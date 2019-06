Kvalifikacije za Euro 2020: Turska napravila senzaciju i razvalila svjetske prvake! Evo svih današnjih rezultata

U subotnjim susretima kvalifikacija za EURO 2020 svjetski prvak Francuska je izgubila kod Turske (0-2), dok je Italija uvjerljivo slavila u Ateni protiv Grčke (3-0).

Turska je povela u 30. minuti, Ayhan pogodio za vodstvo od 1:0. U 40. minuti Turska je stigla do povećanja vodstva, a strijelac je bio Cengiz Under. Francuzi su u nastavku stisnuli, pokušali preokrenuti, no bezuspješno.

Njemačka je pobjedom 2-0 prošla teško gostovanje u Bjelorusiji golovima Sanea i Reusa, dok je Belgija kod kuće bila dominantna protiv Kazahstana (3-0).