Zvijezdu juniorskog ‘mundijala’ žele Real i City, Valencia za njega traži 80 milijuna eura odštete

Dok se dobar dio najvećih nogometnih zvijezda zasluženo odmara negdje na egzotičnim plažama daleko od znatiželjnih očiju javnosti, u Poljskoj je pri kraju Svjetsko prvenstvo do 20 godina na kojemu oduševljavaju njihovi potencijalni nasljednici.

Među njima možda se i najviše ističe jedan – Korejac. Jedva je punoljetan, a otkupna klauzula već mu iznosi vrtoglavih 80 milijuna eura! On je Kang-In Lee, osamnaestogodišnji igrač Valencije koji je reprezentaciju Južne Koreje odveo do prvog finala na SP-u u ovom uzrastu. Protivnik im je Ukrajina.

Rođen 19. veljače 2001., Lee je uvjerljivo najmlađi u momčadi i općenito jedan od najmlađih na turniru, no kako je već navikao ranije kroz djetinjstvo, bez problema igra i dominira protiv starijih od sebe.

Ljevonogi ofenzivni veznjak i prema najavama buduća ikona azijskog sporta već sada visoko kotira u nogometnim krugovima. Toliko je cijenjen da ga je njegov klub Valencia vezao ugovorom do 2022. godine i odredio mu otkupnu klauzulu od čak 80 milijuna eura. Već je na meti velikana poput Manchester Cityja, madridskog Reala, Ajaxa, PSV-a... Popis zainteresiranih sigurno je još i duži, no svi će oni morati posegnuti duboko u džep da bi doveli korejsko čudo od djeteta.

Da u 173 cm visokom Kang-In Leeju čuči nešto posebno vidjelo se dok je još bio dijete. Rođen u Incheonu, gradu na sjeverozapadu Koreje, Lee se već 2007. proslavio u nogometnom reality showu „Shoot Dori“ koji je pratio male nogometaše kroz trening pod paskom poznatih nogometaša i trenera. Toliko je oduševio sve prisutne da su ga odmah počeli uspoređivati s Park Ji-Sungom, slavnim igračem Manchester Uniteda.

Ubrzo se pridružio akademiji Incheon Uniteda, a nije trebalo dugo da njegov talent prepoznaju i izvan granica Južne Koreje. Najbrži i najkonkretniji bili su predstavnici Valencije koji su ga doveli već 2011., kao desetogodišnjaka, a da nije znao govoriti ni engleski ni španjolski jezik.

Postepeno je Lee napredovao kroz omladinsku školu „šišmiša“ i onda debitirao za drugu momčad krajem 2017. Već te sezone sadašnji trener prve momčadi Marcelino počeo ga je priključivati svojim treninzima. Uskoro je Lee dočekao i premijerni nastup za prvu momčad u Kupu kralja, u listopadu 2018., a onda i u La Ligi u siječnju ove godine protiv Valladolida. Sa 17 godina, 10 mjeseci i 24 dana postao je najmlađi strani debitant u Valenciji i prvi Azijac koji je za taj klub zaigrao u ligi. Skupio je do sada 11 nastupa za klub s Mestalle koji će sljedeće sezone igrati u grupnoj fazi Lige prvaka.

Prilika je to da i na takvoj, najvećoj sceni upoznamo briljantnog Korejca. Smatra da je spreman za veću ulogu, a ako se trener ne bude slagao s takvom procjenom, nije isključeno da Lee ode nekamo na posudbu ili da odmah netko isplati tih 80 milijuna eura.

Uzlazna putanja njegova napretka u klubu prenijela se i na A reprezentaciju Južne Koreje od čijeg je izbornika već dobio poziv za prijateljske susrete s Bolivijom i Kolumbijom u ožujku, ali nije nastupio.

Naizgled je sve savršeno u životu junaka naše priče, osim jedne stvari. Poznato je da je Južna Koreja zemlja u kojoj je vojni rok obvezan za muškarce osim ako se zaradi izuzeće zbog iznimnog uspjeha u sportu, glazbi, umjetnosti... Vojna obveza traje čak 21 mjesec a mora se odraditi najkasnije do 28. godine života.

Koliko taj uteg profesionalnom sportašu može biti težak najbolje je nedavno na svojoj koži osjetio Heung-Min Son, zvijezda Tottenhama. Son je prošle godine osvojio Azijske igre, koje se na tom kontinentu smatraju jednako važnima kao Olimpijske igre, i tako se oslobodio vojne obveze koja mu je prijetila budući da ima 26 godina.

Na tom je natjecanju mogao sudjelovati i Lee, ali je odbio poziv.

- Ne želim biti izabran. Nije me briga jer ću imati još prilika. Tijelo mi se mora odmoriti – objasnio je tada Lee koji se u dogovoru s klubom odbio pridružiti zemljacima. Valencia se brinula da će se njezin igrač previše potrošiti nakon što je ranije već igrao na tradicionalnom turniru Toulon za igrače do 21 godine.

Da je prihvatio, odmah bi se riješio te obveze, a ovako ima još deset godina „fore“ da osvoji olimpijsku medalju ili Azijske igre kako bi izbjegao vojni rok. Postojale su nekoć iznimke, primjerice 2002. kada je nogometna reprezentacija koja je završila četvrta na SP-u oslobođena vojne obveze, međutim javnost nije baš blagonaklono reagirala na taj potez pa su slične iznimke nakon toga ukinute.

U svakom slučaju, za profesionalnog sportaša nije mala stvar „izgubiti“ gotovo dvije godine, a eventualno izbjegavanje odsluženja vojnog roka ne dolazi u obzir. Oni koji odbiju, završe u zatvoru ili dobiju izgon iz zemlje. Eventualno osvajanje Mundijala u Poljskoj Leeja i njegove suigrače neće osloboditi vojske, no to ga očito ni najmanje ne mori jer drži da će u narednih deset godina imati dovoljno prilika za to.

Budući da već osam godina Lee živi u Španjolskoj, čak su se bile zakotrljale neke priče da bi ga Španjolski nogometni savez mogao registrirati kao svog, međutim njegov je otac demantirao sve te ćakule.

Kang-In Lee ostaje Korejac.