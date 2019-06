Prijelazni rok tek je počeo, a ovo će sigurno biti jedan od zanimljivijih transfera. Hoće li mladi hajdukovac pokazati talent zbog kojeg ga je Ancelotti želio u Bayernu?

Mladi napadač Franko Kovačević zaobilaznim putem došao je na prag odlaska u Hoffenheim budući da je drugoligaš Rudeš, u kojemu je 19-godišnji Križevčanin bio na posudbi iz Hajduka, aktivirao otkupnu klauzulu od 300 tisuća eura, pišu Sportske novosti.

Hajduk je dobio sigurnih 300 tisuća, otvorio mjesto za nekoga drugoga, no vrijeme će pokazati je li to bio dobar potez. Iz ove se perspektive čini da jest, ali kada se pogleda da je Rudeš dobio prigodu da ga odmah preproda i, vjerojatno, zaradi, pitanje je je li to mogao napraviti Hajduk.

Nije bio u planovima

Uglavnom, Kovačević nije bio u planovima trenera Siniše Oreščanina još kada je ove zime otišao na posudbu u Rudeš. No doveden je kao velika nada iz Rijeke, u kojoj je imao iskustva rada s provom momčadi Matjaža Keka, no u redovima Hajduka nije ostavio velik trag. Njemačko ga tržište, očigledno, poznaje, jer svojevremeno je kao dosta mlad bio dva tjedna na probi u Bayernu kod trenera Carla Ancelottija, no kasnije je osvanuo u Hajduku, koji mu je dao profesionalni ugovor i bolje uvjete nego Rijeka.

- Imam neki odnos s Ancelottijem, ali ne bih to previše htio komentirati. Bio sam tamo, lijepo je to iskustvo, ali ja sam još uvijek mlad i trebam puno raditi do te razine. Izabrao sam Hajduk, to je zdravija sredina - izjavio je mladi Kovačević za Sportske novosti u siječnju 2018. godine nakon prijateljske utakmice na Poljudu s Varteksom u koju je ugradio dva od svojih ukupno pet golova u prijateljskim utakmicama za seniorski sastav Hajduka.

Dugo je bio na razmeđi između prve momčadi, za koju je skupio deset nastupa u službenim utakmicama bez postignutog gola, i druge ekipe, za koju isto tako nije bio efikasan jer je u 14 susreta zabio tek jedan pogodak. Bio je daleko od prvog izbora, minutažu je dobivao u malim porcijama, a ni u polusezoni u Rudešu nije se uspio upisati u strijelce.

Poznat je podatak da je mlađahni Kovačević, na opće iznenađenje, debitirao u završnici susreta s Evertonom u play-offu za Europsku ligu, no onda se izgubio s radara i bio u drugom planu, premda se tada činilo da je klupski projekt, pogotovo kada je kao tek pristigli igrač gurnut u vatru protiv Evertona, pa makar i u posljednjih pet minuta.

- Zaigrati na prepunom stadionu protiv Evertona ispunjenje je snova, nešto o čemu maštaš kao mali. Taj ću susret pamtiti cijeli život - govorio je tijekom boravka u Hajduku Kovačević.

Pitanje statusa

Sada je na korak potpisivanja ugovora za Hoffenheim, vidjet ćemo kakav će tamo status dobiti i hoće li uspjeti dokazati talent zbog kojega je kao mlad bio zanimljiv Bayernu.

Ove je zime Hajduk, navodno, odbio ponudu od 500 tisuće eura od Lokomotive, spominjala se svojedobno i Parma, a sada je Kovačevićeva budućnost Njemačka.