Totalni kaos na najvećem grčkom derbiju: navijači Panathinaikosa uletjeli u teren i potukli se s policijom

Novi neredi na grčkim nogometnim travnjacima, ovaj put je prekinut najveći grčki derbi Panathinaikos – Olympiakos. Tijekom drugog poluvremena pri vodstvu gostiju od 1:0 domaćin navijači, oni Panathinaikosa su napravili težak incident, uletjeli su na travnjak, potukli se e redarima i policajcima.

La deuxième pénétration de la pelouse par des fans du Panathinaïkos aura été celle de trop : derby définitivement arrêté face à l'Olympiakos. Dire que ça ne nous surprend plus de voir ça en Grèce montre bien le marasme dans lequel ce foot est. pic.twitter.com/jpnaOsEGM9 — Football Grec France (@footgrec) 17. ožujka 2019.

Bio je to znak da se prekine susret. Inače i ranije su tijekom susreta domaći navijači radili probleme i prekidali susret, jednom čak i od deset minuta, no tada su stvoreni uvjeti za nastavak susreta. No kad je došlo do fizičkih sukoba na terenu, za nogomet više nije bilo mjesta, niti smisla.

Autre point de vue pour les événements de début de derby. Sanction à prévoir pour le Panathinaïkos vu les récentes décisions ? pic.twitter.com/nwzT65RIwS — Football Grec France (@footgrec) 17. ožujka 2019.

Kada se sastaju dva najtrofejnija grčka kluba i najveći sportski rivali gostujućih navijača nema, u niti jednom sportu, bilo da je riječ o nogometu, košarci ili vaterpolu. Tako da je jasno da su za ove nerede krivi isključivo navijači Panathinaikosa s obzirom na to da druge skupine na stadionu nije niti bilo.