji je nedavno prihvatio taj „vrući krumpir“ nakon odlaska Bjorna Pettera Ingebretsena koji je vodio Norvežane i protiv Hajduka. Ingebretsen je otišao u jesen 2016., pa se vratio prošlog ljeta i, eto, opet otišao. Može li Pedersen postati spasitelj ili će se klub star 112 godina vratiti u niži rang prvi put nakon 2006.?