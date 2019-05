Ovo još nikome nije uspjelo: Kovač ispisao nove povijesne stranice njemačkog klupskog nogometa

Čarobnu noć u Munchenu posebno će pamtiti Niko Kovač, dugo osporavan kao trener koji nema kapaciteta za vođenje jednog Bayerna slavi jedinstveni pothvat. Uz to porušio je i nekoliko rekorda, te ušao u povijest njemačkog nogometa.

Niko Kovač je prvi kojem je uspjelo osvojiti dvostruku krunu kao igrač i kao trener. Igračku je "astekao" 2003. godine noseći dres Bayerna, a trenerska je ova 2019. Uz to nakon velikog Felixa Magatha prvi je kojem je uspjelo obraniti titulu osvajača Kupa. Istina Magath je to napravio s Bayernom 2005. i 2006, Kovače je to napravio s dva kluba, lani s Eintrachtom, ove godine s Bayernom.

Samo ove brojke dovoljne su kako bi se konačno "skinuo" teret s leđa Kovača koji je pokazao da zna voditi svlačionicu punu velikih zvijezda i s njima osvajati trofeje.