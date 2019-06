Velška zvijezda u Gradski vrt sigurno nije došla igrati golf

Wales je stigao u Osijek predvođen svojim naboljim igračem i jedinom pravom zvijezdom, Garethom Baleom.

Na drugoj strani Hrvatsku će povesti Baleov veliki prijatelj Luka Modrić, suigrač u Real Madridu, ali i prethodno u Tottenhamu. Karijere ove dvojice dosta su se preklapale, od 2008. do 2012. su zajedno igrali za ‘spurse’, onda je Luka otišao u Madrid, gdje mu se već sezonu nakon toga pridružio Velšanin.

Bale je već šest godina u Realu, no premda je doveden kao velika zvijezda, za 100 milijuna eura što je tada bio najveći transfer u povijesti, nikad nije stigao do statusa jednog od vođa ‘kraljevskoga kluba’. Do prošlog ljeta bio je u sjeni Cristiana Ronalda, a ni protekle sezone, nakon Portugalčeva odlaska, status mu se nije znatno popravio.

Španjolski mediji često su pisali kako je Bale nesretan u Madridu, kako je Modrić jedini u svlačionici s kojim ima prijateljski odnos.

Velšanina su često sprutavale i ozljede, no javnost ga je često doživljavala kao nezainteresiranog, navodno u ovih šest godina još nije naučio španjolski jezik. Stoga mu ni Realovi navijači nikad nisu bili pretjerano skloni.

Zbog svega se već mjesecima najavljuje kako će Velšanin ovoga ljeta napustiti Santiago Bernabeu. No, Baleu ugovor traje još čak tri sezone, nedavno je izjavio kako može otići iz Reala, ali ako će mu Real platiti ugovor koji iznosi 17 milijuna eura po sezoni.

- Ako mi ne žele dati novac, onda ću ostati ovdje i igrat ću golf sljedeće tri godine – kazao je Bale u svibnju.

Kao potencijalni sljedeći Velšaninov klub ovih se dana najviše spominje Inter, no problem je što ga Real sigurno neće prodati za mali novac, žele vratiti barem dio uloženog u njega, a i nema puno klubova koji su u stanju platiti Baleove zahtjeve za plaćom, koji zasigurno nisu manji od 15 milijuna eura godišnje.

S obzirom na sve, nije nemoguće da Bale ostane još jednu sezonu u Madridu, a u prilog toj soluciji ide i fotografija koju je Real objavio na društvenim mrežama. U novim dresovima za sljedeću sezonu, sa zlatnim detaljima na bijelom dresu, pozirali su Modrić, Sergio Ramos, Benzema, Isco i – Bale. Da je tako siguran njegov odlazak, Bale vjerojatno ne bi bio na toj fotografiji.

Ljeto je dugo, za transfere ima vremena do kraja kolovoza, pa ćemo se morati strpiti za vidjeti gdje će završiti najbolji igrač Walesa.