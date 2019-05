Povukli odlučujući potez kako bi spriječili pojačavanje suparnika: igrači Borussije će u ugovoru imati posebnu klauzulu

Čitav niz velikih igračkih imena, reprezentativaca s lakoćom je prelazio iz Borussije Dortmund u Bayern. Dovoljno je samo napisati Robert Lewandowski, Mario Gotze, Mats Hummels koji su pojačavali redove bavarskog velikana. Ne samo pojačavali Bayern, nego ujedno slabili i Borussiju koja bi tako stalno gubila u prvenstvenoj utrci.

No i to me je izgleda došao kraj, barem tako piše njemački Bild jer je Uprava kluba iz Dortmunda odlučila igračima u ugovor staviti i posebni klauzulu kojom bi se onemogućio prijelaz u redove Bayerna.

- Ako želimo osvajati naslove i biti konkurentni, moramo prestati slati naše talente u Munchen. Iritantno je kada uložite toliko u jednog igrača, oblikujete ga i oni vam ga onda samo pokupe – informacija je stigla iz Dortumnda.

Prerano ili prekasno? Bayern je već bio „bacio oko“ na Christiana Pulisica koji se odlučio za londonski Chelsea, ne bi im bilo mrsko dovesti mladog Jadona Sancha. No stupanjem ove klauzule na snagu morat će se odraditi veliki manevri kako bi to bilo moguće. Jer novac Bayernu nije problem, ali sada će sve biti puno teže odraditi.