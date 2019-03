Marco Rossi: Nije lako vratiti samopovjerenje momčadi nakon poraza

U potrazi za vlastitim nogometnim identitetom Mađari više ne vjeruju svojim trenerima. U posljednje četiri godine imenovali su četvoricu trenera. Od toga su trojica bili stranci: Nijemac Bernd Storck, Belgijac Georges Leekens i (aktualni izbornik) Talijan Marco Rossi. Između Storcka i Leekensa reprezentaciju je vodio Zoltan Szelesi. Ali samo dvije utakmice...

Mađarski je nogometni savez 19. lipnja 2018. obznanio kako će ubuduće nacionalnu momčad voditi talijanski trener Marco Rossi. Bilo je to poprilično iznenađenje. Čak i za najbolje poznavatelje mađarskih nogometnih (ne)prilika. Nekoć obrambeni igrač talijanskih prvoligaša (Brescia, Sampdoria) trenerski je posao započeo u nižerazrednim klubovima (do Spezije u Serie B). A onda ga je 2012. angažirao budimpeštanski Honved (u vrijeme socijalizma to je bio klub mađarske vojske). Nakon pet sezona Rossi je s Honvedom osvojio prvenstvo Mađarske i otišao u slovačku Dunajsku Stredu. U klubu slovačkih Mađara svojevremeno je kao sportski direktor radio i Aljoša Asanović.

Rossi je s Dunajskom Stredom završio na trećem mjestu u Slovačkoj ligi, a onda ga je iznenadio poziv Mađarskog nogometnog saveza...

Do utakmice s Hrvatskom, Rossi je vodio mađarsku momčad u šest utakmica. S ispodprosječnim učinkom: ima dvije pobjede, remis i tri poraza. Posljednji je doživio u četvrtak – od Slovačke (0:2).

- Nije lako vratiti samopovjerenje momčadi nakon poraza. Malo je vremena za rekuperaciju, a nama dolazi jedna od najboljih svjetskih reprezentacija. Nije lako igrati protiv Hrvatske, jer je taktički vrlo raznovrsna. Ali, mi u nedjelju ne želimo izgubiti utakmicu. Nećemo samo čekati i braniti se, jer bismo mogli proći kao Azerbajdžan – između hrpe komplimenata i hvalospjeva na račun hrvatske momčadi i izbornika Dalića, Rossi je ''između redaka'' natuknuo ponešto i o svojim vizijama igre mađarske reprezentacije.