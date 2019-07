Mandžukić je sve bliži odlasku iz Juventusa, a njegov klub spreman je dati njega, Dybalu i 10 milijuna eura za zvijezdu koju Sarri jako želi

S 33 godine i mnoštvom osvojenih trofeja na klupskom planu, te srebrnom medaljom na Svjetskom prvenstvu sa Hrvatskom, Mario Mandžukić je profesionalno ispunjen čovjek. S 33 godine nekima mogu ponestati motivi, ali Brođanin svakako nije taj tip, pišu Sportske novosti.

Uvijek će pronaći novi izazov, novi razlog zašto bi trebao zapeti više nego je prethodni put kazao “da treba zapeti više no ikad.” U testovima spremnosti koje treneri rade prije svakog pripremnog perioda, Mandžukić je i pod Mauriziom Sarrijem impresionirao brojkama.

Kolokvijalno rečeno, MM može trčati dvije utakmice zaredom u visokom ritmu, njegova je brzinska izdržljivost zapanjujuća i u omjeru s bitno mlađim kolegama. Nakon što je odmah po završetku prošle sezone obavio operativni zahvat i sanirao devijaciju septuma, može se reći da Mandžukić prvi puta nakon pet godina normalno diše kroz nos. To će mu svakako bitno olakšati podnošenje napora...

Ne paše mu status

S 33 godine, osobito u velikim klubovima, možete doći u nesiguran status. Poglavito kada dođe novi trener. I to ne zato što, recimo, Sarri ne poštuje hrvatskog napadača, naprotiv, iskazao je oduševljenje njegovim fizičkim moćima. No, Sarri je jedan od onih trenera koji imaju svoj stil igre i koji ga neće promijeniti bez obzira u kojem klubu radio. Juventus je angažiranjem takvog trenera i odao želju da momčad igra drugačije nego u vrijeme Maxa Allegrija. Dakle, ne žele Agnelli i društvo da Juve samo osvaja naslove i pobjeđuje, nego zahtijevaju da momčad igra prepoznatljivo i atraktivno. Naravno, takvi šefovi kluba žele i da Juve ostvari najviši cilj, a to je osvajanje Lige prvaka. U prijevodu on želi sve, uključujući (ili prioritetno) financijske profite takvih dosega, a kako bi mogao nastaviti razvijati brend Juventus i priključiti se liderskim ulogama španjolskih i engleskih velikana...

U Sarrijevoj igri, realno gledano, za igrača profila Mandžukića nema baš puno prostora. Sarri želi brzu, okomitu igru, što prije doći do gola suparnika. Zato, ako već ne može zadržati svog liblinga Higuaina, želi da mu dovedu Lukakua. To ne znači da ne bi htio da mu u kadru ostane i Mandžukić kao opcija. Problem je dakako da takav status ne odgovara Mandžukiću. Niti je on karakter koji će prihvatiti da bude rezerva i u startu podređen drugima, niti je u godinama u kojima mu treba takav status. Već oko mjesec dana Mario Mandžukić ima na stolu tri vrlo konkretne opcije za nastavak karijere, naravno ukoliko ne pokaže izričitu želju da ostane u Juventusu i bori se za svoj prostor.

Koliko možemo nazrijeti, takav scenarij više nije izgledan. Nakon tih borbi u Bayernu, Atleticu pa i Juventusu, željan je igranja u momčadi gdje će biti prva opcija. Jedna od ponuda stigla je iz Kine. Po našim informacijama ona je financijski ogromna i neusporediva s drugima iz Europe. Jedan od razloga tome je i velika vjerojatnost da bi Juventus tražio tek simboličnu odštetu. No, kineska liga će kao opcija gotovo sigurno otpasti ove sezone. U Kini se prijelazni rok zaključuje unutar 24 sata i djeluje nestvarno da bi se tako veliki transfer zgotovio unutar jednog dana...

Perišić je otpao

Ostaju tako dvije europske destinacije, za koje se zapravo može kazati da se ne zna koja je za Mandžukića bolja. Prije nekoliko tjedana javili su se iz minhenskog Bayerna! Niko Kovač želi Mandžukića da bude napadačka opcija uz Roberta Lewandowskog! Poljak ostaje u Münchenu, važan je, ali ne može se samo na njemu osloniti ofenziva Bayerna za sve izazove koji slijede. Mandžukić je bio ljubimac na Allianz Areni, ostavio je odličan dojam i vjerojatno ne bi nikad ni otišao da nije došao u koncepcijski sukob s Pepom Guardiolom. Čelnici Bayerna su pokazali da podržavaju njegov povratak (a nisu podržali Kovačevu želju da se dovede Perišića, vjerojatno zbog cijene) i sada je zapravo odluka samo na igraču. Mandžukić za sada nije odao je li spreman vratiti se u staro okruženje. Djeluje vrlo sugestivno, ali pitanje je je li to i logično. Pogotovo ako se ima u vidu da je dobio konkretne poruke iz jednog od najvećih svjetskih klubova, Manchester Uniteda!

Ta priča nije od jučer, kako sugeriraju neki otočki mediji, navodeći da bi za Lukakua Juve ustupio Dybalu, Mandžukića i 10 milijuna eura. S Old Trafforda su se Mandžukiću javili već prije mjesec dana, i to zato što trener Solskjaer želi upravo njega za poziciju centarfora! To je vrlo važan faktor u odlučivanju promjene kluba. Pogotovo za tipa kakav je Mandžukić, koji mora osjećati bezuvjetno povjerenje trenera da bi pružio najbolje od sebe. U Manchesteru već tjednima igraju, doduše javno nenametljivo, mali presing na igrača i njegova agenta. Na mogućnost da bi igrao na Old Traffordu, kao devetka slavnog Uniteda, te se nakon Njemačke, Španjolske i Italije može potvrđivati i u četvrtoj od pet najvećih liga svijeta, to je svakako veliki izazov za igrača kojem su oni duševna hrana.

Bliži Old Traffordu

Zbog svega toga ovog se trenutka čini Kazalište snova bliže nego stari dom na Allianz Areni u Münchenu. Dakako, pod uvjetom da Mandžukić presječe sve dvojbe i odluči otići iz Torina. Prve jasne naznake što će se događati dobit ćemo vrlo skoro. Do 8. kolovoza je moguć transfer u Premiership, što znači da se taj transfer mora početi konkretizirati u idućih 2-3 dana. Ne bude li jasnih naznaka tog transfera u javnosti, onda će Mandžukić odluku o tome gdje će igrati iduće sezone moći odgoditi još nekoliko tjedana. Tada bi samo Bayern bio nova (stara) prihvatljiva opcija, ili nas Mandžukić sve razuvjeri i odluči prkositi logici i upustiti se u dokazivanje i Sarriju. Nekako smo uvjereniji da je Solskjaerovo inzistiranje dobar temelj da Mandžukić prihvati ideju igranja u Manchester Unitedu...