Dramatična objava nekadašnjeg francuskog reprezentativca: Nakon nekoliko testova pronašli su mi virus koji me je polako 'ubijao'

Nekadašnji vratar Intera, Fiorentine, Parme i Genove Francuz Sebastien Frey objavio je na društvenim mrežama da mu je jedan test spasio život. Situacija je bila dramatična, Frey je imao nekoliko tjedana zdravstvenih problema s virusom koji ga je polako o postupno ubijao. Doslovno.

- Pozdrav svima, kao što ste možda primijetili, nije me bilo neko vrijeme na društvenim mrežama... iz više nego opravdanih razloga koje ću vam objasniti. Prije tri tjedna me odveli u bolnicu jer sam imao temperaturu 40 stupnjeva koja se nije spuštala. Nakon nekoliko testova pronašli su mi virus koji me je polako "ubijao". Sreća je što sam se podvrgao tom testu – napisao je Frey i nastavio:

- Sad imam novi izazov, vratiti se hodanju kao što sam uvijek radio, želim raditi i držati svoju bebu u naručju. Uvijek sam igrao sa željom za pobjedom i sada sam odlučan pobijediti i u ovoj borbi.

Danas 39-godišnji čuvar mreže karijeru je započeo 1997. u Cannesu, ali je veći dio proveo u Italiji gdje se afirmirao. Završio je u Bursasporu prije četiri godine.