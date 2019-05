Velika je potražnja za hrvatskim reprezentativcem: 'Eintracht bi ovo ljeto mogao ostati bez Rebića'

Njemački nogometni prvoligaš Eintracht Frankfurt mogao bi ovo ljeto izgubiti napadački trojac Antu Rebića, Luku Jovića i Sebastiena Hallera, rekao je u četvrtak njegov sportski direktor Fredi Bobić.

- Zbog financijaskih razloga nemamo potrebu prodati niti jednoga od njih. No, može se dogoditi bilo kakva stvar. Čak i da ih izgubimo svu trojicu - rekao je Bobić za njemačke novine Bild.

"Čopor bizona", kako je taj trio nazvao Eintrachtov trener Adi Hutter, zabio je 41 jedan gol u njemačkom prvenstvu protekle sezone. To je više od dvije trećine svih pogodaka koje je zabio Eintracht.

Rebića (9 golova), Hallera (15) i Jovića (17) gledaju najbolji europski klubovi, a najviše se nagađa o eventualnom odlasku Jovića u Real Madrid. Eintracht traži minimalno 60 milijuna eura za 21-godišnjeg Srbina a taj bi novac njemački klub iskoristio za kupnju novih igrača.

- Potrebno je živjeti s time, to može poslužiti za nastavak ulaganja u budućnost - izjavio je Bobić i dodao:

- Svi navijači to moraju razumjeti. Ponekad se ne može ništa učiniti oko tih transfera.

Eintracht je sezona okončao na sedmom mjestu sa 54 boda, što je 24 manje od prvaka Bayerna. U polufinalu Europske lige eliminirao ga je Chelsea.

Haller ima ugovor do ljeta 2021. godine, Rebić do ljeta 2022., a Jović do ljeta 2023. godine.