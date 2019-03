United izveo nevjerojatan preokret, VAR odlučio u zadnjim sekundama, Porto nakon produžetka izbacio Romu

Nogometaši Manchester Uniteda senzacionalno su izborili plasman u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su na Parku prinčeva pobijedili PSG sa 3-1 i tako nadoknadili poraz 0-2 iz prve utakmice.

"Crveni vragovi" su tako postali prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je nadoknadila domaćih 0-2 i prošla dalje. U dosadašnja 34 puta to nitko nije uspio.

Nakon što je u prvom susretu na Old Traffordu slavio 2-0, činilo se kako će PSG rutinski odraditi uzvrat. Posebice, što je United stigao u Pariz bez suspendiranog Paula Pogbe te ozlijeđenih Nemanje Matića, Juana Mate, Antonia Valencije, Jessea Lingarda, Andera Herrere, Anthonyja Martiala, Phila Jonesa i Alexisa Sancheza.

Međutim, 'Crveni vragovi' su odigrali hrabro, vodili su 1-0 i 2-1, a potom u sudačkoj nadoknadi zabili iz kaznenog udarca pogodak za 3-1 i plasman u četvrtfinale.

Ole Gunnar Solskjaer je tako postao tvorac još jednog velikog podviga 'Crvenih vragova'. Upravo je Solskjaer bio strijelac u sudačkoj nadoknadi za 2-1 pobjedu u finalu LP 1999. protiv Bayerna. Bavarci su vodili 1-0 sve do sudačke nadoknade kada su Sheringham i Solskjaer okrenuli rezultat. Ovoga puta norveški stručnjak je napravio podvig na klupi predvodivši United do velikog slavlja.

ManU je šokirao Park prinčeva već u drugoj minuti nakon što je Romelu Lukaku zabio za 1-0. Belgijski napadač je presjekao loše dodavanje Thila Kehrera, zaobišao Buffona i zatresao mrežu francuskog prvaka. Samo 10 minuta kasnije bilo je 1-1. Kylian Mbappe je odlično dodao Juanu Bernatu na drugoj stativi, a Španjolac nije imao težak zadatak. PSG je nastavio s dominacijom i činilo se kako će ubrzo zabiti i drugi gol i tako smiriti ambicije gostiju. No, u 30. minuti Lukaku se ponovo upisao među strijelce iskoristivši pogrešku Gigija Buffona. Marcus Rashford je pucao sa više od 25 metara, Buffon je kratko odbio, a belgijski napadač pospremio odbijanac.

U prvih pola sata nastavka gledali smo opreznu igru, u kojoj nitko nije želio do kraja otvoriti karte. No, u posljednjih 15 minuta gosti su krenuti po pogodak za prolaz. PSG je otvoreniju igru Uniteda mogao iskoristiti u 83. minuti, no Mbappe i Bernat su bili neprecizni. Mbappe je bio sam pred Unitedovim vratima, ali je loše pucao, De Gea je obranio njegov udaraca, a Bernat je naletio na odbijenu loptu pogodivši vratnicu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u sudačkoj nadoknadi kada je slovenski sudac Skomina dosudio kazneni udarac zbog igranja rukom. Pucao je Dalot, a rukom je igrao Kimpembe. Jedanaesterac je sigurno izveo Rashford za nevjerojatnih 3-1.

PSG - MANCHESTER UNITED 1-3

PARIZ. Stadion Park prinčeva - 47.900 gledatelja; Sudac: Damir Skomina (Slovenija);

Strijelci: 0-1 Lukaku (2), 1-1 Bernat (12), 1-2 Lukaku (30), 1-3 Rashford (90-11m)

Žuti kartoni: Di Maria, Paredes

Crveni karton: -

PSG: Buffon - Kehrer (od 70. Paredes), Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos - Dani Alves, Draxler (od 70. Meunier), Di Maria - Mbappe

MANCHESTER UNITED: De Gea - Lindelof, Bailly (od 36. Dalot), Smalling, Shaw - Young (od 85. Greenwood), McTominay, Fred - Pereira (od 80. Chong), Lukaku, Rashford

Nogometaši Porta plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka zahvaljujući 3-1 (2-1, 1-1) pobjedi protiv Rome nakon produžetka na svom stadionu Dragao u uzvratnom dvoboju osmine finala.

Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-1 za Porto, a kako je prvi susret u Rimu okončan istim rezultatom u korist Rome, o putniku među posljednjih osam odlučivalo se u dodatnih 30 minuta.

Strijelci za Porto bili su Soares (26), Marega (52) i Alex Telles (117-11m), dok je jedini pogodak za Romu postigao De Rossi (37-11m).

Porto je bolju igru u otvaranju susreta okrunio vodećim pogotkom u 26. minuti kojega je postigao Soares. Marega je probio lijevi bok i ubacio prizemnu loptu u peterac gdje Soaresu nije bilo teško iz velike blizine pogoditi mrežu.

Primljeni pogodak bio je znak igračima Rome za aktivniju igru koja je vrlo brzo urodila izjednačenjem. Eder Militao neoprezno je u svom kaznenom prostoru srušio Perottija, a kapetan gostiju De Rossi u 37. je minuti jakim udarcem s bijele točke poravnao na 1-1.

Već početkom nastavka domaći su ponovno stigli do prednosti čime su izjednačili rezultat iz prvog susreta u Rimu. Nakon ubačaja Corone u 52. minuti Marega je ostao nečuvan na drugoj vratnici, a takvu priliku ponajbolji igrač susreta nije propustio.

Do kraja dvoboja oba su suparnika više pozornosti obraćala obrani vlastitog gola no pokušajima postizanja pogotka koji bi ih odveo među najboljih osam, pa se ušlo u dodatnih 30 minuta.

Veliku priliku za Romu popustio je u 111. minuti Džeko, njega je Perotti sjajno proigrao u domaćem kaznenom prostoru, bosanskohercegovački napadač loptom je prebacio istrčalog Casillasa, no loptu je ispred gol-linije u polje izbacio Pepe.

Kazna za taj promašaj stigla je vrlo brzo, Maxi Pereira poslao je prizemni centaršut u kazneni prostor Rome u 114. minuti, a tamo je Florenzi potpuno nepotrebno povukao za dres Fernanda iako je dojam kako portugalski napadač ne bi mogao stići do lopte, a turski sudac Cakir je nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač za konačnih 3-1 u 117. minuti bio je Alex Telles.

PORTO - ROMA 3-1

PORTO. Stadion Dragao.

Gledatelja: 49.209

Sudac: Cakir (Turska)

Strijelci: 1-0 Soares (26), 1-1 De Rossi (37-11m), 2-1 Marega (52), 3-1 Alex Telles (117)

PORTO: Casillas - Eder Militao (Maxi Pereira, 103), Felipe, Pepe, Alex Telles - Corona (Brahimi, 69), Herrera, Danilo, Otavio (Hernani, 94) - Marega, Soares (Fernando, 78)

ROMA: Olsen - Juan Jesus, Manolas, Marcano (Cristante, 77) - Karsdorp (Florenzi, 55), Nzonzi, De Rossi (Pellegrini, 45+4, Schick, 96), Kolarov - Zaniolo, Džeko, Perotti