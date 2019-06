Silno ga žele na Old Traffordu: Manchester United spreman na dovođenje hrvatskog reprezentativca

Manchester United započeo je pregovore oko dovođenja na Old Trafford Ivana Rakitića. Britanski mediji pišu kako je menadžer "crvenih vragova" Ole Gunnar Solskjaer označio kupnju hrvatskog reprezentativca kao važan potez za pojačanje veznog reda nakon što je klub napustio Ander Herrera. Iz Manchestera su uputili ponudu Barceloni za otkup Rakitića, Katalonci su navodno zainteresirani za prodaju.

Španjolski Sport kao jedan od mogućih problema vidi u činjenici da je hrvatski reprezentativac zadovoljan na Camp Nou i da mu se baš seli iz katalonske prijestolnice, te bi uz odštetu na Old Traffordu morali razmisliti o jako dobroj godišnjoj plaći. Lani je bila slična situacija s PSG-om koji je navodno nudio 90 milijuna eura za hrvatskog reprezentativca no transfer je prošao upravo zbog Rakitićevog inzistiranja na ostanku u Barceloni.

Koliko se za sada zna, Barcelona traži 55 milijuna eura odštete, na prvi pogled to i ne izgleda jako puno za 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. Na Old Traffordu su spremni razgovarati o većoj plaći s obzirom na to da je i prije Solskjaera Jose Mourinho želio Rakitića dovesti, stoga je sasvim izvjesno da će Englezi uložiti dodatni napor za ovaj transfer.