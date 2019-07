Mihajlović potvrdio dijagnozu i otkrio o kojoj se teškoj bolesti radi

Nakon što je objavljeno da mu je dijagnosticirana teška bolest, Siniša Mihajlović je na današnjoj konferenciji za novinare to i potvrdio.

Siniša Mihajlović prekida trenersku karijeru zbog teške bolesti, kreće liječenje agresivnim tretmanom

Otkrio je da se radi o agresivnom obliku leukemije, ali unatoč intenzivnom liječenju s kojim odmah započinje, srpski trener odlučio je ostati na klupi Bologne.

"Došli smo ovdje razjasniti Sinišino stanje, ali odmah da bude potpuno jasno, Siniša ostaje trener Bologne bez obzira na sve. On je jak i prebrodit će sve", rekao je sportski direktor Bologne Walter Sabatini.

"Imao sam temperaturu i prvi testovi nisu pokazali ništa posebno, ali doktorica nije vjerovala da je riječ samo o temperaturi. Napravili smo još jedan test i on je pokazao da imam leukemiju", rekao je 50-godišnji Mihajlović pa dodao:

"Kad sam dobio vijesti, jako su me pogodile. Danima sam plakao, cijeli život mi je prolazio pred očima. Nisu to suze od straha. Poštujem bolest, ali suprotstavit ću joj se, kao što sam uvijek u životu činio. Ne mogu dočekati da odem u bolnicu i krenem s borbom. Agresivna je, ali pobjediva."

Njegovim igračima su potekle suze kada im je priopćio vijest.

"Želim zahvaliti svima u Bologni, od predsjednika do oružara, oni su mi kao obitelj, baš kao i moji nogometaši. Meni je to važno, rekao sam igračima da ću pobijediti bolest, a za to trebam oko sebe imati ljude koje volim. Nitko me ne treba sažalijevati, dobro sam", rekao je Mihajlović.

Nakon toga se oglasio i klupski liječnik:

"Kao što je Mihajlović rekao, nije imao simptome, bio je apsolutno dobro".

"Popizdio sam", ubacio mu se u riječ srpski trener, a doktor je dodao:

"To je dobro, to će ti pomoći da napadneš bolesne ćelije odmah. Lagali smo o zdravlju Mihajlovića, rekli smo da ima groznicu. Voljeli bismo da je groznica", rekao je doktor.

Mihajloviću je ovo sedmi trenerski angažman u Italiji i drugi na klupi Bologne, koju je već vodio u sezoni 2008/09.