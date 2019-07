Talijan na klupi Gzire pun hvale za Hajduk: Protivnik nam je najjači kojeg smo uopće mogli susresti u ovom trenutku

Giovanni Tedesco, Talijan, trener Gzire United:

- Protivnik nam je važan klub, velik protivnik, odigrali su puno prijateljskih utakmica, u boljem su stanju priprema od nas. Protivnik nam je najjači koji smo uopće mogli susresti u ovom trenutku, hrvatski nogomet prolazi dane slave. Ali, čeka nas utakmica puna šarma. Nadam se i neizvjesnosti. Nastojat ćemo Hajduku otežati život što je moguće više.

Možete li eliminirati Hajduk?

Teško mi je to kazati. Imamo respekt, ali ne i strah. Moramo biti hrabri. Održati dvoboj na životu, do revanša u Splitu, to nam je plan.

Jeste li pričali s Rapaićem, suigračem u Perugiji?

- Podsjetili ste me, a ja sam ponosan što sam s njim igrao u Perugiji, bio je to neponovljiv suigrač. Znate, ima velikih igrača, u moje doba Batistuta, Gattuso..., ali Miki je za mene bio jedan jedini. Imao sam tu ideju da ga čujem, ali nisam stigao. Hajduk smo ionako pregledali putem sadašnjim mogućnosti gdje se vide sve utakmice. A ja pozdravljam Rapaića, šaljem Mikiju veliki zagrljaj i želim ga vidjeti u Splitu. Velik je i kao nogometaš i čovjek. To je i još važnije. Imam i lijepe uspomene na Bjelanovića, voljeli su ga u Genoi gdje smo bili skupa.

Pričao je Tedesco i o Palermu i kako mu je žao što Palermo nestaje s nogometne karte Italije, domaći novinari su ga pritiskali da je Hajduka moguće eliminirati, traže naslov, on se na to osmjehivao, očito i on živi pod svojim pritiskom.