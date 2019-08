Igra u Kini i zarađuje bolje od Modrića, a golgeterski učinak mu je nevjerojatan

OK, svi znamo da Messi i Ronaldo trpaju po 30, 40, čak i 50 golova po sezoni. I to uzimamo kao nešto normalno. Iako nije. No u njihovoj sjeni, u dalekoj Kini, njihov manje poznati kolega ima gotovo jednako impresivne brojke.

Izraelac Eran Zahavi pravi je stroj za golove, pa ih je u zadnjih šest sezona postigao preko 200, od čega samo u jednoj 63!

Igrajući za Maccabi Tel Aviv, a zadnje tri i pol sezone i za kineskog prvoligaša Guangzhou R&F, 32-godišnji je napadač od početka sezone 2013/14. do danas postigao čak 202 pogotka na klupskoj razini. Bez reprezentacije, gdje je također punio mreže.

Sve to u samo 238 utakmica, što je u prosjeku praktički gol po utakmici!

Ove je sezone na 22 pogotka u 19 susreta i uvjerljivo je najbolji strijelac kineske Superlige, dok je njegova momčad tek deseta u poretku.

Zabio je preko polovice golova Guangzhoua (22/40). Ako se pitate otkud toliko utakmica, a tek je krenuo kolovoz, u Kini sezona traje od ožujka do studenoga iste godine, za razliku od najjačih europskih liga koje kreću u kolovozu i traju do svibnja naredne godine.

Prije nekoliko godina Zahavi je osjetio obje te sezone, u komadu. Bilo je to 2015/16. u kojoj je spletom okolnosti odigrao 71 susret i postigao nevjerojatna 63 gola!

Nakon što je odradio cijelu sezonu s Maccabijem, u ljeto 2016. potpisao je za Guangzhou i odradio drugi dio sezone kineske lige. Nastavio je gdje je stao u Izraelu (s 35 golova postavio je rekord lige) i tu sezonu, gledajući sve nastupe u oba kluba, postigao tri “hat-tricka“ i jednom postigao četiri gola.

Imao je u toj produženoj sezoni i 13 asista, što pokazuje da nije isključivo orijentiran na vlastitu golgetersku statistiku, mada je u tome pravi majstor.

Inače, Zahavi je napustio Maccabi dva mjeseca prije nego što je ždrijeb playoffa Europske lige spojio taj klub s Hajdukom. U to je vrijeme Splićanima laknulo što Zahavija više nema, no ni to im nije bilo dovoljno da uđu u skupine EL. Izraelci su i bez Zahavija prošli dalje poslije jedanaesteraca u revanšu u Poljudu.

Neki će možda reći da mu je lako zabijati u izraelskoj i kineskoj ligi, no premašiti 200 golova u šest sezona – s tim da šesta još traje – nije jednostavno ni u jednoj ligi.

A ako mislite da je kineska liga bezveze, reći ćemo samo da u njoj trenutno igraju Hulk, Oscar, Paulinho, Lavezzi, Hamšik, Mascherano, Fellaini, bivši hajdukovci Ohandza i Kouassi, stigao je i naš Ivan Santini, dok su treneri primjerice Fabio Cannavaro, Rafa Benitez, Roberto Donadoni, Bruno Genesio, Jordi Cruyff...

Možda se čudite kako to da jedan takav rasni strijelac, visok 181 cm, nikad nije zablistao u nekoj jačoj europskoj ligi.

Igrao je u jednoj takvoj, točnije Serie A, ali kratko. U ljeto 2011. kupio ga je Palermo i čak ga vezao petogodišnjim ugovorom, no već poslije polovice druge Zahavi se vratio kući u Izrael. Ali ne u Hapoel, njegov matični klub, već u redove njegova gradskog rivala Maccabija, što je u Tel Avivu diglo dosta prašine.

Tenzije između navijača dvaju gradskih suparnika kulminirale su u studenom 2014. na njihovu međusobnom derbiju. Nakon što je Zahavi izjednačio na 1:1, navijač je uskočio u teren i napao ga. Zahavi mu je uzvratio udarcem i dobio crveni karton, što je dovelo do još većih nereda na tribinama i utakmica se morala prekinuti.

Očito temperamentnog Zahavija pamti se i po jednom drugom ekscesu, u reprezentaciji Izraela.

Prije dvije godine u domaćem porazu od Makedonije (1:0) u kvalifikacijama za SP 2018., revoltiran zvižducima s tribina upućenih prema njemu, bacio je kapetansku traku na tlo.

Ekspresno je bio suspendiran, nakon čega je objavio da se povlači iz reprezentacije, da bi se prošle godine ipak ispričao i onda vratio u izabranu vrstu kada je izbornik postao Austrijanac Andi Herzog.

Za kraj, možemo se vratiti na priču o tome zašto Zahavija nema u nekoj jačoj ligi u Europi. Razlog je praktičan. Novac.

U Guangzhouu ima deset milijuna dolara po sezoni, čime je postao najplaćeniji izraelski sportaš. Ima i bonus od 20.000 dolara po golu i još milijun ako ponovno postane najbolji strijelac kao prije dvije godine. A vjerojatno hoće.

Neka njega u Kini. Takav novac teško da bi igdje u Europi trenutno mogao zaraditi.